Wie der Kanton St.Gallen Frauen für die Armee gewinnen will

Rekrutierung Mädchentraum Militär: Warum Ostschweizerinnen sich für die Armee begeistern Der Kanton St.Gallen will mit einer Kampagne den Frauenanteil in der Armee erhöhen. Doch warum interessieren sich Frauen für den Militärdienst? Besuch an einem Infotag. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Von Frauen, für Frauen: Auch in der Stadt St.Gallen fand ein Infoabend für Frauen in der Armee statt. Bild: Benjamin Manser

20 000 Soldaten. So viele fehlen gemäss dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ab 2030. Soldatinnen könnten in die Bresche springen. Mit dem Slogan «Sicherheit ist auch weiblich» wirbt die Armee für mehr Frauen in den eigenen Reihen. Bis 2030 soll der Frauenanteil zehn Prozent betragen. Dieses hoch gesteckte Ziel ist noch nicht erreicht: Aktuell zählt die Armee insgesamt 1'500 Frauen. Dies entspricht einem Prozent aller eingeteilten Armeeangehörigen.

In den Jahren 2019 und 2020 absolvierten gemäss VBS 322 respektive 408 Frauen die Rekrutenschule. Um einen Anteil von zehn Prozent am Bestand der eingeteilten Armeeangehörigen zu erreichen, müssten rund 1'800 Frauen jährlich die Rekrutenschule beenden.

Für die Werbung fährt der Panzer auf

«Frauen im Militär – normal, oder?» Mit diesen Worten will auch der Kanton St.Gallen mehr Frauen für die Armee gewinnen. In diesem Zusammenhang hat das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons St.Gallen Informationsabende von Frauen für Frauen organisiert, an denen junge Frauen mehr Wissen über ihre Chancen in der Armee erhalten sollen. Zuvor hatten Militärfahrzeuge, etwa auf dem St.Galler Campus der Ostschweizer Fachhochschule OST, für die Veranstaltungen geworben.

Ein solcher Informationsabend findet auch an einem Novemberabend in der Stadt St.Gallen statt. Das Interesse ist gross: Im Feuerwehrmuseum Depot 61 an der Burgstrasse bildet sich bereits während der Zertifikatskontrolle eine Viertelstunde vor Beginn eine lange Schlange, drinnen im Saal ist fast jeder Stuhl besetzt.

Neugierig studieren die jungen Frauen das Mäppli mit den Unterlagen zur Rekrutierung. Nach ein paar kurzen Worten verlässt Oberst Andreas Schwarz, Leiter der Abteilung Militär und St.Galler Kreiskommandant, den Saal. Von nun an befinden sich nur noch Frauen im Raum. Major Tamara Rancetti-Hauri – eine weibliche Form der Militärgrade gibt es nicht – übernimmt das Wort. Gemeinsam mit vier weiteren Frauen im Tarnanzug führt die 34-jährige Goldacherin durch eine Power-Point-Präsentation, welche die jungen Teilnehmerinnen dazu animieren soll, dem #teamarmee – so der offizielle Social-Media-Hashtag des Bundes – beizutreten.

Frau bleiben in einer Männerwelt



Als erstes geht’s um die Uniform, die für Männer und Frauen fast identisch ist. «Ihr müsst für die Kleider nichts zahlen und müsst nicht mehr jeden Morgen überlegen, was ihr anziehen sollt», sagt Rancetti. Es gebe auch spezielle Unterhosen für Frauen und Rekrutinnen dürften sich auch schminken. «Sofern sie dies wollen.» Den männlichen Kollegen würde ein sorgfältiges Make-up ohnehin nicht mehr auffallen. Ob geschminkt oder nicht – Rancetti sagt:

«Um im Militär zu bestehen, muss ich eine Frau bleiben.»

Die Männer zu kopieren sei nicht zielführend.

Weiter referieren die fünf Militärfrauen über die Voraussetzungen, welche angehende Rekrutinnen mitbringen müssen. Sie berichten auch über die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten in der Armee und erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen oder geben Tipps. So raten sämtliche Referentinnen den aufmerksam lauschenden Interessentinnen, als Vorbereitung für die Rekrutierung besonders für den Fitnesstest zu trainieren. Ein von dramatischer Musik untermaltes Werbevideo schliesst die Präsentation ab.

Eine Power-Point-Präsentation soll Interessentinnen die Armee schmackhaft machen. Bild: Benjamin Manser

Die Ellenbogen ausfahren

Im Anschluss beantworten die weiblichen Armeeangehörigen an Infoständen die zahlreichen Fragen der Teilnehmerinnen. Zur Stärkung der jungen Frauen stehen auch Armeeschokolade und die berüchtigten Armeeguetsli bereit. Warum wollen junge Frauen heutzutage ins Militär, obwohl sie nicht müssten?

Jemina Ernst (18) aus Rorschach will ins Militär... Bild: Rossella Blattmann

«Im Militär lernt man, sich in einer Männerwelt zu behaupten», sagt die Rorschacherin Jemina Ernst. Die 18-jährige Jusstudentin möchte dereinst in einer Führungsposition arbeiten und erhofft sich, in der Armee etwas fürs Leben zu lernen. Sie sagt: Als Frau im Berufsleben müsse man auch mal die Ellenbogen ausfahren können.

...so auch Selina Giezendanner (18) aus Stein (AR). Bild: Rossella Blattmann

40 Frauen haben am St.Galler Infoabend teilgenommen. Die 18-jährige Selina Giezendanner ist aus Stein (AR) angereist. Die Fachfrau Betreuung, die mit Kleinkindern arbeitet, sagt:

«Schon als ich zehn Jahre alt, wusste ich: Ich will ins Militär!»

Actionfilme hätten sie neugierig gemacht und ihren Ehrgeiz geweckt. Vor der physischen Herausforderung hat die ambitionierte Geräteturnerin keine Angst. Ihr Umfeld habe mehrheitlich positiv auf ihren Wunsch, ins Militär zu gehen, reagiert. Mit Ausnahmen. «Mein Freund, der Wachtmeister in der Armee ist, meinte: Mach das nicht!» Doch Giezendanner will ihr Ziel, Militärpolizistin oder Sanitäterin zu werden, weiter verfolgen.

Jede zweite Frau macht eine Kaderausbildung

Doch sind Frauen im Militär tatsächlich so normal, wie der St.Galler Werbeslogan es suggeriert? Andreas Schwarz sagt:

«Aktuell sind total 106 Frauen aus dem Kanton St.Gallen in der Schweizer Armee.»

Anders gesagt: Die St.Gallerinnen machen knapp zehn Prozent der Frauen in der Schweizer Armee aus.

Von den 106 Frauen würde die Hälfte als Soldatin Dienst leisten, sagt Schwarz. «Die anderen 50 Prozent haben eine Kaderlaufbahn als Unteroffizier oder Offizier eingeschlagen.» Zum Vergleich: Lediglich ein Drittel der Männer macht eine Kaderausbildung.

Und in den restlichen Ostschweizer Kantonen? 68 Thurgauerinnen aller militärischer Grade sind aktuell in einer Formation eingeteilt, heisst es auf Anfrage beim Thurgauer Amt für Bevölkerungsschutz und Armee. Aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden sind es aktuell elf, aus Innerrhoden zwei Frauen, teilen die jeweiligen Ämter mit.

Nicht nur fordern, sondern auch leisten



Wachtmeister Carmen Schlegel aus Kirchberg. Bild: Rossella Blattmann

Die 35 Teilnehmerinnen des St.Galler Infoabends haben nun die Möglichkeit, sich via Formular direkt für die Rekrutierung anzumelden, oder an einem Orientierungstag für Frauen in der Armee teilzunehmen. Für Männer ist die Teilnahme am Orientierungstag Pflicht, für die Frauen ist er – so wie der gesamte Militärdienst – freiwillig.

Wachtmeister Carmen Schlegel aus Kirchberg, 26, steht vor dem erfolgreichen Abschluss der Offiziersschule und hat ihren Entscheid, der Armee beizutreten, bis heute nicht bereut. «Ins Militär zu gehen, war ein Kindheitstraum von mir», sagt die gelernte Chemielaborantin und Feuerwehrfrau. Uniformen hätten ihr als kleines Mädchen schon gefallen, vor allem jene der Fernseh-Serie Star-Trek.

Für die Toggenburgerin hat der Eintritt in die Armee auch mit der Gleichstellung von Mann und Frau zu tun. Frauen dürften nicht nur Forderungen – zum Beispiel Mutterschaftsurlaub oder höhere Löhne – stellen.

«Wir haben auch Pflichten. Wollen wir Frauen Gleichberechtigung, müssen wir auch etwas leisten.»

An der Armee schätze sie die Kameradschaft, und den Zusammenhalt, sagt Schlegel. Unabhängig von Herkunft oder Beruf:

«In der Armee sind wir alle gleich.»