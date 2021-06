Medien Hochglanz gedruckt: Mitten in der Medienkrise gründen vier Journalisten ein neues Magazin für St.Gallen Der Printsektor hat es schwer: Seit Jahren sind gedruckte Auflagen von Zeitungen und Magazinen rückläufig. Vier St.Galler Medienschaffende wollen jetzt beweisen, dass Print funktioniert. Sie gründen ein neues Magazin für die Stadt. Bleibt die Frage: Warum? Julia Nehmiz 23.06.2021, 05.00 Uhr

Journalist Sebastian Schneider, Grafikerin Nicole Tannheimer und Fotograf Urs Bucher (v.l.) sind drei der vier Köpfe, die das neue Magazin «Saint Gall» herausbringen. Bild: Arthur Gamsa (Wittenbach, 18. Juni 2021)

Die Druckmaschinen dröhnen. Es riecht stechend nach Farbe und Chemie. Drei Menschen beugen sich in der Halle der Wittenbacher Ostschweiz Druck AG über farbige, riesige Druckbögen. Sie strahlen. Zum ersten Mal sehen sie ihr Cover gedruckt. Das Cover ihres neuen Magazins «Saint Gall», das am Donnerstag ausgeliefert wird.

Mitten in der Medienkrise und mitten in der Coronakrise gründen vier Medienschaffende ein neues Magazin, das nicht online erscheint, sondern nur gedruckt. Hochglanz, klassisches Format, hochwertiges Papier. Finanzieren soll es sich über Inserate – und über Verkäufe. Die erste Ausgabe konnte man bis Mitte Juni gratis vorbestellen. Ab jetzt kostet sie 10 Franken. Die erste Auflage: 2000 Stück. Warum machen die vier das?

Sebastian Schneider grinst breit, er ist aufgeregt. «Ich kann nicht wirklich fassen, dass die erste Ausgabe tatsächlich gedruckt wird», sagt er. Eineinhalb Jahre Arbeit stecken in dem Magazin. Ab Donnerstag wird das 80 Seiten starke Heft verschickt. Ab Samstag kann man es an sieben Verkaufsstellen in St.Gallen erwerben.

Blick auf Cover und Backpage: Die erste Druckfahne des neuen Magazins «Saint Gall». Bild: Arthur Gamsa

Das Kernteam hinter dem Magazin: Vier Medienschaffende. Drei davon waren langjährige Mitarbeitende beim «St.Galler Tagblatt», Journalist Sebastian Schneider, Journalistin Marion Loher, Fotograf Urs Bucher. Mit ins Kernteam kam Grafikerin Nicole Tannheimer.

Sebastian Schneider, bis 2018 Redaktor beim «Tagblatt», reduzierte im vergangenen Jahr sein Pensum als technischer Redaktor bei der Uzwiler Firma Bühler auf 60 Prozent, um mehr Zeit für sein Herzensprojekt zu haben. Die Reaktionen auf seine Ankündigung, ein Magazin für die Stadt St.Gallen herauszugeben, seien alle positiv gewesen.

«Niemand hat gesagt, das wird nicht funktionieren.»

Als der CEO der Acrevis-Bank Daumen hoch zeigte, war für Schneider klar, es geht los. Jetzt ist er gespannt, wie «Saint Gall» ankommen wird.

Noch verdienen die vier nichts am Magazin, sie stecken Geld hinein

Die vier planen bereits die zweite Ausgabe, sie soll am 2. Dezember veröffentlicht werden. Das Ziel: Dass das Magazin kostendeckend erscheint. Schneider sagt, er möchte erreichen, den drei anderen vom Kernteam faire Löhne zu zahlen. Die Gastautorinnen und Gastautoren würden schon fair bezahlt. Das Kernteam verdient bislang nichts am Magazin. Sie haben sogar eigenes Geld hineingesteckt, 20'000 Franken, um eine GmbH zu gründen.

Wenn sie 3000 Abonnentinnen und Abonnenten bekommen, dann würde das Magazin rentieren, sagt Schneider. Bis Ende 2022 wollen sie das erreichen. Aber er sieht es realistisch: Mit der zweiten Ausgabe müssten sie so viel Erfolg haben, dass sie sehen, sie können ins zweite Jahr gehen.

«Ende 2021 werden wir wissen, wie die Stadt auf unsere Idee reagiert.»

Die nächsten Wochen werden spannend.

Sebastian Schneider, Grafikerin Nicole Tannheimer und Fotograf Urs Bucher (v.l.) begutachten die erste Druckfahne des neuen Magazins «Saint Gall». Bild: Arthur Gamsa (18. Juni 2021)

In den Geschichten wollen sie das Leben widerspiegeln

Trotzdem bleibt die Frage: Warum ein Magazin gründen, jetzt, wo andere Magazine in niedriger Auflagenzahl vor sich hin dümpeln, wo der Markt für Anzeigen sich ins Internet verlagert, und vor allem, wo es schon eine Tageszeitung und Magazine gibt? Sind denn «St.Galler Tagblatt», «Saiten», «Die Ostschweiz», das Magazin «612» von St.Gallen-Bodensee-Tourismus keine Konkurrenz?

Ja und nein, sagt Schneider. Sie wollen herausstechen mit guten Geschichten. Mit zeitlosen Reportagen, Glossen, Interviews, die auch zwei Monate nach erscheinen noch gelesen werden. Er sagt:

«Nur im Print kann eine Geschichte Weite und Tiefe bekommen.»

«Unser Anspruch ist, besser zu sein als das Magazin ‹Gallusstadt›», sagt Schneider. Das monatliche Kulturmagazin «Saiten» würden sie nicht konkurrenzieren, da sie über Kultur zurückhaltend berichten.

In der ersten Ausgabe finden sich auf den 80 Seiten unter anderem ein Porträt über den St.Galler Journalist Franz Welte («St.Galler Nachrichten»), der seit 60 Jahren über die Stadt schreibt – ein Highlight des Magazins, sagt Schneider. Er selber hat Roger Hochreutener interviewt zum Thema Finanzen der Stadt («er nimmt kein Blatt vor den Mund», sagt Schneider). Es gebe eine Bilderstrecke über Katzentreppen, eine Reportage über Whiskey, die Kneipenkatze, einen Text über die Geschichte der St.Galler Stickerei-Treuhandgenossenschaft.

«Wir wollen das Leben widerspiegeln», sagt Schneider. Vielleicht sei man in der ersten Ausgabe zu brav, vielleicht fehle ein bisschen der Dreck, merkt er selbstkritisch an. Trotzdem: Es sei ein Herzensprojekt, sagt Grafikerin Nicole Tannheimer.

«Wir glauben daran.»

Das Risiko, das sie eingehen? «Wer nicht wagt, der nicht gewinnt», sagt Sebastian Schneider. Es sei doch sympathischer, sie probieren etwas aus, anstatt dass Blocher die nächste Zeitung kaufe. Ab Samstag kann man nachlesen, ob das Magazin «Saint Gall» diesem Anspruch gerecht wird.

Infos über das Magazin «Saint Gall» auf der Website saint-gall.ch