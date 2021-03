Medienförderung «Vielen steht das Wasser bis zum Hals»: Nationalrat beschliesst Massnahmenpaket für die Medien – das sagen Ostschweizer Parlamentarier dazu Der Nationalrat hat einen halben Tag lang über das Hilfspaket für die Medien gestritten. Die Beiträge für die Postzustellung sollen nun erweitert und auch die Onlinemedien gefördert werden. Was sagen Ostschweizer Parlamentsmitglieder zur Vorlage – und wie steht es um ihren eigenen Medienkonsum? Adrian Vögele 02.03.2021, 16.55 Uhr

Der Nationalrat will den Medien finanziell stärker unter die Arme greifen - unter anderem mit 30 Millionen Franken für den Onlinebereich. Bild: Tobias Garcia

Es war eine Zangengeburt: Fünf Stunden lang hat der Nationalrat am Dienstag um das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien gerungen. Viele Entscheide fielen eher knapp aus, so auch der Beschluss zur Förderung von Onlinemedien mit 30 Millionen Franken. Die SVP und eine Mehrheit der FDP lehnten diesen Punkt ab, während sich die Linke andererseits dagegen wehrte, dass die maximale Förderung gegenüber der ursprünglichen Variante von 80 auf 60 Prozent des Umsatzes gesenkt wird. In beiden Fällen blieb der Widerstand ohne Erfolg, der Nationalrat stimmte zumeist den Vorschlägen seiner Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) zu.

Ostschweizer waren in dieser Marathondebatte keine zu hören. Was sagen sie über das neue Gesetz ­– und wie sieht es mit ihrem eigenen Medienkonsum aus?

«Befristung auf fünf Jahre gibt keine Planungssicherheit»

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Edith Graf-Litscher (SP/TG) ist das einzige Ostschweizer Mitglied in der Fernmeldekommission des Nationalrats. «Die Zeit drängt», sagt sie.

«Vielen Medienhäusern steht das Wasser bis zum Hals.»

Allein die indirekte Presseförderung in Form von Zuschüssen für die Postzustellung sei kein zukunftsträchtiges Modell. Eine Unterstützung der Onlinemedien sei zwingend, «sonst erhält die Schweiz ein Mediengesetz aus dem letzten Jahrhundert». Persönlich schätze sie verschiedene Medienvarianten, sagt Graf-Litscher: «Die ‹Thurgauer Zeitung› lese ich in der Onlineausgabe zu Hause, im Zug oder in Bern. Die Nachrichten höre ich gerne am Radio oder schaue mir auch am Fernsehen die Tagesschau an.»

Kurt Egger, Nationalrat (Grüne/TG). Bild: PD

Auch Kurt Egger (Grüne/TG) sagt, es sei höchste Zeit für die Onlineförderung: «Das ist wichtig, damit traditionelle Zeitungen ihren Onlineteil ausbauen können und auch wieder mehr junge Menschen erreichen und insbesondere auch für reine Onlineangebote, die bisher benachteiligt waren. Gerade sie schaffen häufig mehr Meinungsvielfalt.» Viel zu kurz sei allerdings die Befristung des Massnahmenpakets auf fünf Jahre, welche der Nationalrat beschlossen hat: «Sie gibt den Medien keine Planungssicherheit.» Selber bevorzuge er eigentlich gedruckte Zeitungen, sagt Egger. Als Nationalrat konsumiere er aber auch Radio, Fernsehen und Medien im Internet.

«Mein Medienkonsum hat im Coronajahr abgenommen»

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Scharfe Kritik am Medienpaket kommt hingegen von rechts. «Gefördert werden» und «sich abhängig machen», das liege sehr nahe zusammen, sagt Roland Rino Büchel (SVP/SG):

«Das Betteln um Unterstützung, wie es gewisse Medienunternehmer aktuell betreiben, beunruhigt mich.»

Gerade mit der geplanten Onlineförderung riskiere das Parlament, «Medienprodukte heranzuzüchten, welche ohne staatliche Hilfe nicht überlebensfähig wären». Zugleich könne er nachvollziehen, dass ein höherer Anteil für Private den Druck auf die öffentlich-rechtlichen Anstalten etwas erhöhe. «Und das schadet definitiv nicht.» Persönlich informiere er sich breit auf den klassischen Medien, «auch online und international», sagt Büchel. Allerdings habe sein Medienkonsum während des Coronajahres 2020 abgenommen. Der permanente Fokus auf die Krise sei ermüdend.

Sorge um kleine und mittlere Verlage

Thomas Rechsteiner, Nationalrat (Die Mitte/AI). Bild: PD

Auch bei FDP und Mitte gibt es Befürchtungen, die kritische Haltung der Medien gegenüber dem Staat könnte nachlassen, wenn nun die Förderung ausgebaut wird. «Wes Brot ich ess, des Lied ich sing», sagt Thomas Rechsteiner (Die Mitte/AI) dazu. «Der staatliche Eingriff soll nicht dazu beitragen, dass die Meinungsbildung einseitig erfolgt.» Dennoch steht die Mitte-Fraktion grundsätzlich hinter dem Massnahmenpaket. «Es gilt zu verhindern, dass die Medienkonzentration noch stärker zunimmt und die kleinen und mittleren Verlage verschwinden», sagt Rechsteiner.

«Für die direkte Demokratie in der Schweiz ist es zentral, dass wir eine flächendeckende vielfältige und qualitativ hochstehende Medienlandschaft haben.»

Der Markt in der mehrsprachigen Schweiz sei je länger desto weniger in der Lage, flächendeckend Medien nur durch Abonnements- und Werbeeinnahmen ausreichend zu finanzieren.

Persönlich informiere er sich vor allem über Radio SRF und abonnierte Zeitungen, welche er allerdings online lese, so Rechsteiner. Den Fernseher nutze er hingegen immer seltener. «Der Grund ist einfach: Zu den üblichen Sendezeiten kann ich nicht immer fernsehen.» Und Sendungen im Nachhinein zu schauen, sei unpraktikabel und zu zeitaufwendig.

«Den Fernseher schalte ich nur noch ein, wenn ich Sport schauen will»

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: PD

Die Freisinnigen haben das Massnahmenpaket mehrheitlich abgelehnt. So auch Marcel Dobler (SG). «Es gab zu viele Punkte, mit denen ich nicht einverstanden war.» So sei es beispielsweise nicht korrekt, dass bei den staatlichen Beiträgen für die Pressezustellung nur auf die Post und nur auf abonnierte Medien fokussiert werde.

«Private Zusteller und Gratiszeitungen werden benachteiligt.»

Dobler unterstützte hierzu auch einen Minderheitsantrag aus seiner Fraktion, der allerdings abgelehnt wurde.

Persönlich informiert sich Dobler vorwiegend digital, unter anderem über einen täglichen, professionell aufbereiteten Medienspiegel. «Den Fernseher schalte ich nur noch ein, wenn ich Sport schauen will.»

Das Medienpaket geht nun zurück an den Ständerat. Edith Graf-Litscher betont, es sei wichtig, dass es nun rasch vorangehe. «Da der Bundesrat angedeutet hat, dass die Covidmassnahmen für die Medien im Sommer auslaufen könnten, darf das Medienpaket nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden.» Spätestens in der Sommersession müsse die Vorlage bereinigt sein.