Bermudadreieck: St.Galler Stadtpolizei drückt ein Auge zu

Menschentrauben Dicht an dicht: Die St.Galler Stadtpolizei drückt beim Partyvolk ein Auge zu – und das nur wenige Tage vor der Fussball-EM Keine Masken und volle Gassen, als gäbe es keine Pandemie: Am vergangenen Wochenende drängten sich viele Menschen in der St.Galler Innenstadt. Die Stadtpolizei griff nicht ein. Für das kommende Wochenende jedoch werden Kontrollen angekündigt. Sandro Büchler 08.06.2021, 12.00 Uhr

Partymeile Bermudadreieck: Rund um den Platz an der Engel- und Augustinergasse reihen sich mehrere Beizen und Bars aneinander. Bild: Ralph Ribi (25.07.2020)

Am Freitagabend gab es zeitweise kein Durchkommen im Bermudadreieck – dem beliebten Treffpunkt der Nachtschwärmer. Hunderte Menschen drängten sich dicht an dicht auf dem Platz, sowie in der Engel- und Augustinergasse. «Als wäre St.Galler Fest», kommentiert ein Partytiger die Szenerie. Auffällig: Nur die wenigsten tragen eine Gesichtsmaske, es ist eng, die Abstände werden überhaupt nicht eingehalten. Und viele stehen vor der Bars, aus denen sie sich zuvor Bier oder Cocktails geholt haben.

Das wirft Fragen auf. Denn laut der aktuellen Covid-19-Verordnung gilt draussen eigentlich Sitzpflicht, dürften höchstens sechs Personen an einem Tisch sitzen und die Bar- und Restaurantbesitzer müssten die Kontaktdaten von allen Gästen erheben. Am Freitag und Samstag standen jedoch viele vor den Lokalen, es herrschte Volksfeststimmung.

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, sagt: «Take-away ist möglich. Wenn jedoch in Tat und Wahrheit kein Take-away gemacht wird, sondern in den öffentlichen Raum bewirtet wird, so ist das verboten.»

Stets sind auch zivile Polizeikräfte im Einsatz

Trotz den Menschenansammlungen im Zentrum griff die Stadtpolizei am vergangenen Wochenende nicht ein, liess das Partyvolk gewähren. Die Polizei müsse verhältnismässig handeln, erklärt Widmer:

«Gerade an den Wochenenden stehen diverse Einsätze an, welche eine hohe Priorität haben.»

Dazu gehörten Streitigkeiten, Lärmklagen, Sachbeschädigungen oder Unfälle. «Die Verhältnismässigkeit, eine grosse Ansammlung von Personen aufzulösen, ist in vielen Fällen nicht gegeben. Einerseits könnte es zu einer Eskalation führen, andererseits bräuchte die Durchsetzung in einer so grossen Masse sehr viele Einsatzkräfte.»

Als Mitte April die Terrassen wieder öffnen durften, kontrollierten zivil gekleidete Polizistinnen und Polizisten sporadisch, ob die Abstände eingehalten wurden, die Gäste die Gesichtsmaske beim Gang aufs WC trugen, ob nur vier Personen am Tisch sassen und das Contract-Tracing durchgeführt wurde.

Die Gartenwirtschaften sind wieder offen: Ab dem 19. April durften Gastrobetriebe auf ihren Terrassen wieder Gäste empfangen, wie hier im Garten der «Süd-Bar». Bild: Raphael Rohner (19.04.2021)

Ob am vergangenen Freitag zivile Patrouillen unterwegs waren, darüber will Mediensprecher Widmer aus polizeitaktischen Gründen keine Angaben machen.

«Wir haben aber stets zivile wie auch uniformierte Mitarbeitende im Einsatz.»

Gerade auch für die Überprüfung von Bewilligungen im Gastrobereich habe die Polizei teils auch Mitarbeitende, welche über keine Polizeiausbildung verfügten und folglich auch nicht in Uniform auftreten würden, so Widmer.

Sommerliche Temperaturen prognostiziert

Die Stadtpolizei blickt bereits auf das bevorstehende Wochenende: Dieses verspricht nach dem Regenintermezzo der vergangenen Tage nicht nur schönes Wetter und Temperaturen um 25 Grad. Am Freitag beginnt auch die Fussball-Europameisterschaft. Wie bereits bei der Übertragung der Schweizer Cupfinals dürfte es während und nach den EM-Spielen in der St.Galler Innenstadt zu spontanen Menschentrauben kommen.

Wie will die Stadtpolizei darauf reagieren? Polizeisprecher Widmer antwortet:

«Wir werden wiederum den verschiedenen Einsätzen nachgehen und sofern es die Auftragslage erlaubt, Kontrollen durchführen.»

Das Vorgehen der Polizei werde dabei situativ und im Rahmen der Verhältnismässigkeit beurteilt. Dies tönt mehr nach Zurückhaltung als nach rabiatem Durchgreifen. Artet die Siegesfeier also nicht allzu sehr aus, dürfte die Stadtpolizei wohl auch am kommenden Wochenende ein Auge zudrücken.