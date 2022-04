Uznach: Widerstand gegen neues Asylzentrum schrumpft

Migration Kantonales Asylzentrum Uznach: Widerstand in der Bevölkerung ist geschrumpft – doch die bürgerlichen Ortsparteien haben Vorbehalte An einem Informationsanlass vom Dienstag zum provisorischen Asylzentrum in Uznach gab es kaum kritische Voten aus der Bevölkerung. Dennoch ist das Vorhaben noch nicht in trockenen Tüchern. Die Uzner SVP und FDP fordern, dass die Gemeinde das ehemalige Pflegezentrum kauft und reaktiviert. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 27.04.2022, 17.58 Uhr

In Uznach soll im ehemaligen Pflegezentrum Linthgebiet ein neues, kantonales Asylzentrum entstehen. Bild: Donato Caspari

Die Halle war gut gefüllt, das Interesse gross. Doch nachdem in Uznach kritische Stimmen bezüglich der Zwischennutzung des leer stehenden Pflegezentrums Linthgebiet (PZL) laut geworden waren, scheint sich der Wind nun gedreht zu haben.

Der Kanton St.Gallen will das PZL aufgrund der steigenden Zahl von Asylgesuchen per 1. Juli während zweier Jahren als provisorische Asylunterkunft nutzen. Dies in erster Linie für Flüchtlinge mit laufenden Verfahren aus der Türkei oder Afghanistan.

Jürg Eberle, Leiter Migrationsamt Kanton St.Gallen. Bild: Donato Caspari

In der Aula des Schulhaus Haslen in Uznach fand am Dienstagabend ein Informationsanlass für die Bevölkerung statt. Anwesend waren der St.Galler Regierungsrat Fredy Fässler (SP), Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements, Jürg Eberle, Leiter des Migrationsamtes sowie die Leiterin der Asylabteilung Tilla Jacomet.

Ebenso hörten Bruno Künzler, Leiter Sonderaufgaben der Kantonspolizei St.Gallen, der Uzner Gemeindepräsident Diego Forrer (Die Mitte) sowie Félix Brunschwiler, Präsident des Zweckverbandes und Gemeindepräsident von Schmerikon, die zahlreich erschienenen Uznerinnen und Uzner an. Bereits vor rund zwei Wochen hatten Vertreter von Kanton und Region über den ausgehandelten Mietvertrag zwischen Zweckverband Linthgebiet und dem Kanton St.Gallen informiert.

Der Widerstand aus der Uznacher Bevölkerung hielt sich in Grenzen. Bild: Rossella Blattmann

Wenig Widerstand

Der St.Galler Sicherheitschef Fredy Fässler. Bild: Benjamin Manser

Die Opposition aus der Uzner Bevölkerung war am Dienstagabend klein. Dies, obwohl Regierungsrat Fässler nach Bekanntgabe der Zwischennutzung als kantonales Asylzentrum «ziemlich wüste E-Mails» erhalten hatte, wie er mitteilte. Dennoch gab es die eine oder andere kritische Stimme. So wollte etwa ein Uzner wissen, ob nach Ablauf der Zweijahresfrist eine Option auf Verlängerung bestehe. Der Uzner Gemeindepräsident Diego Forrer bejahte dies zwar, doch er sagte auch, dass die Gemeinde die Liegenschaft nach wie vor kaufen wolle. Auf dem Gelände neben dem Spital Linth soll ein neues Gesundheitszentrum mit Alterswohnungen gebaut werden.

Auch in der Lokalpolitik waren im Vorfeld kritische Stimmen laut geworden. Wie die «Linth-Zeitung» berichtete, hatten sich sowohl SVP als auch FDP gegen ein Asylzentrum ausgesprochen. Die FDP etwa befürchtete, dass mit der angedachten Umnutzung die Pläne für ein Gesundheitszentrum hinausgezögert und eine kurzfristige Eigennutzung verunmöglicht würden. «Es gibt heute nach der Schliessung des PZL in Uznach keine Pflegeinfrastruktur mehr, die der Bevölkerung lokal zur Verfügung steht», stellte die FDP in ihrer Mitteilung fest. Das Altersheim Städtli mit nur 32 Plätzen sei voll ausgelastet und biete nur beschränkt Dienstleistungen einer modernen Pflegeeinrichtung an. «Der Handlungsbedarf ist gross, und der Gemeinderat kann es sich nicht leisten, dieses Thema auf die lange Bank zu schieben», hiess es.

Nach der Infoveranstaltung vom Dienstag äussern die beiden bürgerlichen Ortsparteien nach wie vor gewisse Vorbehalte. Gemäss Mediensprecher Roger Widmer ist die SVP Uznach nicht erfreut. Da jedoch das Mietverhältnis zwischen dem Grundeigentümer und dem Mieter nicht zu beeinflussen sei, müsse man sich wohl beugen.

Weiter fordern sowohl FDP als auch SVP, dass die Gemeinde Uznach das PZL möglichst rasch kauft. «Uznach hat ausgewiesenen Eigenbedarf für die ältere Bevölkerung, und es sollte mit dem Kauf zügig die nötige Planungssicherheit erlangt werden», teilt Michael Rütsche, Präsident der Uznacher FDP, mit. «Nun gilt es, keine wertvolle Zeit zu verlieren und wir erwarten, dass der Kaufvertrag vor Unterzeichnung des Mietvertrages unter Dach und Fach ist», sagt SVP-Mann Widmer.

Vorhaben noch nicht in trockenen Tüchern

Trotz des geschrumpften Widerstandes könnte das kantonale Asylzentrum in Uznach nach wie vor an der Bevölkerung scheitern. Einsprachen könnten einer Inbetriebnahme im Wege stehen. Denn: Für die Zwischennutzung des ehemaligen Pflegezentrums als Asylzentrum braucht es ein Baubewilligungsverfahren. Der Kanton St.Gallen habe den Vertrag noch nicht unterzeichnet, sagt Jürg Eberle am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung. Auch ein Gesuch für eine Umnutzung habe er bei der Baubewilligungsbehörde der Gemeinde Uznach noch nicht eingereicht. Beides soll gemäss dem Leiter des St.Galler Migrationsamtes «in absehbarer Zeit erfolgen».

Sollte das Asylzentrum in Uznach scheitern, stellt sich die Frage nach alternativen Standorten. Bereits im Februar deutete Sicherheitschef Fässler in dieser Zeitung an, dass der Kanton weitere Liegenschaften als zusätzliche Asylunterkünfte prüfe, ohne Ort und Region zu nennen. Der Regierungsrat lässt sich diesbezüglich aber noch nicht in die Karten blicken.

