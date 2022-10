Messestart Olma vom eigenen Erfolg überrumpelt: Am Wochenende musste man an den Kassen länger anstehen Mit Säuli, Capuns und Ignazio Cassis startete die Olma vergangene Woche zum ersten Mal seit drei Jahren wieder ohne Pandemie-Auflagen. Die Messe zieht am Montag nun ein erstes gutes Zwischenfazit – und verspricht für die Besuchenden Besserungen beim Einlass. 17.10.2022, 12.06 Uhr

Am ersten Wochenende der diesjährigen Olma war das Messegelände gut besucht. Bild: Benjamin Manser

Die «fünfte Jahreszeit» St.Gallens, die 79. Olma, startete zwar erst am Donnerstag. Dennoch veröffentlicht die Messeleitung am Montag bereits ein Zwischenfazit. In ihrer Medienmitteilung spricht die Noch-Genossenschaft von einem «fulminanten Start». «Das Besucheraufkommen lag ab dem ersten Tag über unseren Erwartungen, womit wir sehr zufrieden sind», lässt sich Messeleiterin Katrin Meyerhans zitieren. Aber:

«Leider kam es vorübergehend zu längeren Wartezeiten am Eingang.»

Die Olma war offenbar von ihrem eigenen Erfolg überrumpelt. Wie Meyerhans auf Nachfrage erklärt, war für die Messeleitung eine Einschätzung darüber, wie viele Besucherinnen und Besucher am Eröffnungswochenende ihren Weg auf das Olma-Gelände finden würden, sehr schwierig. Gerade nach den vergangenen beiden Jahren, in denen die Olma aufgrund der Pandemie nur unter Auflagen stattfinden konnte. Meyerhans sagt:

«Die Verantwortlichen gingen davon aus, dass gewisse Besuchergruppen im Umgang mit Grossveranstaltungen nach wie vor zurückhaltend sind.»

Nach den ersten vier Messetagen könne man aber sagen, dass das Publikumsaufkommen deutlich über den Frequenzen von 2021 liege. «Für eine Prognose respektive ein Fazit ist es jedoch definitiv noch zu früh», sagt Meyerhans. Für die nächsten zwei Wochen verspricht die Olma allerdings ihre Kapazitäten an den Kassen auszubauen.

Am meisten Besuchende zählte die Messe am Samstag, als der Gastkanton Graubünden die Olma mit einem bunten Umzug und einem 17-Meter-Capuns einläutete. Die Türen geöffnet wurden aber schon am Donnerstag, ganz traditionell mit dem diesjährigen Bundespräsidenten, Ignazio Cassis, der sich mit Säuli auf dem Arm unters Volk mischte. (red)