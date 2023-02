Die Ostschweizer Presse im ewigen Überlebenskampf

Medienkonzentration «Liechtensteiner Volksblatt» steht vor dem Aus: Über den ewigen Überlebenskampf der Ostschweizer Presse Im März könnte die letzte Ausgabe des «Liechtensteiner Volksblattes» erscheinen. Die Ostschweiz war einmal reich an Zeitungen. Trotzdem ist allzu viel Nostalgie fehl am Platz: ein Blick zurück, und ein Blick voraus. Rolf App Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Zeitungsverträgerinnen und Zeitungsverträger der «Volksstimme» in St.Gallen, 1929. Bild: Kantonsbibliothek St.Gallen

Es sind zwei Ereignisse, die durch Zufall in derselben Woche zusammentreffen – und die doch viel verbindet. Heute Dienstag entscheidet die Generalversammlung der Liechtensteiner Volksblatt AG, ob nach mehr als 140 Jahren die älteste Tageszeitung Liechtensteins eingestellt werden soll. Und am kommenden Freitag wird im Kulturmuseum St.Gallen die Wanderausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit – Wir und der Journalismus» eröffnet, die die Rolle der Medien in unserer Zeit beleuchtet. Und in deren Rahmenprogramm auch die Mediengeschichte der Ostschweiz behandelt wird.

Denn diese Geschichte ist sehr reich. Reich an zum Teil recht kurz-, manchmal aber auch – siehe das «Liechtensteiner Volksblatt» – ausgesprochen langlebigen Blättern. Das ist mit Jahrgang 1878 dabei ein eher spätes Produkt des Pressezeitalters, was damit zusammenhängt, dass erst die Verfassung von 1862 im Fürstentum die Pressefreiheit garantiert hat. Andernorts setzt diese Entwicklung früher ein.

Karl Völkers Kampf «gegen die Finsternis»

Zum Beispiel im Rheintal, dessen Pressegeschichte Christoph Rohner kürzlich in einem materialreichen Buch aufgearbeitet hat. In ihm erzählt er zum Beispiel die Geschichte von Karl Völker, einem aufklärerisch gesinnten deutschen Republikaner, den das reaktionäre politische Klima seiner Zeit ins Rheintal treibt. Von 1839 bis 1871 wohnt er auf Schloss Heerbrugg, führt dort ein Erziehungsinstitut für Engländer, betreibt Gutswirtschaft mit landwirtschaftlichem Versuchsbetrieb, befasst sich mit der Entsumpfung der Rheinebene, setzt sich für den Eisenbahnbau ein – und er taucht als Redaktor des «Rheintaler Bote» auf, der zwischen 1843 und 1846 erscheint, bevor daraus der «Bote am Rhein» wird und 1870 dann «Der Rheintaler».

Es sind beherzte Männer, die in diesen Zeiten «für Freiheit und Vaterland» und «gegen die Finsternis» das Wort ergreifen, wie Karl Völker es pathetisch verkündet. Sie vertreten einen sehr kämpferischen Liberalismus. Wie der aus dem Rheintal stammende St.Galler Staatsschreiber Gallus Jakob Baumgartner, der in der 1828 ins Leben gerufenen, schweizweit für ihren Mut geachteten «Appenzeller Zeitung» seinen eigenen Kanton mit einem Kind vergleicht, das «an komplizierten inneren Übeln leidet, deren Heilung ohne Anwendung scharfer Medikamente kaum möglich sein wird».

Die Söhne des konservativen St.Galler Kantonsrates Johann Anton Stolz, 1907. Sohn Alfred (rechts) studiert das offizielle Parteiblatt «Die Ostschweiz». Bild: Staatsarchiv St.Gallen

Ihre Gegenspieler haben diese «freisinnigen» Geister rasch ausgemacht. Es sind die Konservativen, vor allem die katholischen, nach Rom blickenden Kreise, an denen sie sich mit Lust zur Polemik abarbeiten. Und die nun, mit einiger Verspätung, ebenfalls mobil machen. Zunächst mit kleineren Blättern, 1835 dann mit dem «Wahrheitsfreund» – und 1870 mit der «Ostschweiz». Deren Gründung fällt nicht ohne Zufall in die Jahre eines heftigen Kulturkampfs, den das im Rom verkündete Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit entfacht hat.

Ein «republikanischer Gruss» aus dem Thurgau

Noch früher als in St.Gallen gehen im Thurgau die Debatten los. Bereits am 22. August 1798 entbietet das «Wochenblatt für den Kanton Thurgau» seinen «lieben, lesenden Mitbürgern» einen «republikanischen Gruss». Vergeblich, denn nach 35 Ausgaben ist schon wieder Schluss. Einen längeren Schnauf haben der Buchdrucker Daniel Fehr und der Redaktor Andreas Pecht, die 1806 mit der «Frauenfelder Zeitung» starten und sie drei Jahre später in «Thurgauer Zeitung» umbenennen. Sie will in den grossen, vom feurigen Pfarrer Thomas Bornhauser – via die «Appenzeller Zeitung» – angefachten Auseinandersetzungen Sprachrohr sowohl der Erneuerer wie der Beharrenden sein, was allerdings Konkurrenzblätter nicht verhindert. Lange Zeit ist der Thurgau deshalb einer der zeitungsreichsten Kantone der Schweiz.

Wenn Liberale und Konservative mobil machen, so will die Sozialdemokratie nicht hintanstehen. Auch sie muss die neue Grossmacht namens Presse nutzen, um damit «gegen das als Ordnung gepriesene Gebäude der kapitalistischen Gesellschaft anzukämpfen». So verkünden es die Verfechter jener Zeitung, die 1911 als «Volksstimme» das Licht der Öffentlichkeit erblickt – und 1996 als «Ostschweizer AZ» untergeht.

Die Zeit der Parteiblätter läuft ab

Denn am Ende des 20. Jahrhunderts ist die Zeit der Parteiblätter abgelaufen. Frühzeitig hat das 1839 gegründete, lange freisinnige «St.Galler Tagblatt» dies bemerkt, hat sich politisch geöffnet und setzt nun zum grossen Sprung nach vorn an. Es übernimmt nicht nur zahlreiche kleinere Blätter, sondern auch die «Appenzeller Zeitung», die «Ostschweiz», zuletzt die «Thurgauer Zeitung».

Ist Widerstand also zwecklos gegen den von Drucktechnik, Inseratemarkt und nicht zuletzt den Leserinnen- und Leserbedürfnissen erzeugten Zwang zur Grösse? Keineswegs. Der von Kleinaktionären gestützte «Rheintaler» kommt zwar um eine Kooperation mit CH Media nicht herum, unter deren Dach sich mittlerweile das «St.Galler Tagblatt» wiederfindet. Aber er wahrt seine Unabhängigkeit, weitet seine publizistische Macht bis hinauf ins Werdenbergische aus, und baut die grösste Ostschweizer Bogenoffsetdruckerei samt Fachzeitschriftenverlag auf.

Eine kleine Erfolgsgeschichte also. Und Grund zum Optimismus? Stefan Schmid, Chefredaktor des «St.Galler Tagblattes», und David Angst, Chefredaktor der «Thurgauer Zeitung», bleiben vorsichtig. Allerdings, wie beide betonen, «vorsichtig optimistisch». «Was wir an Abonnenten der gedruckten Zeitung verlieren, gewinnen wir online an verkauften Abos dazu», sagt David Angst. Aber, fügt Stefan Schmid hinzu: «Es ist sehr anspruchsvoll, digitale Modelle zu entwickeln, die auch ein breites Interesse finden – und für die die Leute auch zu zahlen bereit sind. Wir stecken mitten in einem intensiven Veränderungs- und Lernprozess.»

Hinweise: Ausstellung: Auf der Suche nach der Wahrheit – Wir und der Journalismus, Kulturmuseum St.Gallen, 3. März bis 23. Juli, Vernissage: Freitag, 3. März, 18.30 Uhr.

Buch: Christoph Rohner: «Offen und frei wird seine Stimme sein» – Aus der Geschichte der Rheintaler Presse und ihrer Verlage, Galledia Regionalmedien AG, Berneck 2021.

Gedruckt und online: Ein schwieriger Spagat

Daniel Vogler, Forschungsleiter des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich. Bild: PD

Behaupten müssen sich heutige Regionalzeitung auf zwei Feldern: als gedrucktes Angebot und im Netz. Dort gilt es insbesondere jüngere Leserinnen und Leser abzuholen. Das kann im Prinzip durchaus gelingen. Denn, erklärt Daniel Vogler, der Forschungsleiter des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Universität Zürich: «Das Interesse für regionale Information ist da, auch bei den jüngeren Medienkonsumenten.» Allerdings, fügt er gleich bei: «Es genügt dabei nicht, einfach nur die gedruckte Zeitung ins Netz zu stellen. Es braucht Angebote, die die spezifischen Online-Möglichkeiten nutzen.» Auch bei regionalen Themen. Als interessantes Beispiel erwähnt er den «Einsiedler Anzeiger», der eine Art Klub für jüngere Leserinnen und Leser geschaffen hat, bei dem der Zugang zu den kostenpflichtigen Inhalten mit Zusatzangeboten für Events und Anlässe in der Region verknüpft werden.

Für rein regionale Medien wird die Aufgabe leichter zu bewältigen sein. Schwerer, weil aufwendiger, wird sie nach Ansicht Daniel Voglers für jene Medien, die wie das «St.Galler Tagblatt» eine Brücke schlagen zwischen dem Lokalen und Regionalen auf der einen, dem Nationalen und dem Internationalen auf der andern Seite. «Ihr Komplettservice ist teuer», sagt Vogler zur wirtschaftlichen Seite des Ganzen. Und zum Journalistischen: «Handwerklich ist die journalistische Qualität der regionalen Berichterstattung gut.» Aber, fügt er gleich hinzu: «Im heutigen Regionaljournalismus schwindet die Vielfalt der berücksichtigten Perspektiven – zum einen, weil tendenziell weniger Platz zur Verfügung steht, und zum andern, weil oft nur noch ein Medium aus einem bestimmten Raum berichtet.» (R.A.)