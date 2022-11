Medienhaus-Apéro Zu Gast bei Tagblatt, FM1 und TVO: So wird Journalismus für die Ostschweiz gemacht Rund 70 geladene Gäste haben am Mittwochabend dem Medienhaus von CH Media an der Fürstenlandstrasse in St.Gallen einen Besuch abgestattet. Die Macherinnen und Macher von Tagblatt, FM1, FM1Today und TVO gewährten ihnen spannende Einblicke in ihre Tätigkeit. 18.11.2022, 08.18 Uhr

Stefan Schmid, Chefredaktor des St.Galler Tagblatts, im Newsroom vor Gästen. Bild: Donato Caspari

Wie läuft das eigentlich mit dieser Musikauswahl auf Radio FM1? Wie lange ist die Vorlaufzeit für einen Newsbeitrag auf TVO? Und was sind die Kriterien, welche News und Geschichten auf tagblatt.ch einen prominenten Platz erhalten? Diese Fragen dürften sich viele Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten immer mal wieder stellen. 70 von ihnen – Kundinnen und Kunden sowie Mitglieder des Tagblatt-Leserclubs – erhielten am Mittwochabend Gelegenheit, in direkten Kontakt mit den Verantwortlichen des St.Galler Tagblatts, von FM1, FM1Today und TVO zu treten. Sie konnten zudem hinter die Kulissen des Medienhauses an der Fürstenlandstrasse 122 blicken.

Journalismus hautnah

In seiner Begrüssung betonte Stefan Schmid, Chefredaktor des St.Galler Tagblatts, die Kontakte zwischen dem Tagblatt sowie FM1, FM1Today und TVO seien schon gut gewesen, bevor das Radio und die TV-Station im November 2019 an die Fürstenlandstrasse gezügelt seien. Seither hätten sie sich noch intensiviert – man tausche sich bei aller Konkurrenz vertrauensvoll aus, profitiere von Synergien und spiele sich die Bälle journalistisch zu.

Auf Rundgängen hatten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, Einblicke in die Radio- und TV-Studios von FM1 respektive TVO sowie in den Newsroom des Tagblatts zu erhalten. Sie konnten beispielsweise live eine Radiomoderation verfolgen, sahen in einem Tool, welche Geschichten auf tagblatt.ch gerade am meisten geklickt wurden, und erfuhren Spannendes über die Produktion der gedruckten Ausgabe. Bei einem Apéro riche und anregenden Gesprächen klang der Abend aus. (red.)