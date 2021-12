Jugendliche aus der Ostschweiz erzählen von psychischen Problemen

MENTALE GESUNDHEIT «Corona war ein Brandbeschleuniger»: Jugendliche aus der Ostschweiz erzählen von ihren psychischen Problemen Bei den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten in St.Gallen steigt die Anzahl der Anmeldungen jährlich. Viele Jugendliche haben mit psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen – besonders seit der Pandemie. Zwei Betroffene erzählen. Chiara Gerster Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

«Die Jugend war schon immer ein anspruchsvolles Alter», sagt die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste Suzanne Erb. Symbolbild: PD

Viele Jugendliche leiden an psychischen Problemen und immer mehr holen sich psychologische Hilfe. Das macht sich auch in den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten in St.Gallen (KJPD) bemerkbar. Beim 19-jährigen Alex R. wurden Depressionen und Sozialphobie diagnostiziert. Er sagt: «Ich kenne wenige Jugendliche ohne psychische Probleme.» Auch Eva S., beide Namen geändert, ist betroffen.

«Ich bin nicht fähig, über längere Zeit einen stabilen Alltag zu führen», sagt die 18-Jährige. Deshalb habe sie vor kurzer Zeit ihr Studium abbrechen müssen. Woher ihre psychischen Schwierigkeiten kommen, weiss Eva nicht. Sie zuckt mit den Schultern: «Vielleicht ist es genetisch bedingt, viele in meiner Familie haben ähnliche Probleme.»

Ihr sei es wichtig, dass die Probleme Jugendlicher ernst genommen werden. Die Gossauerin sagt: «Alle Schwierigkeiten sind für die Betroffenen subjektiv real.»

Die Probleme begannen mit elf Jahren

Eva wusste schon mit elf Jahren, dass sie psychologische Hilfe braucht. Es sei ihr damals schwergefallen, mit ihren Emotionen umzugehen: «Ich habe meine Gefühle nicht mehr wahrgenommen und konnte zum Beispiel Freude nicht von Trauer unterscheiden.» Weil psychische Gesundheit in ihrer Familie offen diskutiert wurde, liess sie sich im KJPD abklären.

In der Schule schrieb Eva – trotz Konzentrationsproblemen – gute Noten. Beim Schnuppern in der Sekundarstufe sei ihr aber klar geworden, dass sie mit einem normalen Alltag nicht klarkomme. «Ich konnte mich während des Arbeitens nicht konzentrieren und hatte am Abend zu Hause Angstzustände – weil ich am nächsten Tag wieder zur Arbeit musste.»

Auch weil sie zu dieser Zeit suizidal war, wohnte Eva mit 14 Jahren für sechs Monaten in der Klinik. Dort seien unter anderem Depressionen, Bulimie und eine emotionale Störung diagnostiziert worden.

«In der Klinik habe ich gelernt meine Gefühle wahrzunehmen, sie zu benennen und mich nicht von ihnen überschwemmen zu lassen.»

Danach besuchte sie weiterhin wöchentlich den KJPD, wo sie lernte, mit sozialen Situationen umzugehen. Vor einem halben Jahr beendete sie die Behandlung. «Ich dachte, ich brauch das nicht mehr.»

Zwei Monate Wartezeit

Im Sommer dieses Jahres habe Eva gemerkt, dass sie sich trotzdem wieder Unterstützung und eine unabhängige Gesprächspartnerin wünsche – auch zur Prävention. Deshalb hat sie sich bei der Psychiatrie Nord gemeldet. «Ein Arzt sagte, ich würde ein zeitnahes Angebot für eine Behandlung erhalten.» Eva wartete zwei Monate auf das Aufgebot. Währenddessen habe sich ihre Situation komplett verändert:

«Ich habe ein Studium angefangen und abgebrochen – da hätte ich die Unterstützung gebraucht.»

Diesen Monat hatte sie den ersten Termin bei der neuen Psychologin.

Eva kenne viele Jugendliche, die ebenfalls Schwierigkeiten mit ihrer mentalen Gesundheit haben. Das läge grossteils daran, dass das Thema unter Jugendlichen nicht so stark tabuisiert sei:

«Wir sind keine ‹schwächere› Generation, sondern sprechen einfach offener über das Thema.»

Kein Entfliehen vom Mobbing

Alex R. schätzt die Situation ähnlich ein. Seine Generation habe nicht mehr die Einstellung, keine Probleme haben zu dürfen. Alex wurde als Kind stark gemobbt. Sein Vater war selten zu Hause und seine Mutter hatte andere Probleme. «Ich hatte immer das Gefühl, nicht erwünscht zu sein», sagt der Rorschacher.

Irgendwann habe sich dieses Gefühl zu einer Sozialphobie entwickelt. Er habe deshalb oft Angst, etwas Falsches zu sagen – zwischen 12 und 15 sprach er bloss selten. «Wenn ich trotzdem redete, wurde mir oft gesagt, ich würde nerven.» Wegen der Phobie habe er wiederholt Kontakt zu guten Freundinnen und Freunden abgebrochen. Auch Social Media sei ein Problem:

«Mit unseren Handys nehmen wir auch Mobbing mit nach Hause.»

Alex R. hat wegen seiner Sozialphobie Schwierigkeiten auf neue Menschen zuzugehen. Symbolbild: PD

«Vorher dachte ich, alle hätten dieses Problem», sagt Alex, als er erzählt wie er die Sportlektionen mit neuen Menschen zu meiden versuchte. Mit 16 wurde er vom Schularzt wegen Verdachts auf Anorexie an die KJPD verwiesen. Der Verdacht wurde nicht bestätigt, wegen seiner Sozialphobie blieb er trotzdem. Als die Behandlung nach einem halben Jahr zu Ende war, habe sich nicht viel gebessert.

Dann kam Corona. Alex fehlten die sozialen Kontakte und von seinen Freundinnen und Freunden fühlte er sich vernachlässigt:

«Corona war ein Brandbeschleuniger, kein Grund für meine psychischen Probleme.»

Diese seien über die Jahre immer schlimmer geworden, bis er vor zwei Monaten in die Klinik kam. Er hatte eine Überdosis Antidepressiva genommen.

Nach der Überdosis holte er sich selbst Hilfe: Er ging zur Krisenintervention und wurde weiter an die Psychiatrie Nord verwiesen, wo er in derselben Woche drei «Notfallsitzungen» besuchte. Danach erhielt Alex sofort einen Platz in der Klinik: «Hier wird es besser.»

In der Klink habe er bisher zwei Diagnosen erhalten: Sozialphobie und schwere Depressionen. «Wegen meiner Angst vor Menschen, fehlte mir menschliche Nähe und ich entwickelte Depressionen.» Er habe während der Schulzeit am Morgen nicht aufstehen können und sei, wenn er nur den Abfallsack rausbringen musste, erschöpft gewesen.

Nun bleibt der 19-Jährige noch für etwa einen Monat in der Klinik. «Sich Hilfe zu holen, sollte nicht verpönt sein, sondern unterstützt werden», sagt Alex zum Schluss.

Die Zahl der hilfesuchenden Jugendlichen steigt jährlich

Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste, Suzanne Erb. Bild: PD

Jugendliche leiden besonders häufig an Störungen im Gefühls- und Zusammenleben, sagt Suzanne Erb, Chefärztin des KJPD: «Am häufigsten werden Depressionen, Stimmungsschwankungen und Angsterkrankungen diagnostiziert.» Weitere Diagnosen seien ADHS, Essstörungen, Autismus oder Psychosen. Erb bemerkte eine wachsende Nachfrage nach psychologischer Behandlung: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die nach Hilfe suchen, steige jährlich um mehr als 10 Prozent – momentan behandelt der KJPD im Jahr zirka 3300 Personen.

Weshalb immer mehr Anmeldungen eingehen, sei nicht vollends klar. Es könnte an der zunehmenden Sensibilisierung von Jugendlichen und ihrem Umfeld liegen. So könnten Probleme öfters erkannt werden und die Jugendlichen suchten mehr nach Hilfe. Erb sagt:

«Die Jugend war schon immer ein anspruchsvolles Alter und Jugendliche haben grosse Herausforderungen zu bewältigen, die nicht zu unterschätzen sind.»

Trotzdem habe sie den Eindruck, dass psychische Probleme von jungen Erwachsenen stetig zunähmen. Einerseits seien die Leistungsanforderungen in der Schule und der Ausbildung gestiegen und durch Social Media hätten Ausmass und Schädlichkeit von Mobbing massiv zugenommen.

Auch die Pandemie habe sich auf die psychische Gesundheit der Jugendlichen ausgewirkt: «Während des Lockdowns haben besonders jene Menschen gelitten, die bereits zuvor psychische Probleme hatten.» Seit dem letzten Winter habe aber die Belastung aller Jugendlicher zugenommen. Wohl deshalb seien im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum letzten Jahr 20 Prozent mehr Anmeldungen beim KJPD eingegangen.

Der geringe Kontakt zu Gleichaltrigen – in dem Alter etwas ganz Zentrales – habe gefehlt, Eltern konnten ihre Kinder wegen ihrer eigenen Belastung weniger unterstützen und die Ausbildungssituation habe sich verschlechtert.

«Für Jugendliche ist die Pandemie ganz existenziell. Sie haben weniger Lebenserfahrung und so auch weniger Erfahrung mit Krisen.»

Die Wartezeiten für eine Behandlung seien derzeit unterschiedlich. Weil die Jugendlichen im Frühsommer mehrere Monate auf eine Behandlung hätten warten müssen, seien Massnahmen getroffen worden. «Alle erhalten nun innert drei bis vier Wochen einen Ersttermin, um abzuschätzen, wie dringlich die Lage ist», sagt Erb. Danach kämen sie entweder sofort in Behandlung oder müssen in einzelnen Fällen nochmals zwei bis vier Monate warten. In dieser Zeit können sich die Familien aber immer melden: «In Notfällen bieten wir am selben Tag einen Termin an.»

Erb sagt: «Die jetzige Situation ist nicht ideal.» Jugendliche können nicht lange auf eine Behandlung warten, weil ihre Entwicklungsprozesse sehr intensiv seien.

«Für Jugendliche sind ein paar Monate eine lange Zeit.»

