HSG: St.Galler Medizinstudenten üben im neuen Square an Puppen

Medizinstudium Puppen statt Patienten: Die St.Galler Medizin-Studierenden üben im neuen «Square» Das neue HSG-Gebäude «Square» bietet nicht nur Wirtschaftsstudierenden ein neues Lernumfeld, sondern auch angehenden Ärztinnen und Ärzten. Sie üben dort unangenehme Eingriffe. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 07.04.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im «Square», dem neuen HSG-Gebäude, sind zwei Räume für Praxisübungen des Medizin-Masterstudiengangs reserviert. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Sie wirken fehl am Platz, die künstlichen Körperteile. Nackt liegen die sogenannten Phantome auf mit blauen Tüchern bedeckten Tischen in zwei lichtdurchfluteten Unterrichtsräumen im «Square», dem neuen Gebäude der Universität St.Gallen. Das helle, offene Konzept des Neubaus am Rosenberg – die meisten Räume sind auf mindestens zwei Seiten komplett verglast – dient nicht zuletzt der Sichtbarkeit von aussen. Das Ertasten von Hodentumoren und das Einlegen von Magensonden in einer solchen Umgebung mag manche irritieren.

Und trotzdem passiert genau das in den neuen Unterrichtsräumen. Der Joint Medical Master, das gemeinsame Medizin-Masterstudium der Universitäten St.Gallen und Zürich, hat sich die von allen Seiten einsehbaren Unterrichtsräume als Standort für sein «Skills Lab» ausgesucht. Das Übungslabor ist für die 26 jungen Männer und Frauen, die zurzeit im zweiten Semester ihres Masters in St.Gallen studieren, der Ort, an dem Theorie in die Praxis umgesetzt wird.

Die Studierenden des St.Galler Medizin-Masters lassen sich von der offenen Atmosphäre im «Square» nicht beirren. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Orientierung an den Lernzielen

Um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Medizinstudium und HSG-Neubau zusammen funktionieren, hat die Uni St.Gallen am Donnerstag zum öffentlichen «Medical Skills Training» inklusive Input-Referat und Podiumsdiskussion eingeladen. Die Idee: Während die Studierenden im Hintergrund wie gewohnt Praxisunterricht erhalten, präsentieren die Verantwortlichen im Vordergrund die Vorzüge ihres Studiengangs.

Einer davon ist das sogenannte kompetenzorientierte Lernen. Simone Krähenmann, Oberärztin am Kantonsspital St.Gallen und Mitglied der Programmleitung des HSG-Medizinstudiums, präzisiert in ihrem Input-Referat:

«Wir orientieren uns an Lernzielen und richten uns konsequent auf den Erwerb von Kompetenzen aus.»

Sie selbst habe ihr Medizinstudium noch nach dem «Teebeutel-Prinzip» absolviert, sagt sie im persönlichen Gespräch. «Man nimmt die Studierenden, taucht sie sechs Jahre lang in heisses Wasser und sie saugen dann an theoretischem Wissen auf, was sie eben aufsaugen. Das Erlangen von praktischen Fertigkeiten blieb dabei grösstenteils auf der Strecke.»

Mit der konsequenten Ausrichtung auf Kompetenzen und mit klaren Zielen sei das anders. Jede Absolventin muss am ersten Tag als Assistenzärztin fähig sein, Bedürfnisse von Patienten zu erkennen, verschiedene Rollen zu erfüllen und über 250 Beschwerdebilder und die damit verbundenen Handlungen praktisch zu bewältigen.

Sondeneinlage vor Publikum

Um diese Lernziele zu erreichen, setze die Universität St.Gallen wann immer möglich auf klinische Kurse am Krankenbett, sagt Krähenmann. Dieses sogenannte teambasierte Lernen und der damit verbundene Wissenstransfer seien im Normalfall problemlos möglich, aber: «Es geht natürlich nicht, gynäkologische oder andere invasive Untersuchungen an Patientinnen zu trainieren, deshalb haben wir unser Skills Training mit Simulationen an Phantomen entwickelt.»

Untersuchungen des weiblichen Genitalbereichs sind im Übungslabor einfacher umzusetzen als am Patientenbett. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Für komplexere Eingriffe oder solche, die für Patienten unangenehm sind, ist das Skills Lab da – und es verzeiht Fehler. Eine Studentin tastet das Modell eines Hodensacks ab. Sie tut es zögerlich, diagnostiziert einen möglichen Tumor aber korrekt.

Im Nebenzimmer zeigt eine Tutorin, wie man Magensonden richtig einlegt, und bittet einen Studenten, es gleich am Phantom auszuprobieren. Noch bevor er beim schwierigen Teil der Aufgabe ankommt, unterläuft ihm ein Missgeschick. Ein Gummihandschuh reisst beim Anziehen, er schaut sich verlegen um und lässt den Handschuh dann in seiner Hosentasche verschwinden. Ab dann arbeitet er fehlerfrei.

Für die Einlage einer Magensonde ist es am einfachsten, den Patienten aufzusetzen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Ob es erlaubt sei, einen Patienten mit Anorexie gegen seinen Willen per Sonde zu ernähren, fragt er später. Die Tutorin verneint und sagt:

«Wenn der Patient keine Magensonde will, werden Sie es auch nicht schaffen, ihm diese einzulegen.»

St.Galler Master gegen Ostschweizer Fachkräftemangel

Der Joint Medical Master in St.Gallen wurde 2020 auch ins Leben gerufen, um dem Ärztemangel – insbesondere dem Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten – in der Ostschweiz zu begegnen. Die Idee: Wer in der Ostschweiz studieren kann, bleibt auch für die Berufskarriere. Stellen für Absolventinnen und Absolventen gebe es in der Region genug, sagt Simone Krähenmann, aber: «Die Studierenden haben die freie Wahl, sie sich später als Assistenzärztinnen und -ärzte weiterbilden möchten.»

Ohnehin sei es viel zu früh, um eruieren zu können, ob die Absolventinnen und Absolventen des St.Galler Medizin-Masters der Ostschweiz erhalten blieben und allenfalls sogar das Problem der fehlenden Hausärztinnen und -ärzte lösen könnten, sagt Krähenmann. Denn: «Es dauert im Schnitt acht Jahre, bis eine Master-Absolventin die Ausbildung zur Fachärztin abgeschlossen hat.» In dieser Zeit kann viel passieren.

Immerhin lassen Herkunft und Zukunftspläne der Studierenden hoffen. Die 27-jährige Ronya Böni kommt wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem ersten Master-Jahr aus der Ostschweiz. Sie sagt: «Ich habe schon vor, zu bleiben.» Und: «Ein Job als Hausärztin ist definitiv in meiner engeren Auswahl.»

Ronya Böni legt am Phantom eine Magensonde ein. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen