Neue Michelin-Sterne: Das Ostschweizer Memories räumt ab

Drei Sterne

Das «Memories» im Grand Resort Bad Ragaz ist das einzige Drei-Sterne-Restaurant in der Ostschweiz. Die anderen drei liegen in Fürstenau, Crissier und Basel.

Zwei Sterne

Im Kanton St.Gallen sind mit dem «Einstein Gourmet» in St.Gallen und dem «IGNIV by Andreas Caminada», ebenfalls im Grand Resort Bad Ragaz, zwei Restaurants vertreten. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden erreicht das «Gasthaus zur Fernsicht» in Heiden zwei Sterne und im Thurgau die «Taverne zum Schäfli» in Wigoltingen.

Ein Stern

Im Kanton St.Gallen werden derzeit fünf Restaurants mit einem Stern gewertet: Der «Schlüssel» in Mels, der «Jägerhof» in St.Gallen, das «Segreto» in Wittenbach, die «Neue Blumenau» in Lömmenschwil und das «Verve by Sven» – ebenfalls im Grand Resort Bad Ragaz. Im Thurgau hat das Restaurant Mammertsberg in Freidorf einen Stern und in Appenzell Ausserrhoden das «Gasthaus zum Gupf» in Rehetobel sowie die «Truube» in Gais.