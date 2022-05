Tanstellenüberfall: Maskierter geht leer aus – und wird verhaftet

Missglücktes Delikt Tankstellenüberfall in Buchs: Maskierter 20-Jähriger geht nach Handgemenge leer aus – kurz darauf wird er von der Polizei überführt Als ein Maskierter am Sonntagabend eine Tankstelle überfallen will, eilt dem Verkäufer ein Kunde zu Hilfe. Es kommt zu einem Handgemenge, der Täter flüchtet schliesslich mit leeren Händen. Nun vermeldet die Kantonspolizei, den Täter ermittelt zu haben. Der 20-Jährige ist geständig. 11.05.2022, 13.48 Uhr

Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Sonntag trifft man sich im Tankstellenshop. Doch wenig gemütlich zu und her ging es am vergangenen Sonntagabend in einer Tankstelle an der St.Gallerstrasse in Buchs. Um 20.35 Uhr betrat ein zunächst maskierter Mann den Laden und forderte beim Verkäufer Bargeld.