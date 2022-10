Missbrauch Verfahren gegen Ostschweizer Freikirche eingestellt: Verdacht auf sexuelle Handlungen mit Kindern kann nicht weiter ermittelt werden Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat rechtliche Abklärungen zu den Missbrauchsvorwürfen betreffend die Christliche Schule Linth sowie die Evangelische Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn eingeleitet. Der Grossteil der Vorwürfe sei verjährt, ein wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern eröffnetes Verfahren wurde inzwischen sistiert. Jetzt kommentieren 26.10.2022, 11.51 Uhr

Da keine weiteren Ermittlungsansätze vorhanden sind, wurde das Verfahren gegen die Evangelische Gemeinde Hof Oberkirch eingestellt. Bild: Tobias Garcia

Die beiden Leitungsgremien der Christliche Schule Linth sowie der Evangelische Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn haben einen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben, welcher im Juli 2022 veröffentlicht wurde. Aufgrund der im Bericht erwähnten Missbrauchsvorwürfe ergab sich der Verdacht, dass es in der Zeit zwischen 1995 und 2002 zu körperlicher Züchtigung, Verletzungen der Fürsorge- oder Erziehungspflicht und Verletzungen des Berufsgeheimnisses gekommen sein könnte, weshalb die Staatsanwaltschaft St.Gallen von Amtes wegen Abklärungen eingeleitet hat. Im Weiteren bestand der Verdacht, dass es in der Zeit zwischen 2002 und 2010 zu sexueller Belästigung von Schülern gekommen sei.

Wie die Staatsanwaltschaft St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt, ist bei den meisten der in Frage kommenden Delikte bereits die Verjährung eingetreten oder es fehlt an einem Strafantrag, weshalb die Untersuchung nicht anhand genommen wurde.

Was die Strafuntersuchung gegen die unbekannte Täterschaft wegen Verdachts auf Vergewaltigung und sexuelle Handlungen mit Kindern betreffe, musste die Staatsanwaltschaft diese bis auf Weiteres sistieren, da aktuell keine weiteren Ermittlungsansätze vorhanden seien. Abschliessend heisst es, dass die Staatsanwaltschaft St.Gallen das Verfahren bei Vorliegen konkreter Ermittlungsansätze wiederaufnehmen werde. (SK/evw)

