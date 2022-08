Interview: Wie St.Galler Gemeinden Strom sparen

Nachgefragt «Öffentliche Gebäude wie Schulen sind die grössten Stromverbraucher»: Der Leiter des St.Galler Energieamts im Interview St.Galler Gemeinden beleuchten ihre Strassen weniger, um Strom zu sparen. Was das bringt und wie Gemeinden noch nachhaltiger werden können, sagt der Leiter des St.Galler Amts für Wasser und Energie, Marcel Sturzenegger, im Interview. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

In gewissen St.Galler Gemeinden werden nur noch sicherheitstechnisch wichtige Strassenabschnitte in der Nacht beleuchtet. Bild: Benjamin Manser

Wie gross ist die Auswirkung tatsächlich, wenn eine Gemeinde nachts die Strassenbeleuchtung ausschaltet, um Strom zu sparen?

Das ist schwierig zu sagen und kommt auf die jeweilige Gemeinde an. Laut dem Tiefbauamt St.Gallen macht die Beleuchtung der Kantonsstrassen – also nicht der Gemeindestrassen – rund 1 Prozent des gesamten kantonalen Stromverbrauchs aus. Wie viel die Gemeindestrassen ausmachen, weiss ich nicht. Der Verbrauch könnte aber in einem ähnlichen Bereich liegen. Jeder Beitrag zum Stromsparen zählt jedoch, und die Gemeinde sendet damit auch ein Signal zum Stromsparen aus.

Wie können Gemeinden massgeblich Energie sparen?

In Deutschland ist beispielsweise die Schaufensterbeleuchtung ein Thema. Ab September sollen Schaufenster oder Denkmäler dort ab 22 Uhr abends nicht mehr beleuchtet werden. Letztlich stellt sich die Frage: Wo verbraucht eine Gemeinde oder ein Kanton viel Energie? Die grössten Verbraucher sind meist Bauten, die der öffentlichen Hand gehören, zum Beispiel Schulen.

Marcel Sturzenegger, Leiter des Amts für Wasser und Energie im Kanton St.Gallen. Bild: PD

Das heisst, dort könnte weniger geheizt werden, um Energie zu sparen?

Die Norm empfiehlt, dass in diesen Gebäuden eine Temperatur von 20 Grad herrschen soll. Wenn das alle schon machen, ist das Einsparpotenzial natürlich kleiner. Ob es im Bedarfsfall Sinn machen würde, die vorgegebene Temperatur in Schulen unter 20 Grad anzusetzen, ist offen. Wichtig ist, dass sich die Kinder noch konzentrieren können. Klar ist, dass der Handlungsspielraum bei Gebäuden, die mit Gas beheizt werden, grösser ist. Gebäude, die mit Fernwärme beheizt werden, sind nebensächlich, denn diese kommt aus der Region.

Langfristiger gedacht: Welche Möglichkeiten haben Gemeinden, um etwas gegen den Klimawandel zu tun?

Sie können ihren CO 2 -Ausstoss vermindern. Das gelingt etwa, indem sie erneuerbaren Heizungsersatz und erneuerbare Stromproduktion fördern. Viele Gemeinden sind diesbezüglich sehr aktiv, es gibt oder gab Fotovoltaik- und Wärmepumpen-Aktionen.

