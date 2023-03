Kanton St.Gallen: Grosse Unterschiede bei Maturaquote

Maturitätsquote Im Toggenburg gehen halb so viele Jugendliche an die Kantonsschule wie in der Region Rorschach – dabei sind es im Kanton ohnehin schon wenige Im Kantonsvergleich belegt St.Gallen den viertletzten Platz: In der Ostschweiz gehen schon seit langem verhältnismässig wenige Jugendliche ans Gymnasium. Doch innerhalb des Kantons ist das Spektrum gross – mancherorts aufgrund der finanziellen Situation, andernorts aufgrund einer starken Lobby, die sich für die Lehre starkmacht. Jochen Tempelmann und Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Die Kantonsschule Wattwil: Im Toggenburg machen besonders wenige Jugendliche die Matura. Bild: Arthur Gamsa

Es ist fast geschafft: Heute Freitag ist im Kanton St.Gallen der letzte Tag der Kanti-Aufnahmeprüfungen. Ein neuer Jahrgang macht sich bereit fürs Gymnasium. Wie immer wird es eine vergleichsweise kleine Gruppe sein: In der Ostschweiz besuchen schon seit langem deutlich weniger Jugendliche das Gymnasium als in anderen Landesteilen. Ginge es nach Politik und Behörden, dürften es gerne mehr sein.

Nicht nur die tiefe Zahl der Kantischülerinnen und -schüler fällt auf – zwischen den Regionen gibt es enorme Unterschiede. So besuchen im Toggenburg weniger als halb so viele Jugendliche das Gymnasium wie im Wahlkreis Rorschach. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Höhere Quote wäre möglich

Regierung und Kantonsrat hätten in den vergangenen Jahren zum Ausdruck gebracht, dass St.Gallen im Vergleich zu anderen Kantonen sein Potenzial an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten noch nicht vollständig ausschöpfe, sagt Tina Cassidy, Leiterin des Amts für Mittelschulen des Kantons St.Gallen. «Eine höhere Quote wäre möglich, ohne dass ein Absinken des Niveaus oder eine Schwächung der Berufslehren befürchtet werden müsste.»

Eine zu tiefe Maturitätsquote, also der Anteil eines Jahrgangs, der die gymnasiale Matura abschliesst, könnte sich längerfristig nachteilig auf die volkswirtschaftliche Entwicklung auswirken, so die Befürchtung der Politik. Von 2018 bis 2020 setzte der Kanton daher ein Massnahmenpaket unter dem Titel «Stärkung der Maturität» um – unter anderem wurde dabei die Informationsplattform www.matura-sg.ch aufgeschaltet.

Seitdem hat sich die Zahl der Teilnehmenden an der Aufnahmeprüfung um rund 150 Jugendliche auf knapp 1200 pro Jahr erhöht. Ob dieser Trend auf das Kantonsprogramm zurückzuführen ist, ist unklar. Betrachtet man jene, die die Kantonsschule abschliessen, hat St.Gallen noch immer die vierttiefste Maturaquote aller Kantone. Der Thurgau und Appenzell Ausserrhoden rangieren auf dem fünft- und sechstletzten Platz.

Eine Frage der Mentalität und des Geldes

Doch auch innerhalb des Kantons sind die Unterschiede gross – im stadtnahen Wahlkreis Rorschach liegt die Maturitätsquote bei über 20 Prozent, im ländlichen Toggenburg nur bei knapp 9. Die Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen hat Zahlen zu den einzelnen Wahlkreisen zur Verfügung gestellt. Die Berechnung erfolgt anders als jene des Bundesamts für Statistik zu den kantonalen Werten, weshalb die Zahlen nicht direkt vergleichbar sind. Die St.Galler Zahlen zeigen, wie viele Maturaabschlüsse im Dreijahresschnitt auf die Anzahl 19-Jähriger im Wahlkreis (typisches Abschlussalter) kommen. Die BFS-Berechnungen sind komplexer.

Dass innerhalb des Kantons grosse Unterschiede bestehen, habe vielfältige Gründe, sagt Martin Gauer, Rektor der Kantonsschule Wattwil, die im Toggenburg mit der kantonsweit tiefsten Quote liegt. Zwar gebe es wenig wissenschaftliche Forschung dazu, aber umso mehr Beobachtungen. Regionale Maturaquoten korrelieren oftmals mit der Steuerkraft: In den weniger finanzstarken Regionen besuchen auch weniger Schülerinnen und Schüler das Gymnasium. Dies wiederum lege die Vermutung nahe, dass die Kantonsschule in bildungsferneren Haushalten einen niedrigeren Stellenwert hat.

Doch selbst wenn eine Familie ein Kind aufs Gymnasium schicken will, ist dies nicht immer möglich. «Das Gymnasium ist in den letzten Jahren teurer geworden», sagt Gauer. Denn auch wenn der Schulbesuch an sich kostenlos ist: «Heute erwartet man von den Schülerinnen und Schülern, dass sie einen eigenen Laptop haben und Sprachaufenthalte absolvieren. Zudem müssen sie sich den längeren Schulweg und die auswärtige Mittagsverpflegung leisten können.»

Wer hingegen eine Lehre macht, verdient bereits mit 15 Jahren sein erstes Geld. Kantischülerinnen und -schüler gehören zwar später zu den Gutverdienenden, doch sie müssen auch den Weg bis dahin finanzieren können. Damit wird die Frage nach der Maturitätsquote zu einer Frage der Chancengleichheit. «Es müsste im Interesse des Kantons sein, dass alle Jugendlichen möglichst gleich grosse Chancen auf eine gute Ausbildung haben», sagt Gauer. Wie weit man den Jungen die Ausbildung finanzieren wolle, um die Chancengleichheit zu gewährleisten, sei eine Frage für die Politik.

Die Berufslehre hat eine starke Lobby

Im Rheintal liegt die Maturitätsquote nur geringfügig höher als im Toggenburg. Zwar ist die Wirtschaftsstruktur hier völlig anders – doch mit den Industriebetrieben hat die Berufslehre eine starke Lobby. Im Verein «Chance Industrie Rheintal» haben sich die wichtigsten Firmen der Region zusammengeschlossen, um ihre Lehrstellen zu bewerben. Geschäftsleiterin Letizia Wenger hält fest, dass die Industrie keinen Werdegang bevorzugt: «Fakt ist, dass Fachkräfte aller Art und in den verschiedensten Sektoren fehlen – seien es qualifizierte Berufsleute mit einem EFZ-Abschluss, Ingenieure oder andere mehr.»

In der Kommunikation gegenüber den Oberstufenschülerinnen und -schülern zeigt sich allerdings ein Bild, das von Wengers Aussagen abweicht. Der Verein ist nicht nur an den Schulen präsent, sondern auch im Internet. Dort wirbt ein auf Jugendliche zugeschnittenes Video für die Lehre. Darin will sich ein Jugendlicher den Doktorhut, sinnbildlich für den gymnasialen Werdegang, aufsetzen. Keine gute Idee, findet eine zweite Jugendliche – der Bauhelm passe besser.

Lehre oder Gymnasium: Der Bauhelm ist besser als der Doktorhut, suggeriert das Video. Video: Chance Industrie Rheintal

In den vergangenen Jahren ist das Bildungssystem durchlässiger geworden. Viele Wege führen heute zu einer guten Ausbildung. Tina Cassidy vom Amt für Mittelschulen sagt: «Dass die Quote tief ist, liegt auch am starken dualen Berufsbildungssystem, das als Alternative zum Gymnasium eine rasche Arbeitsmarktfähigkeit und damit auch eine hohe Bildungsrendite verspreche.» Auch Rektor Martin Gauer hält fest: «Es gibt keinen Königsweg.»