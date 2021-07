Gymnasiale Matura: Warum Frauen die Nase vorn haben

Matura An der Kanti haben die Frauen die Nase vorn: Wie sich Ostschweizer Bildungsfachleute den Vorsprung erklären Bei den gymnasialen Maturitätsprüfungen schneiden die jungen Frauen besser ab als ihre männlichen Kollegen. In den Kantonen Thurgau und St.Gallen holte in diesem Jahr mit einer Ausnahme überall eine Frau die Bestnote. Expertinnen und Politiker sagen, warum das so ist. Rossella Blattmann und Roman Scherrer 17.07.2021, 05.00 Uhr

Eine Frage des Fleisses oder der Fächer? An den Ostschweizer Kantonsschulen sind die Frauen in der Überzahl. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Frauen schliessen die gymnasiale Matura im Thurgau besser ab als ihre männlichen Kollegen. An der Frauenfelder Kantonsschule gab es dieses Jahr 22 Abschlüsse mit einer Gesamtnote von 5,3 oder höher, wovon für 20 Frauen verantwortlich sind. In Romanshorn dürfen sich die Maturandinnen über 13 der 14 besten Abschlussnoten freuen. Nur an der Kantonsschule Kreuzlingen haben mehr Männer mit 5,3 oder besser abgeschlossen. Die Bestnote holte sich aber an jedem Thurgauer Gymnasium eine Frau.

Urs Schwager, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen beim Kanton Thurgau. Bild: PD

Dieses Verhältnis kommt für Urs Schwager nicht von ungefähr. Der Leiter des Amts für Mittel- und Hochschulen des Kantons Thurgau gibt zu bedenken, dass mehr Frauen als Männer die Gymnasien besuchen. Das unterstreicht die Statistik seines Amts. So lag der Frauenanteil aller Absolventen der gymnasialen Matura im Thurgau von 2015 bis 2020 stets bei 60 bis 64 Prozent. Dieses Jahr liegt dieser Wert gar bei 71 Prozent.

Schwager sagt weiter:

«Mich dünkt, dass junge Frauen ehrgeiziger und fleissiger sind. Sie legen grossen Wert darauf, mit einer guten Note abzuschliessen.»

Über junge Männer höre er von den Rektoren eher, dass sie oft nur den nötigen Aufwand betreiben, um die Matura zu bestehen. «Sie gehen ganz anders dahinter.» Meist seien sie partikulär leistungsorientiert, etwa in Fächern wie Mathematik, Physik oder Sport.

Herzog sieht Problem in Volksschule

Verena Herzog verortet die Ursache eine Stufe darunter, im System der Volksschule. Die Thurgauer SVP-Nationalrätin ist Mitglied der Bildungskommission der grossen Kammer. Sie sagt:

«Die Volksschule ist viel mehr auf die Stärken der Mädchen ausgerichtet. So werden zum Beispiel Sprachen noch immer stärker gewichtet als naturwissenschaftliche Fächer.»

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Tobias Garcia

Dass Buben im Schweizer Schulsystem benachteiligt werden, sei ein altbekanntes Phänomen.

«Es wäre längst an der Zeit, dieses Problem anzupacken.»

Zudem seien junge Frauen im Alter, in welchem sie die Matura ablegen, meist fleissiger als junge Männer. Und für junge Männer sei wohl häufig eine Berufslehre mit allfälliger Berufsmaturität attraktiver, «was genauso sinnvoll sein kann». Sie wolle herausfinden, weshalb die Frauen an den Kantonsschulen in der Überzahl seien, so Herzog. Deshalb will sie dem Bundesrat eine Interpellation einreichen.

Die Gesellschaft als Ursache

Marcello Indino, Rektor der Kantonsschule Kreuzlingen. Bild: PD

Die Erklärung, dass Buben benachteiligt würden etwa aufgrund der Fächer bei der Aufnahmeprüfung, greift für Marcello Indino zu kurz. «Es gibt genügend Studien, die das widerlegen», sagt der Rektor der Kantonsschule Kreuzlingen. Vielmehr liege die Ursache in der Gesellschaft.

«Männer haben ihre Positionen, Frauen müssen sie immer noch zuerst erlangen.»

So betrieben Frauen auch mehr Aufwand für die Matura. Denn bereits Kinder würden von den Erwachsenen wahrnehmen, dass Männer es in der Gesellschaft einfacher hätten als Frauen.

Die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill leitet ihre Überlegungen wie Verena Herzog aus der Volksschule ab. Sie verweist aber auf die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm, welche aufgezeigt habe, dass Mädchen in dieser Stufe zielstrebiger seien als Buben. «Womöglich überträgt sich das auf die Stufe der Mittelschule», vermutet Knill.

Monika Knill, Thurgauer Bildungsdirektorin. Bild: Andrea Stalder

Sie betont aber, dass sie in den vergangenen 13 Jahren, in denen sie als Bildungsdirektorin Maturafeiern besucht hat, viele Bestleistungen von Männern gesehen habe. Auch Knill ist der Meinung, dass wohl viele begabte junge Männer eine Lehre mit Berufsmaturität absolvieren. Genau auf diesem Weg hat sich dieses Jahr ein Elektroniker am Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld die Matura mit der bestmöglichen Note 6 abgeholt.

Schulmüde junge Männer



Auch im Kanton St.Gallen schwingen die Frauen bei der gymnasialen Matura obenaus. Bei vier der fünf St.Galler Kantonsschulen, die eine gymnasiale Maturität anbieten – am Burggraben (Stadt St.Gallen), Heerbrugg, Sargans und Wattwil – hat in diesem Jahr jeweils eine Frau die beste Note geholt. Einzig an der Kantonsschule Wil hat ein junger Mann die beste Matura abgelegt.

Nicht nur bei den Noten, auch bei der Gesamtzahl der Maturen haben die jungen St.Gallerinnen die Nase vorn. In den vergangenen sechs Jahren lag der Anteil der Absolventinnen im Kanton St.Gallen stets zwischen 55 und 65 Prozent.

Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen Kanton St.Gallen. Bild: PD

Zur Frage, weshalb das Gymnasium offensichtlich für Frauen attraktiver sei als für junge Männer, sei bereits einiges geforscht und spekuliert worden, klare, wissenschaftlich abgestützte Ergebnisse lägen aber nicht vor, sagt Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen des Kantons St.Gallen. Cassidy:

«Als Ursachen für den höheren Mädchenanteil werden zum Beispiel die ‹Schulmüdigkeit› der Buben am Ende der Sekundarschule, das attraktive Angebot an Berufslehren, das primär Knaben anspricht, oder der Fächerkanon am Gymnasium, der sich eher an Mädchen richtet, ins Feld geführt.»

Tatsächlich sei es so, dass die hohe Durchlässigkeit des Bildungssystems es auch Absolventen einer Berufslehre ermögliche, zu einem späteren Zeitpunkt die Qualifikation für ein Hochschulstudium zu erlangen. «Der Besuch des Gymnasiums erfordert eine hohe Motivation für die Schule, Fleiss und Disziplin. Diese Attribute werden im schulischen Kontext eher den Mädchen zugeschrieben», sagt Cassidy.

Der St.Galler GLP-Nationalrat Thomas Brunner, der mit Verena Herzog in Bundesbern in der Bildungskommission sitzt, zeichnet ein ähnliches Bild. Der diplomierte Gymnasiallehrer und ehemalige St.Galler Stadtparlamentarier sagt:

«Teils gilt zu viel schulischer Fleiss unter männlichen Jugendlichen auch als anrüchig.»

Sozial würden sportliche Leistungen von jungen Männern eher höher gewichtet als die Noten in klassischen Schulfächern wie Deutsch, Französisch oder Mathematik, fügt Brunner hinzu.

Unterschiedlich schnelle Entwicklung

Einen weiteren Grund für unterschiedliche Noten sieht Brunner darin, dass sich im Mittel die kognitive Reife von Jungen und Mädchen unterschiedlich rasch entwickelt. «Bereits bei Eintritt in die Gymnasialstufe sind gleichaltrige Mädchen diesbezüglich eher im Vorteil.» Später gleiche sich das jedoch wieder aus. Genau wegen individuell unterschiedlicher Entwicklungen sei auch die systematische Durchlässigkeit verschiedener Bildungswege so wichtig – zum Beispiel über die Berufsmaturität.

Der St.Galler GLP-Nationalrat Thomas Brunner. Bild: Keystone

Zudem gebe es in unserer Gesellschaft noch immer unterschiedliche Vorstellungen von typischem Verhalten von Mädchen und Buben, ergänzt Brunner. Während bei ersteren eher Systemkonformität honoriert werde, erachteten viele bei männlichen Jugendlichen rebellisches Verhalten als normal.

Mädchen oder Buben – wer ist besser? Sind Mädchen sprachlich begabter und dafür schlecht in Mathematik? Brunner hält wenig von solchen Verallgemeinerungen. Eine biologische oder gefühlte Geschlechtszuordnung sei nicht das wesentliche Kriterium. Er sagt:

«Schülerinnen und Schüler sollten gemäss ihren individuellen Stärken gefördert werden.»

Fixierungen auf geschlechtsspezifische Rollen hält Brunner für kontraproduktiv und nicht mehr zeitgemäss.

Mehr weibliche Führungspersonen?

Wo sind all die intelligenten Frauen in zehn Jahren? Tina Cassidy vermutet, dass aufgrund der nach wie vor recht hohen Übertrittsquoten an die Hochschulen eine Mehrzahl der Maturandinnen tatsächlich ein Studium an einer Universität, einer Fach- oder einer Pädagogischen Hochschule in Angriff nimmt – und dieses auch erfolgreich abschliesst. Weiter sei davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der jungen Frauen im Anschluss auch anspruchsvolle Posten in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft anstrebe, so Cassidy. Sie sagt:

«Wir dürfen gespannt sein, ob und wie sich die Fähigkeiten, die sie am Gymnasium erworben haben, im Erwerbsleben auswirken, etwa in einem höheren Anteil an weiblichen Führungspersonen.»

Inwiefern dies gelinge, hänge auch davon ab, ob Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bereit seien, die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.