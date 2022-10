Unternehmen St.Galler Behörden zu wenig gegen Menschenhandel?

Menschenhandel Erstaunlich tiefe Fallzahlen trotz erwiesenen Risikos: Unternehmen die St.Galler Behörden zu wenig gegen Menschenhandel? Der Kanton St.Gallen verzeichnet auffällig tiefe Deliktzahlen im Bereich des Menschenhandels. Gemäss einer Studie der Universität Neuenburg möglicherweise ein Hinweis, dass die Bekämpfungsbemühungen der Behörden «leerlaufen». Ein Vorwurf, der schon öfter erhoben wurde. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Gemäss Schätzungen werden in der Schweiz jährlich 1500 bis 3000 Menschen Opfer von Menschenhandel. Symbolbild: Getty

Gerade einmal drei Fälle von Menschenhandel verzeichnete die Kantonspolizei St.Gallen im vergangenen Jahr in ihrer Kriminalstatistik (PKS). Im Jahr zuvor war es sogar nur ein einziger. Tiefe Fallzahlen klingen zunächst einmal gut. Sie weisen in der Regel darauf hin, dass das entsprechende Delikt kein grösseres Problem darstellt. Allerdings gibt es manchmal auch einen alternativen Erklärungsansatz: Es wird nicht genau genug hingesehen.

Die im Auftrag des Bundesamts für Polizei (Fedpol) entstandene Studie «Bekämpfung von Menschenhandel im kantonalen Kontext» wirft nun neues Licht auf ein Thema, das im Kanton St.Gallen schon länger Diskussionen auslöst. Eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern der Universität Neuenburg hat darin die Massnahmen der Kantone im Verhältnis zum Menschenhandel-Risiko auf ihrem Gebiet untersucht.

Im nationalen Vergleich bewerten die Verfasser das «Dispositiv» des Kantons St.Gallen als «gut ausgestattet». Der Begriff beschreibt die insgesamt zum Zweck der Bekämpfung des Menschenhandels getroffenen institutionellen Vorkehrungen; sprich die zur Verfügung gestellten Mittel, die entwickelten Prozesse sowie den Fachwissensstand des Personals auf dem Gebiet.

Das Risiko für Menschenhandel stufen sie als «mässig, jedoch durchaus vorhanden» ein. Damit gehört St.Gallen gemeinsam mit dem Thurgau und Zürich zu einer Gruppe von acht Kantonen, deren Bekämpfungsbemühungen von den Verfassern «als im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Risiko ausreichend», beschrieben werden. Allerdings gibt es im Gegensatz zu Zürich einen Haken. Und zwar eben jene dem ersten Anschein nach so erfreulich geringen Fallzahlen.

Geringes Fallvolumen lässt aufhorchen

Menschenhandel ist gemäss den Verfassern ein typisches Kontrolldelikt. Will heissen, dass er «nur durch hohen Kontrolldruck und aufsuchende Arbeit» erfasst werden kann, weil er im Versteckten stattfindet und von der Öffentlichkeit in der Regel nicht wahrgenommen wird.

Eine geringe Anzahl entdeckter Fälle darf daher nicht als Hinweis auf ein geringes Risiko für Menschenhandel interpretiert werden. Ein hohes Fallvolumen kann, im Gegenteil, Ausdruck einer konsequenten Kontroll- und Verfolgungspolitik sein, wie es zum Beispiel im Kanton Zürich der Fall ist. Dort ist das Risiko gemäss der Studie hoch, das Volumen der verfolgten und aufgedeckten Fälle aber auch um ein Vielfaches grösser als in St.Gallen.

Konkret sind in der PKS des Kantons St.Gallen zwischen 2009 und 2018 insgesamt 13 Fälle von Menschenhandel aufgeführt, im Kanton Zürich 190. Im Kanton Luzern – der, wie St.Gallen, ein mittleres Risiko aufweist – sind 41 Fälle von Menschenhandel in der PKS verzeichnet. Im Thurgau immerhin neun, obwohl die Forscher dessen Risiko als gering einstufen.

Damit gehört der Kanton St.Gallen zu einer kleinen Gruppe von Kantonen, die «eine Diskrepanz zwischen den – angesichts einer durchaus vorhandenen Risikolage – getroffenen institutionellen Vorkehrungen und der sehr geringen Anzahl generierter Fälle» aufweisen. Anders ausgedrückt: St.Gallen sticht ins Auge wegen «erstaunlicherweise» sehr geringer Fallzahlen trotz einer «erwiesenen» Risikolage.

Dieser Umstand könne gemäss den Verfassern der Studie möglicherweise darauf zurückzuführen sein,

«dass das vorhandene Dispositiv teilweise ‹leerläuft›, weil es den Ausprägungen des Phänomens im Kanton nicht angepasst ist oder weil der Kanton allgemein wenig in die Umsetzung investiert.»

Anfällig für Arbeitsausbeutung

Gemäss Schätzungen werden in der Schweiz jährlich 1500 bis 3000 Menschen Opfer von Menschenhandel. Die meisten von ihnen sind Frauen, die sexuell ausgebeutet werden. So hat die Grösse des Sexgewerbes eines Kantons gemäss der Studie massgeblichen Einfluss auf das Risiko von Menschenhandel. Weniger verbreitet, jedoch in der Schweiz durchaus relevant, ist auch der Menschenhandel für die Arbeitsausbeutung.

Welche Form der Ausbeutung im Kanton St.Gallen häufiger vorkommt, geht weder aus der Studie noch aus den Kriminalstatistiken hervor. Jedoch sind im Kanton St.Gallen hauptsächlich nicht direkt mit dem Sexgewerbe zusammenhängende Risikofaktoren vorherrschend. Dies hängt massgeblich mit den geografischen und demografischen Gegebenheiten sowie der Grösse der für Arbeitsausbeutung anfälligen Sektoren zusammen.

Die Landwirtschaft, das Baugewerbe und das Gastgewerbe sind gemäss der Studie besonders von Arbeitsausbeutung betroffen. Die relative Grösse dieser Sektoren im Kanton St.Gallen sowie unter anderem die Grenzlage und das dichte Verkehrsnetz mit wichtigen Hauptachsen sind allesamt Risiko-Indikatoren.

Laut der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP) werden Opfern vor der illegalen Einreise oft falsche Versprechen über Arbeits- und Lohnaussichten gemacht. In der Schweiz angekommen, würden arbeitsrechtliche Verpflichtungen, wie Arbeitsbedingungen, Entlohnung sowie Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz weitgehend umgangen. Um die Flucht zu erschweren, nehme man ihnen oft sämtliche Papiere ab. Die SKP schreibt:

«Die Ausbeutung und Gewalt gegenüber den ausländischen Arbeitskräften in der Schweiz reichen von keiner oder sehr schlechter Bezahlung, Essensentzug, psychischer Misshandlung, fehlender Freizeit, Isolation bis hin zu Körperverletzung und sexueller Gewalt.»

Runder Tisch tagt einmal jährlich

Menschenhandel, beziehungsweise dessen mangelnde Bekämpfung, ist im Kanton St.Gallen kein neues Thema. Bereits 2014 erkundigte sich ein EVP-Kantonsrat unter anderem nach den Opferzahlen sowie den vom Kanton ergriffenen Massnahmen. 2019 und 2021 folgten weitere Interpellationen mehrerer Kantonsrätinnen verschiedener Parteien mit ähnlicher Stossrichtung. Insbesondere die tiefen Fallzahlen waren Grund zur Sorge.

In der Antwort vom April auf die letzte Interpellation heisst es seitens des Kantons:

«Die Bekämpfung des Menschenhandels ist für die Regierung ein wichtiges Ziel.»

Dieser sei auch im Kanton St.Gallen eine traurige Realität, belastbare Zahlen zur Dunkelziffer lägen jedoch keine vor.

Die Regierung weist darauf hin, dass im Kanton St.Gallen seit über zehn Jahren ein interdisziplinär zusammengesetzter runder Tisch zur Bekämpfung des Menschenhandels bestehe. Beteiligt sind unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Polizei, der Staatsanwaltschaft, des Migrationsamts, der Opferhilfe sowie der Fachstelle Menschenhandel des Fedpol. Einberufen und geleitet wird der runde Tisch vom kantonalen Sicherheits- und Justizdepartement.

Bei keiner der genannten kantonalen Stellen gebe es Mitarbeitende, die ausschliesslich Menschenhandel bekämpfen, schreibt die Regierung. Jedoch seien die jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter für das Thema Menschenhandel speziell aus- und weitergebildet und tauschten sich untereinander aus. Die Treffen fänden einmal jährlich statt.

«Nur abgeschlossene Fälle aufgeführt»

Wie die Kantonspolizei St.Gallen konkret für die Bekämpfung des Menschenhandels aufgestellt ist, möchte sie «aus taktischen Gründen» nicht beantworten. Auf die Frage, wie sie sich die Diskrepanz zwischen der «erwiesenen Risikolage» und den «erstaunlicherweise sehr geringen Fallzahlen» erkläre, weist sie darauf hin, dass in der Kriminalstatistik «nur abgeschlossene Fälle» aufgeführt seien, nicht aber laufende Verfahren. Allerdings erklärt das nicht, warum die Fallzahlen seit über zehn Jahren sehr tief ausfallen.

Einen anderen Erklärungsansatz liefert die Opferhilfe St.Gallen. Diese wird durchschnittlich mit jährlich vier bis sechs Fällen von Verdacht auf Menschenhandel konfrontiert, sagt Geschäftsleiterin Brigitte Huber. Dabei handle es sich um Ausbeutung im Sexgewerbe, aber auch um Arbeitsausbeutung.

Manche davon führten zu Strafanzeigen, aber nicht alle. Oft würden die Betroffenen «keinen Kontakt mit der Polizei wünschen», sagt Huber. Ein Umstand, der sowohl von der Regierung als auch von der Kantonspolizei als Hindernis erwähnt wird. So ist anzunehmen, dass ein grosser Teil der Fälle von Menschenhandel in der Schweiz nie angezeigt wird.

Zur Dunkelziffer möchte auch Huber keine Aussage machen. Doch sie sagt:

«Angesichts der Resultate des Berichts der Universität Neuenburg denke ich, dass der Kanton St.Gallen prüfen sollte, ob die Strafverfolgungsbehörden einen Schwerpunkt beim Thema Menschenhandel legen müssten.»

Ebenfalls gelte es zu prüfen, ob die Bemühungen zur Opfererkennung auch in anderen Bereichen durch Sensibilisierung von Fachpersonen verstärkt werden sollten, etwa im Asyl- oder Gesundheitswesen.

