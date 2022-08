59 Prozent der Lernenden leiden unter psychischen Problemen

Nachgefragt «Permanent in Spannungsfeldern»: Viele Lernende leiden unter psychischen Problemen – eine St.Galler Sozialberaterin ordnet die Situation ein Eine Umfrage bei Berufsbildungsverantwortlichen zeigt, dass es bei mehr als der Hälfte der Lehrverläufe zu psychischen Auffälligkeiten kommt. Das Hauptproblem ist der zunehmende Leistungsdruck, sagt Nicole Borra, Sozialberaterin am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 24.08.2022, 13.39 Uhr

Der Druck steigt: Grafiklernende während der Lehrabschlussprüfung an der GBS in St. Gallen. Bild: Benjamin Manser

Das Kompetenzzentrum Psychiatrie Basel-Land führte im Frühjahr 2021 eine Umfrage bei Berufsbildungsverantwortlichen über psychische Probleme bei Lernenden durch. Die Resultate lassen aufhorchen. Insgesamt sind psychische Probleme während der Lehre sehr häufig und nehmen sogar zu. Nicole Borra, Sozialberaterin am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (GBS), ordnet ein.

Gemäss der Umfrage der Psychiatrie Basel-Land kommt es bei 59 Prozent der Lehrverläufe zu «Problemen respektive psychischen Auffälligkeiten». Ebenfalls sagen die Autoren, es gebe heute dreimal so viele IV-Rentnerinnen und -Rentner unter 30 wie vor 25 Jahren. Decken sich diese Aussagen mit Ihren Erfahrungen?

Nicole Borra, Sozialberaterin am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen. Bild: Daniel Ammann

Nicole Borra: Ich erlebe, dass wir an der GBS immer häufiger komplexere Beratungen mit Lernenden haben. Auch die Lehrpersonen stellen fest, dass Fälle von schwierigen oder psychisch auffallenden Jugendlichen zunehmen.

Wie erklären Sie das?

Einerseits ist das Problembewusstsein sicher ein anderes als früher. Sie sind kein Tabu mehr. So werden Probleme früher als solche erkannt und angegangen. Andererseits ist es für junge Menschen heute auch schwieriger, sich zu orientieren.

Wie meinen Sie das?

Unsere Gesellschaft ist komplexer geworden. Junge Menschen stehen zwar weitaus mehr Möglichkeiten offen, aber die Strukturen bieten nicht mehr den gleichen Halt wie früher. Gleichzeitig sind die Anforderungen höher, das Tempo schneller und die Rahmenbedingungen haben sich gewandelt: Smartphones und Social Media bringen Herausforderungen für junge Menschen mit sich, die vor 20 Jahren noch kein Thema waren. Auch der Erziehungsstil hat sich verändert. Ein Zusammenspiel dieser Faktoren führt dazu, dass vielen ein sicherer Hafen fehlt, der zur Orientierung dienen würde.

Was bringt die Lernenden zu Ihnen in die Beratung?

Das häufigste Problem ist der Umgang mit dem Leistungsdruck, mit den Erwartungen der Eltern, der Schule und des Lehrbetriebs. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen können.

Woran liegt das?

Lernende müssen vieles gleichzeitig bewältigen: Sich organisieren, im Betrieb gute Arbeit leisten, lernen und erwachsen werden. Alle, mit denen ich spreche, wollen erfolgreich sein und arbeiten. Aber irgendwann wird es zu viel. Sie stehen permanent in Spannungsfeldern aufgeladen mit Erwartungen und Bedürfnissen. Mögliche Reaktionen auf den Druck sind Prüfungsblockaden oder psychosomatische Beschwerden.

Was raten Sie Lernenden, die Mühe mit der Lehre haben?

Als Erstes müssen sie sich eingestehen, dass etwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, und dies nicht als negativ bewerten. Für den nächsten Schritt braucht es etwas Mut, sich Unterstützung zu suchen. Dies kann bei den Eltern, bei der Ausbildnerin oder dem Lehrer sein oder auch bei niederschwelligen Beratungsstellen für Jugendliche wie dem Sozialdienst KSD, der sich mit Schwierigkeiten rund ums Lernen und Problemen an der Lehrstelle befasst. Das Wichtigste ist in jedem Fall, darüber zu reden.

