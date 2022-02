Mediengesetz: So stimmt die Ostschweiz ab

Mediengesetz Das Mediengesetz stürzt in der Ostschweiz ab – alle Gemeinden lehnen die Vorlage ab Die Ostschweizer Kantone verwerfen das Mediengesetz mit wuchtiger Mehrheit. In keiner einzigen Gemeinde im Thurgau und in St.Gallen kommen die Befürworter auf eine Mehrheit. Selbst die Stadt St.Gallen sagt Nein. Auch die Abschaffung der Stempelsteuer hat keine Chance. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren Aktualisiert 13.02.2022, 14.10 Uhr

Abstimmungsplakat gegen das Mediengesetz. Christian Beutler / KEYSTONE

Nun sind alle Gemeinden im Kanton St.Gallen ausgezählt. Und deutlicher könnte das Ergebnis kaum sein. Mit wuchtigen 64,4 Prozent wird das Medienpaket bachab geschickt. In ein paar Gemeinden wie Rüthi, Quarten, Hemberg, Niederbüren oder Mosnang gab es mit Nein-Anteilen von über 75 Prozent sogar rekordverdächtige Ergebnisse.

Zu denken geben muss den Befürwortern des Medienpakets vor allem auch das Resultat aus St.Gallen. Zumindest aus der mitte-links dominierten Hauptstadt war ein (deutliches) Ja erwartet worden. Doch auch hier lagen die Gegner mit 51,1 Prozent Nein Stimmen am Schluss vorne. Mit Rorschach, Tübach, Rapperswil-Jona und Lichtensteig gab es nur vier weitere Gemeinden im Kanton, in denen die Befürworter überhaupt auf über 40 Prozent Ja-Stimmen kamen.

Selbst in Städten haben die Befürworter keine Chance

Noch klarer ist der Fall im Kanton Thurgau. Hier sagten sogar 65,6 Prozent Nein. In keiner einzigen Gemeinde kamen die Befürworter auch nur annähernd an die 50 Prozent-Marke. Am ehesten noch in Kreuzlingen mit 44,2 Prozent Ja-Stimmen.

Überraschend deutlich wurde die Vorlage auch in Orten wie Mammern, Steckborn, Uttwil oder Altnau abgelehnt, in denen lokale Zeitungen wie der «Bote vom Untersee» oder der «Allgemeine Anzeiger» eine wichtige Rolle spielen. Diese Regionalverlage hätten von einer ausgeweiteten Medienförderung bei der Print-Zustellung, wie sie im neuen Gesetz vorgesehen gewesen wäre, stark profitiert.

Auch mit Blick auf das nationale Endergebnis hatten die Resultate aus der Ostschweiz für die Befürworter der Vorlage schon zu Beginn des Nachmittags nichts Gutes verheissen. Das Mediengesetz wurde nämlich in praktisch allen St.Galler und Thurgauer Gemeinden noch stärker verworfen als das CO2-Gesetz im vergangenen Juni.

Die beiden Vorlagen sind insofern vergleichbar, weil sich ein ähnlicher Stadt-Land und Links-Rechts-Graben erwartet worden war. Dank der Romandie und der grossen Städte hatten die Gegner der CO2-Vorlage am Schluss nur knapp die Nase vorn. Um das Blatt beim Mediengesetz noch zu wenden, hätte es diesmal aus den urbanen Gebieten ein noch deutlicheres Ja gebraucht als im vergangenen Juni zum CO2-Gesetz, was sich aber schnell als unwahrscheinlich erwies. Die nationale Trendrechnung (56 Prozent Nein-Stimmen) zeigt denn auch in die andere Richtung.

Nur Eschenz sagt Ja zur Abschaffung der Stempelsteuer

Wuchtig verworfen wurde in beiden Ostschweizer Kantonen mit jeweils rund 62 Prozent Nein-Stimmen auch die Abschaffung der Stempelsteuer. Dies ist insofern eine ziemliche Überraschung, weil sämtliche bürgerlichen Parteien ein Ja empfahlen und St.Gallen und Thurgau in der Regel wirtschaftsfreundlich abstimmen. Doch in keiner einzigen St. Galler oder Thurgauer Gemeinde konnten sie die Stimmberechtigten offenbar davon überzeugen, dass eine Abschaffung der Stempelsteuer nicht nur ein paar wenigen zugute kommt.

Für kurzzeitige Verwirrung sorgte einzig das Ergebnis aus Eschenz. Angeblich hatten hier 67 Prozent der Stimmberechtigten für die Abschaffung der Stempelsteuer gestimmt. Mit Blick auf die Ergebnisse aus den anderen Gemeinden stellte sich aber schnell heraus, dass das nicht stimmen konnte. Die Ja-Stimmen wurden mit den Nein-Stimmen verwechselt.

Knappe Mehrheit gegen Tabakwerbeverbot

Damit stimmten die Ostschweiz sowohl beim Medienpaket als auch bei der Stempelsteuer mit dem nationalen Trend - anders als bei der Initiative für das Tabakwerbevorbot. Der Thurgau und St.Gallen gehören zu den wenigen Kantonen, welche das Volksbegehren mit jeweils knapp 53 Prozent Nein-Stimmen ablehnen. Die Gegner der Vorlage hatten mit einer intensiven Kampagne in ländlichen Wackel-Kantonen vor dem Abstimmungssonntag noch versucht, das Steuer herumzureissen. Das scheint missglückt. Die Initiative dürfte nach dem sich abzeichnenden deutlichen Volksmehr auch die Hürde Ständemehr nehmen.

