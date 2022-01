Deshalb stellt St.Gallen die Förderbeiträge für Elektroautos ein

MOBILITÄT Die Stadt zieht den Förderbeiträgen den Stecker: Wer ab Sommer in St.Gallen ein Elektroauto kauft, muss es selbst bezahlen Die Stadt St.Gallen hebt die Förderung von E-Autos für Privatpersonen und Firmen per Juli 2022 auf. Der Grund: Die E-Mobilität auf Stadtgebiet ist derart beliebt geworden, dass die Förderbeiträge rund die Hälfte des städtischen Energiefonds beansprucht hätten. Dieses Geld soll nun anders eingesetzt werden. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Zwar fördert die Stadt ab Sommer nicht mehr den Kauf von Elektrofahrzeugen. In die Ladeinfrastruktur soll aber weiter investiert werden – besonders in der Blauen Zone. Bild: Urs Bucher

So lange ist es noch gar nicht her, dass man mit einem E-Auto auf St.Galler Stadtgebiet ein regelrechter Paradiesvogel war. 2011 gab es in der Stadt St.Gallen genau sechs E-Privatfahrzeuge. Die Kurve zeigt seither steil nach oben. Per Ende 2021 waren in der Stadt insgesamt 884 reine Elektroautos gemeldet, Ende 2020 waren es 532, Ende 2019 347. Die Zahl wächst also nicht nur absolut, auch das Wachstum nimmt Fahrt auf.

Zwar sind E-Autos in der Stadt immer noch in der Minderheit – im Februar 2021 waren gemäss Statistikstelle des Kantons 34’325 Personenwagen in der Stadt registriert. Doch der Trend ist klar erkennbar, und er dürfte anhalten. Nun hat die Stadt St.Gallen entschieden, ihre Förderbeiträge für die Anschaffung von E-Autos für Privatpersonen und Firmen per Juli 2022 einzustellen. Seit April 2017 wurden Käuferinnen und Käufer von E-Autos mit einem Kostenbeitrag aus dem städtischen Energiefonds von bis zu 5000 Franken belohnt.

Die Stadt begründet den Schritt unter anderem damit, dass das Ziel der Förderung – nämlich die Markteinführung – bereits erreicht sei. Zählt man Plug-in-Hybridautos hinzu, sind rund 1100 E-Autos in der Stadt St.Gallen immatrikuliert. Weil die Gesuche um Förderbeiträge gerade 2021 noch einmal stark zugenommen haben und die Verantwortlichen für 2022 mit rund 600 Gesuchen rechneten, hätte eine Fortführung der Förderbeiträge den städtischen Energiefonds stark belastet. Rund die Hälfte der jährlich vier Millionen Franken wären nur für die E-Auto-Beiträge ausgegeben worden. Die Stadt argumentiert ausserdem, dass die Beschaffung eines E-Fahrzeugs heute nicht mehr teurer sei als diejenige eines Verbrenners. Das, so heisst es in einer Mitteilung, rechtfertige die Förderung nicht mehr.

Immer als Anschubfinanzierung gedacht

Stadtrat Peter Jans. Bild: PD

Wer also darüber nachdenkt, sich ein E-Auto anzuschaffen, sollte sich mit seinem Fördergesuch beeilen. Peter Jans, Stadtrat und Direktor Technische Betriebe, erklärt auf Anfrage die Einstellung der E-Auto-Förderung nach etwas über fünf Jahren so: Der damals geschaffene Förderbestand hat sein Ziel erreicht: «Die Elektromobilität erhielt dadurch Publizität. Wir konnten aufzeigen, dass die Umstellung eine zentrale Massnahme des städtischen Energiekonzepts ist.» Die sogenannten First Mover, also Leute, die früh bereit sind, auf eine neue Technologie umzusteigen, seien mit der Förderung belohnt worden.

Die Förderung von E-Fahrzeugen sei ausserdem stets als Anschubfinanzierung gedacht gewesen.

«Eine Dauerförderung der Anschaffung von Fahrzeugen würde der städtischen Verkehrspolitik zuwiderlaufen.»

Die Stadt ist nämlich bestrebt, den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr dauerhaft zu fördern.

Mit dem inzwischen eingetretenen Boom der E-Mobilität sei der einstige Sinn einer Verbilligung des Fahrzeugkaufs hinfällig geworden.

«Das allein reicht aus, um die Förderung wieder einzustellen.»

Gelder aus dem Energiefonds sollen verstärkt in Fotovoltaik fliessen

Was geschieht mit den frei werdenden Mitteln im Energiefonds, der mit einem Gebührenzuschlag von 0,95 Rappen pro Kilowattstunde Strom gefüttert wird? «Die Fördermöglichkeiten müssen immer wieder an neue Situationen angepasst werden», sagt Jans. Man wolle nicht «überfördern». Besonders am Herzen liege dem Stadtrat die Fotovoltaik. Dort hat die Stadt noch Luft nach oben: Nur 3,7 Prozent des St.Galler Stroms wird aus Sonnenenergie gewonnen. Mit einer Zusatzförderung für Fotovoltaikanlagen aus dem Energiefonds soll dieser Infrastrukturausbau in den kommenden Jahren beschleunigt werden.

Jans gibt zu Bedenken, dass der Anteil «Stecker-Fahrzeuge», also reine Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Autos zusammen, Ende 2021 schweizweit 22 Prozent der Neuwagenverkäufe ausmachte. In vielen Gemeinden gab und gebe es keine Förderung dafür.

«Die Zahlen sprechen für sich, die E-Mobilität ist zum Selbstläufer geworden.»

Pilotversuch mit Ladestationen in der Blauen Zone

Das bedeutet aber nicht, dass die Stadt jetzt untätig bleibt, wie Jans sagt. Etwa, wenn es um die Ladeinfrastruktur geht, sollen noch im laufenden Jahr grosse Schritte unternommen werden. Für all jene, die über keinen persönlichen Abstellplatz verfügen, fehlt aktuell nämlich eine Lademöglichkeit. Die Stadt Basel hat hier vorgespurt mit einem Projekt, das Ladestationen in der Blauen Zone installiert hat. Auch in St.Gallen soll laut Jans noch im ersten Halbjahr 2022 ein Pilotprojekt in der Blauen Zone gestartet werden. Seit Anfang Jahr fördert der Kanton ausserdem Ladestationen in Einstellgaragen von Mehrfamilienhäusern.

Und auch die eigene Fahrzeugflotte möchte die Stadt in den kommenden Jahren Schritt für Schritt auf Elektroantrieb umsatteln. Von den 142 Personenwagen der Stadt sind per Ende 2021 16 Stück batteriebetrieben, hinzu kommen 10 Plug-in-Hybride. Damit kommt die Stadt auf eine Quote von 18 Prozent «Stecker-Fahrzeuge». Bei den Lieferwagen ist die Quote tiefer, hier sind nur 6 von 134 Fahrzeugen batterieelektrisch. Jans: «Bei den Lieferwagen ist die Modellvielfalt nach wie vor gering und die Anforderungen an das Fahrzeug können zum Teil noch nicht erfüllt werden.» Ersetzt werde im üblichen Turnus. Mit dem Fernziel, dass 2050 auch städtische Fahrzeuge keine fossilen Brennstoffe mehr benötigen.

