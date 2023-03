Militärdienst Cybersoldat startet als Praktikant bei der Kantonspolizei St.Gallen Die Schweizer Armee und die Kantonspolizei testen erstmals die Möglichkeit einer gemeinsamen Ausbildung für Cybersoldaten. Der Versuch soll Schule machen. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 07.03.2023, 20.00 Uhr

Ein Wachtmeister des Cyberlehrganges der Armee leistet Dienst bei der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Dieser Tage hat ein Cyberspezialist der Armee seinen dreimonatigen praktischen Dienst bei der Kantonspolizei St.Gallen angefangen. Das ist ein Novum in der Ostschweiz. Im Rahmen seiner Ausbildung soll der Armeeangehörige möglichst viele praktische Erfahrungen sammeln können. «Gleichzeitig kann die Kantonspolizei St.Gallen ihre Fachexpertise im Bereich Cybercrime zur Verfügung stellen und ihr Know-how aus dem Bereich Cyberdefense gezielt erweitern», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Während andere Armeeangehörige in die Verbandsausbildung – umgangssprachlich auch «Verlegung» genannt – gehen, um etwa das Handwerk am Minenwerfer, der Panzerfaust oder dem Schiessen im grossen Verband zu üben, werden die Cyberspezialisten der Armee mit dieser Ausbildungsmöglichkeit gezielt im Bereich Cybercrime ausgebildet.

Strenges Selektionsverfahren

Die Schweizer Armee wählt die Anwärter für ihren Cyberlehrgang von Anfang an streng aus. Von 140 Bewerberinnen und Bewerbern schaffen es gerade einmal 18 Angehörige der Armee, den 40-wöchigen Lehrgang abzuschliessen. Der praktische Dienst bei der Kantonspolizei St.Gallen folgt wie ein Abverdienen nach einer bestandenen Eignungsprüfung und abgeschlossener Unteroffziersschule bei der «Elektronische Operationen Schule 64» der Armee.

Das Abverdienen unterscheidet sich stark von demjenigen anderer Armeeangehörigen: «Ein morgendliches Antrittsverlesen, Gefechtsmeldungen gegenüber Polizeioffizieren oder die tägliche Kampfstiefel-Politur gibt es hier nicht», sagt Florian Schneider mit einem Schmunzeln. «Der fachliche Austausch zwischen Fachpersonen aus dem Bereich Cyber steht im Vordergrund». Der Cyberwachtmeister wird während zwölf Wochen bei der Kantonspolizei Dienst leisten, die Arbeit der Strafverfolgung kennen lernen und damit seine Fähigkeiten gezielt ergänzen.

Die Cyberabwehrspezialisten der Armee sollen von der Kantonspolizei ihr Handwerk lernen. Bild: Raphael Rohner

Dass ein Cyberspezialist der Armee ausgerechnet in St.Gallen seinen praktischen Dienst antritt, sei kein Zufall, bekräftigt Schneider: «Die Kantonspolizei St.Gallen investiert sehr viel in den Fachwissen-Erhalt und die Kompetenzerweiterung im Bereich Cyber. Seit mehreren Jahren ermittelt sie im Cyberraum und bekämpft mit gut ausgebildeten polizeilichen Fachspezialisten die Internetkriminalität». Nebst dem Kerngebiet «Cyber» wird der Cyberspezialist der Armee auch in den Bereichen Kriminalanalyse und in der Lageanalyse ausgebildet.

Der Austausch mit der Armee sei insbesondere in Fachgebieten wichtig, wie beispielsweise dem digitalen Schutz von kritischer Infrastruktur und bei der Nachrichtenbeschaffung, so Schneider: «Der Praktikant wird bei der Kantonspolizei miterleben, wie wir im digitalen Raum Delikte aufklären und zum Beispiel Beweise sichern. Dabei wird der Cyberspezialist feststellen, dass Kriminelle oft sehr agil von der realen Welt in den Cyberraum (und wieder zurück) wechseln und diese Tat-Räume zunehmend verschmelzen. Im Wesentlichen geht es um einen Wissenstransfer von der Cyberdefence der Armee zum Cybercrime, also der Strafverfolgung, der Polizei.»

Soldat wird nicht zum Online-Polizisten

Ein weiterer Bereich sei die Lageverfolgung, sagt Schneider. «Da gibt es gewisse Parallelen zwischen der Polizeiarbeit und der Arbeit in der Armee, die sich jedoch im Detail unterscheiden. Aber genau da lernen wir voneinander. Zu wissen, wie sich die aktuelle Cyberlage präsentiert und daraus nötige (Präventions-)Massnahmen abzuleiten, ist für beide Organisationen zentral. Deshalb wird auch diesem Bereich im Praktikum ein wichtiger Stellenwert zugemessen».

Dass der Cyberspezialist zum «Polizisten» im Netz werde und somit plötzlich die Armee auf die Jagd nach Verbrechern gehe, sei nicht die Idee der Sache, sagt Schneider. Der Cybersoldat soll zwar im polizeilichen Tagesgeschäft im Cyberbereich mitlaufen und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mitwirken, primär soll aber ein fachlicher Austausch zwischen Fachspezialisten stattfinden. Mehr ins Detail will Schneider nicht gehen. Auch die Identität des Praktikanten der Armee wird nicht preisgegeben.

So hält es auch die Rekrutenschule für die Cyberspezialisten der Armee, die Schule für Elektronische Operationen 64: Bilder oder Namen der Soldatinnen und der Soldaten sucht man vergeblich. Auf einem offiziellen Bild des ersten Abschlussjahrgangs sind die Soldaten lediglich von hinten zu sehen.

Erfahrungsaustausch der jeweiligen Cyberspezialisten von Armee und Kantonspolizei. Bild: Raphael Rohner

Milizsystem als Schnittstelle zwischen ziviler und behördlicher Welt

Der Austausch zwischen der Armee und zivilen Organisationen wie den Polizeikorps sei für die Schweizer Armee ein grosser Vorteil. Der Know-How-Transfer sei für beide Seiten ein Gewinn. Die Armee baue auf dem Milizsystem auf und könne so mit dem Cyberlehrgang eine Win-win-win-Situation schaffen: «Wir bekommen aus dem zivilen Umfeld die besten Spezialisten und können diese dann aus- und weiterbilden», sagt Armeechef Thomas Süssli in einem Video der Armee über die Ausbildung der Cyberspezialisten. «Zudem können die Soldaten ein anerkanntes Diplom zum Cyberabwehrspezialisten abschliessen und schliesslich in der Wirtschaft eine gefragte Aufgabe übernehmen mit Kenntnissen aus der militärischen und zivilen Welt.»

Armeechef Thomas Süssli. Bild: Severin Bigler

Das gelte auch für die Kantonspolizei St.Gallen: «Wir erkennen, dass sich immer mehr Delikte in den Cyberraum verlagern und sich das Fähigkeitsprofil der Polizei auch verändert», sagt Florian Schneider. Dabei gilt es, die richtigen Fachpersonen auch für die Arbeit bei der Polizei zu begeistern. «Wir machen einen sinnvollen Job - auf der Strasse und eben zusehends auch im Cyberraum. Dafür brauchen wir gute Fachleute. Das Praktikum dient dazu, neue und innovative Wege zu gehen und gleichzeitig das vorhandene Potenzial von künftigen Cyberfachkräften zu nutzen», so Schneider weiter.

Die Kantonspolizei St.Gallen ist das erste Polizeikorps der Ostschweiz, das eine Praktikumsstelle für Cyberspezialisten der Armee anbietet. Ein Pilotprojekt, zumindest für die Ostschweiz, heisst es seitens der Armee. Man will die Erkenntnisse des ersten Praktikums in der Kantonspolizei St.Gallen später auch für andere Kantone in der Region nutzen und ein flächendeckendes Cybertrainingsprogramm aufbauen. Schneider ergänzt: «Die Kantonspolizei St.Gallen steht der Armee dabei als Know-how-Träger und strategischer Partner zur Seite und bringt das Fachwissen der Strafverfolgung in diese Ausbildungskampagne mit ein.»