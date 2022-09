Zahl der illegalen Einreisen an der St.Galler Grenze steigt stark

Migration «Ein Pulverfass»: Die Zahl der illegal einreisenden Migranten an der St.Galler Grenze hat sich fast verdreifacht Ostschweizer SVP-Nationalräte warnen vor einer neuen Migrationswelle und intervenieren bei Justizministerin Karin Keller-Sutter. Zoll und Polizei bestätigen: Die Zahl der illegalen Einreisen ist stark gestiegen, wobei die meisten Personen sogleich in andere Länder weiterreisen. Eine Rückübernahme nach Österreich wird in vielen Fällen gar nicht erst versucht. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Migranten aus Afghanistan und Nordafrika reisen mit dem Zug aus Osten in die Schweiz: Kontrolle am Bahnhof Buchs im vergangenen Januar. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Die Aufregung war gross: Im vergangenen November informierte der Kanton St.Gallen zusammen mit Zoll und Polizei über die schwierige Situation mit illegal einreisenden Migranten an den Grenzbahnhöfen Buchs und St.Margrethen. Es seien vor allem Männer aus Afghanistan, von denen praktisch keiner ein Asylgesuch in der Schweiz stelle, da die meisten sofort weiter wollten nach Frankreich oder Grossbritannien. Noch während die Schweizer Behörden die Abklärungen für eine Rückübernahme nach Österreich träfen, seien viele dieser Personen bereits wieder verschwunden.

Die SVP-Nationalräte Lukas Reimann, David Zuberbühler und Mike Egger (von links) an einem Ortstermin am Bahnhof Buchs. Bild: PD

Jetzt warnen Ostschweizer SVP-Bundesparlamentarier: Die Migrationswelle nehme massiv zu. «Wir sitzen auf einem Pulverfass», sagt Mike Egger. Falls Frankreich die Grenzen für diese Migranten schliesse, hätten die Schweiz und der Kanton St.Gallen ein grosses Problem, so Egger. Zusammen mit den Nationalratskollegen Lukas Reimann und David Zuberbühler trifft er sich daher nächste Woche zu einem Gespräch mit Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) und Zolldirektor Christian Bock. Die Rückführung der illegal eingereisten Personen nach Österreich funktioniere nur in Einzelfällen, so die SVP-Politiker. Wegen des grossen Andrangs bleibe den Behörden nur, diese Personen zu registrieren und sie dann weiterreisen zu lassen. Die Einsatzkräfte an der Grenze seien überlastet – der Bundesrat müsse Massnahmen treffen.

Starke Zunahme gegenüber dem Vorjahr

Tatsächlich sind die Zahlen deutlich gestiegen, wie die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage bestätigt. Kommunikationschef Hanspeter Krüsi sagt:

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Gegenwärtig sind die Zahlen sehr hoch. Zählten wir zu Beginn des Jahres etwa 300 illegal einreisende Migrantinnen und Migranten pro Woche, so sind es heute zwischen 700 und 900.»

Der grösste Teil kommt nach wie vor aus Afghanistan, weitere stammen aus den Maghrebstaaten, ein kleinerer Teil aus Indien. Laut Krüsi stellt die Polizei weiterhin fest, «dass die illegal einreisenden Migranten fast ausschliesslich die Schweiz als Transitland benützen und keine Absicht haben, hier dauerhaft zu bleiben.»

Die Polizei ist deswegen nicht überlastet, wie Krüsi betont. Beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) heisst es, die Arbeit an der Ostgrenze sei aufgrund der hohen Zahlen momentan «anspruchsvoll». Im ersten Halbjahr 2022 wurden laut BAZG schweizweit über 14'000 illegal eingereiste Personen aufgegriffen – mehr als doppelt so viele wie im ersten Halbjahr 2021.

Bei den Rückübernahmen klemmt es

Aktuell konzentriert sich die St.Galler Kantonspolizei bei den Kontrollen der Migranten auf Personen, die in polizeilichen Datenbanken ausgeschrieben sind. Diese würden in Zusammenarbeit mit dem Zoll «triagiert und polizeilich abgearbeitet».

Das bedeutet gleichzeitig: Die Behörden versuchen in der Regel gar nicht mehr, eine Rückübernahme der Ankömmlinge nach Österreich zu erwirken. Die meisten der erwähnten Migranten, die in den Kanton St.Gallen einreisen, haben in Österreich den Status von Asylsuchenden, wie Krüsi sagt. In diesen Fällen könne eine Rückübernahme nur nach dem Dublin-Abkommen über ein entsprechendes Rückübernahmegesuch des Schweizer Staatssekretariats für Migration (SEM) an die zuständige Behörde in Wien erfolgen.

Das haben die St.Galler Behörden zu Beginn des Jahres während einiger Monate versucht. Polizei, Zoll und Migrationsamt arbeiteten solche Gesuche aus. Krüsi sagt nun jedoch:

«Leider mussten wir feststellen, dass unsere Gesuche vom SEM nicht an die zuständige Behörde in Wien weitergeleitet wurden.»

SEM: Die Verfahren dauern, die Migranten verschwinden

Darauf angesprochen, nimmt das Staatssekretariat für Migration ausführlich Stellung. Reto Kormann, stellvertretender Leiter des Stabsbereichs Information und Kommunikation, hält fest: «Die aktuelle Situation an der Schweizer Ostgrenze geniesst für das SEM höchste Priorität und es finden regelmässige Kontakte sowohl mit dem Kanton St.Gallen als auch dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) statt. Dabei sprechen wir uns auch bezüglich unserer Kontakte mit Österreich ab, wo ebenfalls ein enger Austausch stattfindet.»

Zur Frage der Rückübernahmen von Migranten nach Österreich schreibt Kormann, ein Dublin-Verfahren dauere – je nach Fallkonstellation – mehrere Wochen; die Fristen zur Beantwortung der Wiederaufnahmeersuchen seien festgelegt. Aber:

«Die Erfahrung zeigt, dass die betroffenen Migranten am gleichen oder nächsten Tag untertauchen. Festhalten dürfen wir sie nicht.»

Die Dublin-Ersuchen seien nur dann sinnvoll, wenn die betroffene Person noch auffindbar sei. «Aus diesem Grund haben wir eine Zeit lang nicht jedes Ersuchen an Österreich weitergeleitet und die Situation zusammen mit dem Kanton St.Gallen analysiert.» Gemeinsam mit dem Kanton habe das SEM Lösungen gefunden, «damit wir uns gemeinsam auf die erfolgversprechenden Fälle konzentrieren können.» Seit Frühling seien vom Kanton St.Gallen keine Personen mehr für Dublin-Wiederaufnahmeersuchen gemeldet worden.

Kormann schreibt weiter, das Problem der Transitmigration sei ein europäisches Problem, welches primär auf europäischer Ebene gelöst werden müsse. Nationale Massnahmen seien nur beschränkt wirksam.

Keller-Sutter: Für Österreich haben Verhandlungen keine Priorität

Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP). Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Justizministerin Keller-Sutter sagte am Montag auf eine Anfrage von Esther Friedli (SVP/SG) im Nationalrat, man sei derzeit daran, mit Österreich zusätzliche Massnahmen zu besprechen, um die irreguläre Sekundärmigration besser bekämpfen zu können. «Die Anpassung des Rückübernahmeabkommens zwischen Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz ist nach wie vor ein nicht erfülltes Anliegen der Schweiz.» Die Verhandlungen hätten für Österreich jedoch keine Priorität, weil das österreichische Migrationssystem aktuell überlastet sei und eine Anpassung des Schengener Grenzkodex bevorstehe – letztere werde wohl im kommenden Jahr verabschiedet.

Die Schweiz beteiligt sich laut Keller-Sutter auch an einer gemeinsamen Intervention gleichgesinnter EU-Staaten gegenüber der EU-Kommission, «damit diese Einfluss auf Serbien nimmt, dessen Visapolitik ein wichtiges Element des Problems darstellt.» In selben Zusammenhang reiste Keller-Sutter diese Woche nach Sarajevo an eine Konferenz der Staaten des Westbalkans.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen