Hügel der Angst: Missbrauch in Hof Oberkirch

Missbrauch in der Freikirche, Teil 1 Der Hügel der Angst in Kaltbrunn: «Es war damals eine Sekte und ist es auch heute noch» Bild: Tobias Garcia In der Vorgängerorganisation der evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn kam es in der Vergangenheit zu schweren sexuellen Übergriffen und Missbrauch. Die nun zurückgetretene Führungsriege um «Schokoladenkönig» Jürg Läderach, eine der Schlüsselfiguren in der Freikirche, distanziert sich heute von der Vorgängerorganisation. Doch die Opfer sagen, dass die damalige Führung massgeblich mitverantwortlich für das Schaffen eines Klimas der Angst war. Enrico Kampmann 0 Kommentare 13.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Der Hof Oberkirch ist ein malerischer Ort. Auf einem Hügel am Rand der Linthebene in Kaltbrunn liegt er inmitten hoch gewachsener Tannen und sorgsam gestutzter Hecken. Doch die Idylle trügt. Hinter den zartrosa gestrichenen Mauern, die zur Evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch (EGHO) und der Christlichen Schule Linth (CSL) gehören, hat sich Grauenvolles ereignet.

Ein auf den Aussagen betroffener Personen basierender Untersuchungsbericht hat jüngst aufgezeigt, dass es innerhalb der Vorgängerorganisationen zu schwersten sexuellen Übergriffen kam und körperlicher und psychischer Missbrauch über Jahre hinweg an der Tagesordnung war. Die Vorgängerorganisationen waren die Mission Kwasizabantu (KSB) Schweiz und die angegliederte Domino-Servite-Schule.

2019 spaltete sich die Gemeinde in Kaltbrunn, die zuvor das europäische Zentrum der aus Südafrika stammenden Freikirche Kwasizabantu war, von der Mutterorganisation ab. Gemeinde und Schule erhielten neue Namen, doch personell veränderte sich wenig. Im Juli dieses Jahres sind gemäss eigenen Angaben alle Gemeindeverantwortlichen von Ihren Ämtern zurückgetreten.

«Das Ganze hat System gehabt»

Im Frühjahr 2021 beauftragte die Gemeinde die Rechtsanwaltskanzlei Capt Zollinger mit einer unabhängigen Untersuchung. Geleitet wurde diese vom heutigen Partner der Kanzlei und ehemaligen Bundesrichter Niklaus Oberholzer aus St.Gallen und seinem Büropartner David Zollinger. Erklärtes Ziel war es, «die Geschichte beider Einrichtungen unvoreingenommen und vorbehaltlos durch unabhängige Instanzen aufzuarbeiten.»

Insgesamt 373 ehemalige Schülerinnen und Schüler und Mitglieder der Kirche wurden von der Gemeinde angeschrieben. Man lud sie ein, sich an eine Praxisgemeinschaft für Psychotherapie und psychologische Beratung in Bern zu wenden, falls sie Opfer eines Missbrauchs seien oder Kenntnis von entsprechenden Vorfällen hätten. 31 Adressaten verweigerten die Annahme des Schreibens oder teilten mit, keine weiteren Informationen erhalten zu wollen. 58 Personen meldeten sich.

Im Untersuchungsbericht, der auf den Aussagen der Betroffenen basiert, ist von einer «Theologie der Angst» die Rede. Kein Tag sei ohne schlechtes Gewissen vergangen. Die Betroffenen sprechen von psychischem und religiösem Missbrauch, von Schlägen, «Psychoterror» und Vergewaltigungen. «Es seien meist nicht einzelne Ausrutscher gewesen, sondern das Ganze habe System gehabt», zitiert der Bericht die zuständigen Therapeuten.

Im Zeitraum zwischen 2002 und 2010 ereigneten sich mehrere sexuelle Übergriffe durch eine Lehrperson. Ein Opfer schildert, von einem Lehrer in einer Duschkabine vergewaltigt worden zu sein. Auch andere Betroffene berichten unabhängig voneinander vom sexuell grenzüberschreitenden Verhalten desselben Lehrers. Die Schulleitung sei mehrmals von Schülerinnen und Schülern wie auch von Eltern darauf hingewiesen worden. Die Schulleitung habe keine «erkennbare Reaktion an den Tag gelegt» und blieb offenbar «völlig untätig», schreiben die Verfasser des Berichts.

«Die Penetrationen und anderen sexuellen Handlungen seien religiös interpretiert worden und hätten eine sadistische und zugleich pädophile Komponente aufgewiesen.»

Die Verantwortlichen distanzieren sich

In ihren Medienmitteilungen schreibt die Gemeinde, es habe sich um Gewalt «einzelner ehemaliger Lehrer und Gemeindemitglieder» gehandelt. Ebenfalls hätten sich die Mehrzahl der geschilderten Vorkommnisse gemäss dem Untersuchungsbericht vor 2002 ereignet und im Wesentlichen in Zusammenhang mit dem Wirken des damaligen Präsidenten der KSB und Domino-Servite-Schule gestanden.

Dies wird immer wieder betont. So auch in den Entschuldigungsschreiben, die Othmar Voser, bis Juli 2022 geschäftsführender Leiter der EGHO, Walter Mannhart, bis Juli 2022 geschäftsführender Vorsitzender des Schulrats der CSL, und Jürg Läderach, bis Juli 2022 geschäftsführendes Mitglied der Leitung der EGHO, nach Veröffentlichung des Berichts an die Betroffenen schickten.

So schreibt «Schokoladenkönig» Jürg Läderach, ehemaliger CEO und Verwaltungsratspräsident der gleichnamigen Glarner Schokoladenfabrik und von Beginn an eine der Schlüsselfiguren in Hof Oberkirch, es sei richtig gewesen, «dass sich die Gemeinde, die Schule und auch ich mich persönlich von der KSB und den dort handelnden Personen vollständig abgewendet» hätten. Man habe «Zeichen zu lange nicht wahrgenommen» und sich «zu schnell mit einfachen Antworten und Erklärungen zufriedengegeben».

Doch mehrere ehemalige Mitglieder, die im Zuge der Recherchen mit dieser Zeitung gesprochen haben, finden es zu einfach, heute alles der KSB und dem ehemaligen Präsidenten in die Schuhe zu schieben. Unabhängig voneinander erzählen sie, dass die erwähnten Männer, damals allesamt amtierende Seelsorger, Prediger, Führungspersonen und teils auch Lehrer, massgeblich für das Schaffen eines Klimas der Angst mitverantwortlich waren.

Zwar nennt die Gemeinde in einer Medienmitteilung als erste und wichtigste Erkenntnis des erwähnten Berichts: «Unabhängige Anwälte sehen keinen Anlass, an der Aufrichtigkeit der heutigen Führungsgremien zu zweifeln.» Die Opfer sehen das allerdings anders.

Das Hauptgebäude der Evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn. Bild: Tobias Garcia

Vergewaltigt, dann gedemütigt

Marlen Weber ist das älteste von mehreren Kindern. Um ihre Angehörigen zu schützen, möchte sie ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen. Ihre gesamte Familie war in der Gemeinde, etwa die Hälfte ist es heute noch. Mitte der 90er-Jahre, sie war 16 Jahre alt, hatte Weber ein «Gschleigli» mit einem gleichaltrigen Gemeindemitglied. Dies war strengstens verboten, denn in der Gemeinde wird jegliche Sexualität ausserhalb der Ehe aufs Schlimmste verteufelt.

Wohl auch deswegen wollte Weber nicht mit ihrem Freund schlafen. Sie wehrte sich, als er zu aufdringlich wurde. Er vergewaltigte sie. Sie blutete stark, wusch sich mit Wasser aus der WC-Schüssel, damit es niemand merkte. Aufgelöst erzählte sie später ihrer besten Freundin davon. Diese verpetzte sie bei den Seelsorgern.

Heute sagt Weber: «Das schlimmste Verbrechen war, dass mir danach keiner geglaubt hat.» Die Seelsorger hätten ihr die Schuld für die Vergewaltigung gegeben. Sie habe es gewollt, habe ihren Mitschüler dazu verleitet.

«Es wurde während des Gottesdienstes vor der versammelten Gemeinde von der Kanzel gesagt, dass ich ein Hurenleben geführt hätte.»

Weber erhielt Gemeindeverbot, durfte nicht mehr mit den anderen essen oder am Gemeindeleben teilnehmen. Nur noch der Sonntagsgottesdienst war ihr gestattet. Etwa ein Jahr später schickte man sie zur KSB-Mission nach Südafrika, die ebenfalls wegen Missbrauchsvorwürfen in der Kritik steht. Dort wurde sie unter ähnlichen Umständen erneut von einem Gemeindemitglied vergewaltigt. Die Führung bekam Wind davon, und innerhalb von 48 Stunden sass sie im Flieger zurück in die Schweiz. Die Reaktion der Seelsorger in Hof Oberkirch beschreibt sie mit folgenden Worten: «Die macht es schon wieder, die Hure.»

Man habe sie von der Kanzel nochmals öffentlich gedemütigt und darauf ganz ausgeschlossen. Sie durfte nun nicht einmal mehr an den Gottesdiensten teilnehmen. Da habe Weber gewusst: «Ich bin nur noch Abschaum für die». Ab diesem Punkt habe sie sich nie mehr vollwertig gefühlt, der Stempel der Hure habe an ihr geklebt.

Schläge habe sie nie erleiden müssen. Aber sie habe regelmässig mitbekommen, dass ihre Geschwister in der Schule verprügelt wurden. 2001 verliess Marlen Weber die Gemeinde.

Missbräuche gehen auf «falsche Lehre» zurück

Den Aufarbeitungsbemühungen der Gemeinde und der Kommunikation, die damit einhergeht, steht Weber kritisch gegenüber. Sie finde es gut, dass der ganze Horror der Vergangenheit nun ans Licht komme, aber sie habe erhebliche Zweifel an der Aufrichtigkeit und den Beweggründen der heutigen Führungsgremien. «Sie wollen die Sache damit unter den Tisch kehren. So tun, als sei der damalige Präsident das einzige schwarze Schaf gewesen, als hätten sie nichts damit am Hut gehabt.»

Die Prügel, der Psychoterror, die öffentlichen Demütigungen waren gemäss Aussagen Webers und mehrerer anderer Opfer kein Geheimnis, sondern fester Bestandteil der religiösen Ideologie, die von der gesamten Führungsriege propagiert wurde.

Mit diesem Vorwurf der Opfer konfrontiert, reagiert ein Pressesprecher der Gemeinde mit einem ausführlichen Verweis auf diverse Passagen aus dem Untersuchungsbericht. Darunter jene Passage, welche die heute Verantwortlichen von EGHO und CSL vom «Vorwurf der direkten Mitwirkung entlastet». Im Bericht steht aber auch: «Auch wenn sich (...) keineswegs alle Verantwortlichen an den Grenzverletzungen und Missbräuchen beteiligt haben, wurde das System als solches doch von vielen gebilligt, toleriert, mitgetragen und gar unterstützt.»

Ausserdem zitiert der Sprecher eine Pressemitteilung vom Januar, in der die EGHO betont, dass die Missbräuche «vor allem auf eine damals von Einzelnen falsch ausgelegte Lehre» zurückgingen.

Ebenfalls weist der Sprecher auf ein «Neun-Punkt-Programm» hin, das mittlerweile umgesetzt worden sei. Unter anderem seien «sämtliche Lehrpersonen, die in irgendeiner Weise durch Unterlassung oder aktives Zutun Verantwortung für die Missbräuche tragen», heute nicht mehr an der CSL tätig.

Heute gehe es ihr gut, sagt Marlen Weber 21 Jahre nach ihrem Austritt. Doch sie habe schwere psychische Probleme gehabt, sei fünf Jahre in Therapie gewesen. Zu ihren Eltern habe sie nach langjährigem Kontaktabbruch wieder ein gutes Verhältnis, auch wenn sie bis heute in der EGHO sind. Zu manchen Geschwistern habe sie jedoch praktisch keinen Kontakt mehr. «Diese Sekte hat unsere ganze Familie zerrissen.»

Auf den Hinweis, dass sich die EGHO als Freikirche bezeichnet, sagt Marlen Weber: «Es war damals eine Sekte und ist es auch heute noch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen