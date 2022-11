Nachgefragt «Ein Täter glaubt, dass ihm die Frau gehört»: Eine St.Galler Expertin erklärt, inwiefern eine Kampagne gegen Femizide helfen kann Mit der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» möchte der Kanton St.Gallen die Bevölkerung in diesem Jahr insbesondere für das Thema Femizid sensibilisieren. Doch was bedeutet der Begriff? Und kann eine Kampagne überhaupt etwas bewirken? Miriam Reber, Leiterin der Koordinationsstelle Häusliche Gewalt, gibt Antworten. Aylin Erol Jetzt kommentieren 24.11.2022, 17.29 Uhr

Gewalt an Frauen, die in Femiziden gipfeln kann, ereignet sich meist in den eigenen vier Wänden. Bild: Getty

Frau Reber, bei der kantonalen Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» steht der Femizid im Fokus. Was bedeutet der Begriff?

Miriam Reber: Grundsätzlich lautet die Definition von Femizid «Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts».

Das heisst, nicht jede getötete Frau ist Opfer eines Femizids?

Exakt. Der Zusatz «wegen ihres Geschlechts» ist entscheidend. Meist werden Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Der Amoklauf im Jahr 1989 an einer kanadischen Universität war beispielsweise aber auch ein Femizid. Der Täter schoss damals gezielt nur auf Frauen.

Miriam Reber, Leiterin der St.Galler Koordinationsstelle Häusliche Gewalt. Bild: Heller Claudio

Warum gibt es in der Schweiz überhaupt Femizide?

Hierzulande liegt Femiziden ein tiefes Ungleichgewicht in den Rollen und Normen zugrunde, die unsere Gesellschaft Männern und Frauen zuweist. In der Schweiz geschehen die meisten Femizide, weil ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin ermordet. Er glaubt beispielsweise, dass ihm die Frau gehört. Er hat Besitzansprüche.

Inwiefern kann eine Kampagne da helfen?

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen» ist nur eine Massnahme von vielen. Das Ziel ist Prävention und Sensibilisierung.

Sensibilisierung von wem? Mögliche Täter werden wohl kaum eine Ausstellung besuchen.

Unsere Zielgruppe ist die breite Öffentlichkeit. Durch die Kampagne soll sie sich bewusst werden, dass überhaupt ein Problem mit Gewalt an Frauen in unserer Gesellschaft besteht. Das ist ein erster Schritt zur Besserung. Wir hoffen aber auch, dass durch die Veranstaltungen mehr Menschen lernen, wann jemand gefährdet ist und was in einer solchen Situation zu tun ist. Etwa wenn ich aus der Nachbarwohnung Geräusche einer gewalttätigen Auseinandersetzung höre.

Was müsste ich in einem solchen Fall tun?

Die Polizei ist im Akutfall sicher die richtige Adresse. Es ist auch möglich, sich an die Beratungsstelle der Opferhilfe zu wenden oder der gewaltbetroffenen Person – die auch männlich sein kann – Adressen von Anlaufstellen zu vermitteln. Alle wichtigen Nummern hat der Kanton St.Gallen auf einer Notfallkarte zusammengetragen, die man gut im Portemonnaie mittragen kann.

Hat Gewalt an Frauen im Kanton St.Gallen in den letzten Jahren zugenommen?

Das ist aufgrund der hohen Dunkelziffer schwer zu sagen. Was wir wissen: Frauenhäuser und Opferhilfen verzeichnen in diesem Jahr eine sehr hohe Auslastung. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Zulauf damit zusammenhängt, dass noch mehr Frauen Opfer von Gewalt werden. Oder aber, ob unsere Sensibilisierungskampagnen Früchte tragen und sich mehr Frauen Hilfe suchen.

Femizide im Kanton St.Gallen Aus der Kriminalstatistik des Kantons St.Gallen geht hervor, dass es 2021 fünf vollendete Tötungsdelikte gab. Drei der Opfer waren weiblich und wurden im häuslichen Bereich getötet. Ob es sich bei den drei Fällen um Femizide handelt, ist ohne weitere Hintergrundinformationen zu den Delikten jedoch nicht eindeutig bestimmbar. (aye)

Macht der Kanton St.Gallen genug, um Gewalt an Frauen zu verhindern?

Sagen wir es so: Der Kanton St.Gallen macht viel und ist schon weit gekommen. Er war vor 20 Jahren der erste Kanton, der eine Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung bei häuslicher Gewalt im Polizeigesetz einführte. Seit 2020 kann auch bei Stalking ein Kontakt- und Annäherungsverbot verfügt werden. Wir haben ein gutes Beratungsangebot. Das kantonale Bedrohungsmanagement wurde Anfang 2019 eingeführt. Weiter haben wir uns mit einem Regierungsprojekt mit der Situation der Kinder auseinandergesetzt, die von Gewalt in Ehe und Partnerschaft betroffen sind, und ein Handbuch für Fachpersonen verfasst.

Aber?

Am Ziel angelangt sind wir damit noch nicht. Zürich hat zum Beispiel ein sehr gutes Gewaltschutzgesetz. Um die Situation im Kanton zu verbessern, sind wir deshalb stetig im Austausch mit anderen Kantonen und lernen dazu.

Veranstaltungshinweis Die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» startet am 24. November und beinhaltet Lesungen, Gespräche, Standaktionen und Ausstellungen. Das ganze Programm ist unter www.sg.ch/sicherheit/haeusliche-gewalt zu finden.

