Ostschweizer Festivals sind vom neuen Tabakwerbeverbot betroffen

Tabakwerbeverbot «Wir wissen schlicht und einfach noch nicht, in welchem Ausmass uns die neue Ausgangslage betrifft»: So reagieren die Ostschweizer Festivals auf das Tabakwerbeverbot Am vergangenen Abstimmungssonntag nahm das Volk mit einem Ja-Anteil von rund 56 Prozent die Initiative «Kinder ohne Tabak» an. Das neue Tabakwerbeverbot dürfte auch die Ostschweizer Festivals treffen. Elia Fagetti 14.02.2022, 19.00 Uhr

Es ist unklar, wie lange das Open Air St.Gallen noch von Japan International Tobacco gesponsert wird. Der Tabakkonzern organisiert am Festival an der Sitter einen eigenen Bereich mit Bar und DJ-Line-up, genannt The Village. Screenshot: PD

Am gestrigen Abstimmungssonntag nahm die Schweizer Stimmbevölkerung ein neues Tabakwerbeverbot an. Die Ostschweizer Festivals könnten wegen des neuen Gesetzes nun ihre Tabaksponsoren verlieren, wie die Verantwortlichen schon im Vorfeld zu Abstimmung gewarnt hatten. Am Open Air St.Gallen sponsert etwa der Tabakkonzern Japan Tobacco International (JTI) mit der Zigarettenmarke Winston den Partybereich The Village.