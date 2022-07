Wegen geplatztem Reifen: Wohnmobil kippt auf Autobahn um

Montlingen Wegen geplatzten Reifens: Wohnmobil kippt auf Autobahn um – Beifahrerin leicht verletzt Am Montagmittag geriet ein Wohnmobil auf der A13 von Oberriet in Richtung Kriessern ins Rutschen und kippte schliesslich zur Seite. Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass ein geplatzter Reifen die Unfallursache war. Aylin Erol 25.07.2022, 15.52 Uhr

Das Wohnmobil kippte zur rechten Seite – jener, auf welcher die Beifahrerin sass. Bild: kapo

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, ist es am Montag, kurz vor 11:30 Uhr, auf der Autobahn A13 zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem Wohnmobil auf der Autobahn A13 von Oberriet in Richtung Kriessern. Mutmasslich aufgrund eines geplatzten Reifens geriet sein Fahrzeug allerdings ins Rutschen und prallte links in die Mittelleitplanke.