Fashion Week in Paris: Neue Kollektion lehnt an 70er-Jahre an

Fashion Week in Paris: Das St.Galler Modelabel Akris entführt zum 100-Jährigen in die 70er

Zwar wurde das St. Galler Modelabel Akris bereits im vergangenen Jahr 100 – gefeiert wird aber weiter, etwa an der zweiten Jubiläumsshow. In Paris präsentierte das Modehaus am Sonntag die Herbst-/Winterkollektion 2023/24. Inspiration fand Designer Albert Kriemler in den 1970er-Jahren, den Fokus legt er auf die starke, unabhängige Frau von heute.