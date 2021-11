Mutterschaft «Die Situation ist frustrierend»: Franziska Steiner-Kaufmann, Kantonsrätin und frischgebackene Mutter, darf nicht an der Session teilnehmen Die Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann (Die Mitte) muss für zwei Sessionen aussetzen. Die Teilnahme an der Sitzung des Kantonsparlamentes würde als Abbruch des Mutterschaftsurlaubs angesehen. Die Hoffnung auf ein Schlupfloch führte ins Leere. Noemi Heule Jetzt kommentieren 26.11.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Septembersession hochschwanger, im November vom Ratsbetrieb ausgeschlossen: Franziska Steiner-Kaufmann (Die Mitte). Bild: Benjamin Manser

Sind Mutterschaft und Politikmandat kompatibel? Eine Frage, die wohl niemand mehr ernsthaft mit «Nein» beantwortet. Ob Kantonsratspräsidentin, Regierungsrätin oder Fraktionschefin: Im St.Galler Kantonsparlament sind Mütter im Vordergrund, in den hinteren Rängen, links und rechts der Sitzordnung vertreten. Und doch lautet die Antwort für Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann für den Moment ernsthaft: nein. Denn das Politikmandat ist nicht mit dem Mutterschaftsurlaub kompatibel.

«Kantonsrätin auf Besuchertribüne verbannt», titelt Die Junge Mitte in einer Medienmitteilung. Wenn die Ratsmitglieder am Montag zur letzten Session des Jahres zusammenfinden, muss die einzige Vertreterin der Jungpartei von der Seitenlinie aus zuschauen.

Mutterschaftsentschädigung verfällt

«Die Situation ist frustrierend», sagt Franziska Steiner-Kaufmann, die Anfang Monat zum ersten Mal Mutter wurde. An ihre neue Rolle habe sie sich gut gewöhnt, so gut, dass sie sich und ihrer Tochter eine gemeinsame Teilnahme an der Session zugetraut hätte, an der mit Sparpaket und Steuersenkung gewichtige Traktanden anstehen. So hätte sie sich etwa eine Lösung mit einer Begleitperson vorstellen können, die ihr das Neugeborene zwischenzeitlich hätte abnehmen können.

Es bleibt bei der Formulierung im Konjunktiv. Steiner-Kaufmann wird definitiv nicht teilnehmen. Grund ist eine Formalität: Nach der aktuellen Rechtslage wird die Teilnahme am Ratsbetrieb nämlich so interpretiert, dass damit der Mutterschaftsurlaub abgebrochen wird. Steiner-Kaufmann würde ihren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung aus ihrem Haupterwerb – sie ist Schulleiterin in Uznach – verlieren. In der Mitteilung der Jungen Mitte heisst es:

«Als 2004 der Mutterschaftsurlaub eingeführt wurde, hat wohl niemand in der damals noch stark männlich geprägten Politik dran gedacht, dass es tatsächlich auch mal gewählte Politikerinnen geben wird, die Mütter werden.»

GLP-Nationalrätin geht vor Bundesgericht

Der Start in die Mutterschaft bedeutete für Steiner-Kaufmann denn auch eine Rechercheaufgabe. Sie ist schliesslich nicht die erste Mandatsträgerin, die während des Mutterschaftsurlaubs gezwungen ist, auch ihre politische Arbeit niederzulegen. Das Problem ist denn auch kein st.gallisches, sondern besteht schweizweit auf allen politischen Ebenen, sofern das Entgelt für das Mandat die Bagatellgrenze von 2300 Franken pro Kalenderjahr überschreitet.

Dass tatsächlich der Abbruch der Mutterschaftsentschädigung droht, zeigt der Fall der Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy, die 2019 während des Mutterschaftsurlaubs am Ratsgeschehen teilgenommen hatte. Sie bereitet aktuell den Gang vors Bundesgericht vor, um gegen die Kürzung der Gelder vorzugehen. Gleichzeitig sind in Bundesbern gleich drei Standesinitiativen hängig, die den unfreiwilligen Urlaub aus dem Politbetrieb abschaffen wollen.

Verzicht auf Sitzungsgelder bringt nichts

All dies nützt Steiner-Kaufmann für den Moment nichts. Solange die Angelegenheit in Bern nicht geregelt ist, hoffte sie auf ein Schlupfloch, eine grosszügige Auslegung der Rechtslage, wie es beispielsweise der Thurgau kennt. Dort ist es offenbar möglich, ohne Entschädigung an den Sitzungen teilzunehmen, wie einer Regierungsantwort auf eine Motion zu entnehmen ist, welche die Elternschaft mit einem Kantonsratsmandat kompatibel machen will.

Ein Briefwechsel mit der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (SVA), die wiederum mit dem Bundesamt für Sozialversicherung Rücksprache hielt, förderte für Franziska Steiner-Kaufmann allerdings eine abschlägige Antwort zu Tage: Auch wenn sie auf die Sitzungsgelder verzichtete, würde dies als «Umgehung der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen für die Mutterschaftsentschädigung» angesehen, heisst es technisch in einem persönlichen Schreiben der Ausgleichskasse.

St.Gallen kennt keine Stellvertreter

«Das Gesetz lässt keinen Spielraum zu», sagt auch Lukas Schmucki, Leiter der St.Galler Parlamentsdienste. Dies habe eine Umfrage unter den Kantonsparlamenten bestätigt. Zwar gebe es solche, die beide Augen zudrückten und etwa auf einen Eintrag in der Präsenzliste verzichteten; die Rechtslage sei allerdings unbestritten.

Die Umfrage ist Teil eines Postulatsberichts, der auf einen Vorstoss von Laura Bucher (SP), Yvonne Suter (Die Mitte) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), damals alle noch Kantonsrätinnen, zurückgeht und 2019 mit geändertem Wortlaut gutgeheissen wurde. Der Bericht, der im kommenden Sommer erscheint, soll aufzeigen, wie die Parlamente von Bund und Kantonen die Vereinbarkeit von Beruf, Politik und Familie ihrer Ratsmitglieder fördern.

Die Absurdität aufzeigen

Der Sitz von Franziska Steiner-Kaufmann bleibt nun für zwei Sessionen unbesetzt, ein Stellvertreter-System, wie sie es in einer Interpellation vorschlägt, kennt das St.Galler Kantonsparlament nicht – im Gegensatz zu Genf, Jura, Neuenburg, Wallis und Graubünden.

«Es geht mir nicht um die persönliche Abwesenheit, sondern um die Ungleichbehandlung von Frau und Mann», sagt sie, «und um die staatspolitische Dimension.» Schliesslich seien Wählende nicht mehr repräsentiert und es fehle eine Stimme im Rat, was bei knappen Abstimmungsresultaten ins Gewicht fallen könne. Vieles passiere zudem neben den Sitzungen, wo neue Geschäfte angestossen oder Absprachen getätigt würden. «Auch dieser wichtige Teil der parlamentarischen Arbeit, der letztlich auch überparteilich zu Lösungen führt, wird durch den politischen Zwangsurlaub erschwert.»

Der Grossteil der Geschäfte wird sie nun am Bildschirm mitverfolgen; nur die Budgetsitzung am Dienstag lässt sie sich nicht entgehen und wird im Besucherbereich Platz nehmen. Ein Still- und Ruhezimmer sei ihr in der Olma-Halle, wo das Parlament pandemiebedingt tagt, bereits zur Verfügung gestellt worden, als sie hochschwanger an der Septembersession teilnahm.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen