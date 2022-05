Digitalisierung in der Medizin: Uni St.Gallen und Zürich forschen

Ärzteausbildung Die Digitalisierung macht vor der Medizin nicht halt – die Uni St.Gallen und die Uni Zürich schaffen zwei Lehrstühle Die Chancen der Digitalisierung in der Medizin nutzen: Das ist die Idee hinter den neuen Lehrstühlen der Universitäten St.Gallen und Zürich. Die beiden arbeiten bereits heute bei der Ärzteausbildung zusammen. Regula Weik 06.05.2022, 17.00 Uhr

Ein Ziel der neuen Lehrstühle: Digitale Lösungen in der Arztpraxis sollen weiter entwickelt, erforscht und vermittelt werden. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

St.Gallen und Zürich spannen bereits heute bei der Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte zusammen. Die beiden Universitäten bieten seit 2020 einen gemeinsamen Medizin-Masterstudiengang an. Nun schaffen sie zwei neue Lehrstühle - mit der Idee, die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung in der Medizin auszuloten und zu nutzen. Besetzt werden die Lehrstühle von Janna Hastings, Expertin für Informationstechnologie im Gesundheitswesen, und Tobias Kowatsch, Wirtschaftsinformatiker und seit 2013 wissenschaftlicher Direktor am Center for Digital Health Interventions der ETH Zürich und der HSG. Die beiden Fachleute werden an die Medizinische Fakultät der Uni Zürich berufen, die Finanzierung aber erfolgt durch die HSG, wo sie auch primär arbeiten werden.

Alexander Geissler, Akademischer Direktor der School of Medicine an der HSG, sagt denn auch: «Die neu geschaffenen Professuren schlagen die Brücke zwischen den Universitäten St.Gallen und Zürich in zweierlei Hinsicht: Sie erweitern das Spektrum von Lehre und Forschung in Themenbereiche, die essenziell für die Zukunft der medizinischen Ausbildung und Gesundheitsversorgung sind. Darüber hinaus werden die Grenzen zwischen den Institutionen deutlich durchlässiger, was die Forschungslandschaft stärkt.»

Zentrale Fragen werden etwa sein, wie sich der Zugang zu medizinischen Informationen für Ärztinnen und Ärzte künftig ändern und wie sich dies auf ihre Aus- und Weiterbildung auswirken wird. Aber auch die Beziehung von Arzt und Patient verändert sich durch die digitale Vernetzung. Es wird daher auch darum gehen, mögliche Anwendungen digitaler Lösungen zu entwickeln, erforschen und vermitteln.

Die Idee des Joint Medical Masters

Der Joint Medical Master war ins Leben gerufen worden, um dem Ärztemangel – insbesondere dem Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten – in der Ostschweiz zu begegnen. Wer in der Ostschweiz studieren kann, bleibt auch für die Berufskarriere eher in der Region, so die Idee. Den Bachelorstudiengang absolvieren die Studierenden an der Uni Zürich, für den Masterstudiengang wechseln sie nach St.Gallen. Der klinische Unterricht erfolgt während des gesamten Studiums in der Ostschweiz. Für eine Bilanz ist es noch zu früh; die ersten Studierenden des Joint Medical Masters stecken noch in der Ausbildung.