Die St.Galler Designerin Mirjam Egloff erfindet den BH neu.

MODE Diese St.Gallerin will den BH neu erfinden: Leicht verstellbar soll er sein – und über der Kleidung getragen werden Designerin Mirjam Egloff will einen besonders bequemen BH entwerfen. Er soll über dem T-Shirt getragen werden und leicht verstellbar sein. Die Kulturförderung des Kantons St.Gallen hat sie mit ihrer Idee schon überzeugt und dafür einen Werkbeitrag bekommen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Die Designerin Mirjam Egloff mit einem Entwurf aus einem alten zerschnittenen Bikini. Bild: Tobias Garcia

Das Homeoffice tut dem BH nicht gut. Warum das einengende Kleidungsstück tragen, wenn man es bequem haben kann? Ihre Brüste könnten ihr bis zum Bauchnabel hängen, völlig egal, sie ziehe keinen BH mehr an, liess Schauspielerin Gillian Anderson während der Pandemie auf den sozialen Medien verlauten. Und Bloggerin Shonagh Marshall fragte ins Internet: «Haben wir vor der Pandemie nur BHs getragen, um eine veraltete soziale Norm aufrechtzuerhalten?» Tausende von Frauen bejubelten die beiden. Die Pandemie hat der No-Bra-Bewegung neuen Auftrieb gegeben.

Mirjam Egloffs Tante hielt das auch so. «Kaum daheim, zog sie den BH aus und befreite sich», erzählt die St.Galler Designerin, die nun einen besonders bequemen BH entwerfen will. Sie nennt das Kernstück ihrer Kollektion lieber Top. Der BH, sagt sie, töne und sei veraltet. «Das Versprechen, dass Kleidung maximale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort garantiert, begegnete mir in meiner Karriere als Designerin und Konsumentin immer wieder, jedoch überzeugen mich die dafür angebotenen Produkte nur teilweise», sagt sie.

Mit BH vom Flohmarkt experimentieren

Sie will den Moment und Zeitgeist nutzen. Und tüftelt seit rund einem Jahr an einem Kleidungsstück, das die Brüste stützt, sie aber nicht in ihrer Bewegung hemmt, in dem frau sich wohlfühlt und trotzdem sicher und selbstbewusst im Alltag. Die 37-Jährige hat ihr Konzept beim Kanton eingereicht und einen Werkbeitrag dafür enthalten. Er ist mit 20'000 Franken dotiert. Damit entwickelt Egloff ihr Konzept nun weiter.

Vor Egloffs Haustüre im St.-Mangen-Quartier findet gerade ein Flohmarkt statt, wo sie selber mit einem Stand vertreten ist. In einem Brockenhaus hat sie ein altes Top gefunden, es gekauft und aufgetrennt. Was passiert, wenn man das Unterbrustband breiter gestaltet? Welches Material bietet sich an? Sie kramt einen Sport-BH aus der Wäsche, zeigt, wie die Lagen geschweisst sind. Eine innovative Verarbeitungsmethode, die ihr gefällt.

«Ich will dem BH eine neue Wirkung geben, eine neue Rolle. Wir werden ihn nicht mehr unter der Oberbekleidung verstecken. Das hat etwas Feministisches.»

Ihr Entwurf soll über statt unter dem T-Shirt getragen werden, die Einlage vielleicht gehäkelt, statt eines engen Brustbandes schwebt ihre eine Schnürung vor. «Ich will jedes Element überdenken», sagt Egloff. Und dann ist da dieser überzeugte Blick.

Ein neuer Prototyp. Bild: Tobias Garcia

Sich wohlfühlen und dann kommt die Schönheit von selbst

Mit einem Griff soll sich das Top lockern lassen, etwa wenn man sich nicht stark bewegt. «Für einen Spaziergang oder die Sitzung im Büro zieht man ihn wieder enger. Und sitzt man allein an seinem Tisch, kann man ihn wieder weitermachen.» Das Konzept solle auch für grosse Brüste funktionieren, sagt Egloff. «Technisch wird das herausfordernder. Dennoch will ich unbedingt auch diese Zielgruppe bedienen, unter Umständen vielleicht erst in einem zweiten Schritt.» Weg vom Lingerieaussehen will Egloff, das Top mehr in ein funktionales Accessoire verwandeln. Schön aussehen soll das Produkt, natürlich.

«Aber Schönheit stellt sich auch als Konsequenz ein, wenn man sich in einem Stück wohlfühlt.»

Egloff, die in Baden aufgewachsen ist, kommt aus keinem modebewussten Elternhaus. «Uns Geschwistern wurde mitgegeben, dass man sinnvoll mit Ressourcen umgeht und Dinge möglichst lange verwendet», erzählt sie. Vielleicht gerade deshalb faszinierte sie Mode schon früh. «Ich habe zum Beispiel das Kleid meiner Mutter zu einem Top und einem Rock umgenäht.»

Heute stehen die Nähmaschinen nicht mehr in Baden, sondern in St.Gallen. Von 2018 bis 2020 hat Egloff als Projektmanagerin für das Textilunternehmen Jakob Schlaepfer gearbeitet, für Marken wie Louis Vuitton und Chanel. «Ich habe nun eine Idee davon, welches Level in der Luxusmode verlangt wird. Ein wichtiger Einblick», sagt sie. Unterdessen hat sie den Arbeitgeber gewechselt, den Wohnort nicht.

«Ich fühle mich in St.Gallen wohl, bin weniger abgelenkt als in Zürich.»

Moodboard in Mirjam Egloffs Atelier. Das Foto im Hintergrund ist von Künstlerin Rebecca Horn. Bild: PD

Einen anderen wichtigen Einblick ermöglichte ihr ein Traineeprogramm bei Adidas. Dort habe sie gelernt, analytischer an das Design heranzugehen, ihr Konzept auf ein paar wenige Schlüsselwörter herunterzubrechen. «Während des Modedesign-Studiums in Basel waren unsere Konzepte noch sehr ausschweifend», sagt sie und lacht. Sie schloss mit einer Bademodekollektion ab. Auch beim Sportkleiderhersteller Odlo und als Handarbeitslehrerin arbeitete Egloff schon, gab Upcycling-Kurse.

Diverses Körperbild, auch dank Austauschjahr in Brasilien

Zurzeit ist die Designerin Teilzeit bei einem Ostschweizer Berufsbekleidungshersteller angestellt, die restliche Zeit fliesst in ihr Modeprojekt. Für die Umsetzung möchte sie mit einem industriellen Strickunternehmen zusammenarbeiten. Während des Entwerfens lässt sie sich auch von Musikvideos inspirieren. «Dort beobachte ich viele innovative Designs und neue Tragweisen für die Bedeckung, den Halt und die Formung der Brüste», sagt sie.

«A Roupa Maléavel», Portugiesisch für die anpassungsfähige Kleidung, heisst Mirjam Egloffs Designprojekt. Bild: Tobias Garcia

Ihr Körperbild sei vielfältig geprägt, sagt Egloff. Den eigenen Körper zu akzeptieren, das habe ihr ihre Mutter mitgegeben. Ausserdem habe sie Freunde aus verschiedenen Kulturen, auch das Austauschjahr als Kantischülerin in Brasilien habe sie geprägt. Seither hört sie gerne brasilianische Musik. Und ihr Projekt hat einen portugiesischen Namen: «A Roupa Maléavel», die anpassungsfähige Kleidung.

Gerade verfolgen viele Start-ups die Idee, bequeme Unterwäsche herzustellen. Keine Angst vor der Konkurrenz? Egloff schüttelt den Kopf: «Deren Schnitte bieten oft nichts Neues. Meine Arbeit geht einen Schritt weiter.» Das ist sie wieder, diese Überzeugung. 2023 will sie ihre Kollektion an der Mode Suisse vorstellen, einer der grössten Schweizer Modeplattformen.

