Messe-Eröffnung Fahnendebakel an der Olma-Eröffnungsfeier: Es handelte sich um eine «Treffpunktfahne» Mehrere Politikerinnen und Politiker störten sich an der FDP-Fahne, die im Rahmen der Olma-Eröffnungsfeier in der Halle 9.2 aufgestellt worden war. Jetzt stellt die FDP St.Gallen klar: Es sei zu keinem Zeitpunkt um politische Werbung gegangen. Seraina Hess 14.10.2022, 15.45 Uhr

Zwischen Eröffnungsfeier in der Tonhalle (im Bild) und dem Mittagessen im Bankettsaal der Halle 9.2 nutzte Bundespräsident Ignazio Cassis die Zeit und traf sich mit Ostschweizer FDP-Vertreterinnen und Vertretern. Gian Ehrenzeller / Keystone

Obschon die Olma kein parteipolitischer Anlass ist, war in der Halle, in der die geladenen Gäste mit dem Bundespräsidenten Ignazio Cassis am Mittag die Messe-Eröffnung feierten, eine FDP-Fahne platziert. Das irritierte einige Politikerinnen und Politiker. Cassis entstammt zwar selbst der FDP, doch von einem freisinnigen Anlass könne an der Olma-Eröffnung nicht die Rede sein. Nach Reklamationen wurde die Fahne deshalb wieder entfernt.

Nachdem das Fahnendebakel in der Freitagsausgabe des «St.Galler Tagblatts» im Rahmen der Olma-Berichterstattung am Rande erwähnt wurde, nimmt die FDP St.Gallen jetzt in einer Medienmitteilung Stellung – und unterstreicht: Es sei zu keinem Zeitpunkt um Parteiwerbung gegangen.

Gespräch zwischen Festakt und Mittagessen

Vielmehr habe Bundespräsident Ignazio Cassis im Rahmen seines Olmabesuchs ein kurzes Gespräch mit Parteifreunden aus der Region ermöglicht. Das rund 15-minütige Gespräche mit politischen FDP-Vertretern der Region habe auf dem Balkon der Halle 9.2. stattgefunden, da auf dem Olma-Areal kein anderer Standort mehr verfügbar gewesen sei. An diesem Treffen hätten gemäss Stellungnahme etwa 15 Personen teilgenommen, unter anderem der Landammann von Appenzell Ausserrhoden, die beiden St.Galler Regierungsräte, einzelne Kantonsrätinnen und Kantonsräte, ein Stadtrat sowie weitere FDP-Mitglieder.

Bei der erwähnten Fahne handle es sich um eine «gebogene Treffpunktfahne». Die FDP schreibt: «Im Fachjargon wird sie ‹Beachflag› genannt. Sie sollte signalisieren, wo auf dem Gelände dieses kurze Gespräch stattfinden sollte.»

Für die FDP «unverständlich»

In der Medienmitteilung äussert die FDP ausserdem ihren Unmut über die Berichterstattung: «Weshalb diese ‹Treffpunktfahne› medial thematisiert wird, ist für die FDP unverständlich. Zahlreiche Firmen und Organisationen stellen für ihre Produkte und Veranstaltungen ähnliche ‹Beachflags› auf.»