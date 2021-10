Sprecher im "Wir für Euch"-Video ist ein St.Galler Polizist

Massnahmengegner Sprecher des Videos der Massnahmengegner «Wir für Euch» ist ein St.Galler Polizist: Das sagt Polizeivorsteher Fredy Fässler dazu Seit letzter Woche erregt eine anonyme Gruppe von Polizisten Aufsehen. Auf ihrer Website erklären sie die Zertifikatspflicht für rechtswidrig und rufen zum Widerstand gegen die Coronamassnahmen auf. Ein Mitglied der Gruppe hat sich jetzt als St.Galler Kantonspolizist zu erkennen gegeben. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 27.10.2021, 18.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das viel diskutierte Video der Massnahmengegner «Wir für Euch» wurde am Walensee aufgenommen. Screenshot: «Wir für Euch»-Teaser

Mit der Glarner Bergkulisse im Hintergrund glitzert der Walensee in der Abenddämmerung. Über ein Dutzend Personen, der Kopf mit Kapuzen bedeckt und die Hände hinter dem Rücken verschränkt, stehen am Ufer und schauen aufs Wasser hinaus. Unterstrichen von epischer Rockmusik ertönt eine Stimme mit markantem St.Galler Dialekt: «Was in den letzten eineinhalb Jahren geschehen ist, ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen rechtsstaatlich zumindest fragwürdig und auf jeden Fall unverhältnismässig.»

Ein Mitglied der Helvetia Trychler und eine der vermummten Gestalten reichen sich die Hand. «Wir haben diesen Beruf gewählt, um die Freiheit und die Rechte der Bevölkerung zu schützen», ertönt eine andere Stimme, bevor auf dem Bildschirm ein Logo erscheint mit dem Schriftzug «Wir für Euch».

So heisst die anonyme Gruppe, die das Video auf der gleichnamigen Website veröffentlicht hat, welches seit letzter Woche schweizweit Aufsehen erregt. Gemäss eigenen Angaben handelt es sich dabei um eine «Vereinigung von Polizistinnen und Polizisten aus allen Kantonen der Schweiz» mit «mehreren hundert aktiven Unterstützern».

Anleitung zur Strafanzeige gegen Polizisten

Die Gruppe, die in den Echokammern der Massnahmenskeptiker schon seit Monaten Gesprächsthema ist, hält die Zertifikatspflicht für rechtswidrig und ruft zum Widerstand gegen alle Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf. Auf ihrer Website hat sie ausserdem Pamphlete veröffentlicht, in denen von einem «Notwehr-Zustand» die Rede ist sowie Handlungsempfehlungen in Bezug auf die Zertifikatspflicht und Ordnungsbussen zu lesen sind. Dazu kommt eine Anleitung, wie man Strafanzeige erheben kann, «im Falle einer Nötigung» begangen «durch einen Polizisten».

Während der Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) gegenüber dem «Blick» letzte Woche anzweifelte, dass die Betreiber der Website tatsächlich Polizisten seien, hat sich nun herausgestellt, dass es sich beim Sprecher des Videos tatsächlich um einen Beamten der St.Galler Kantonspolizei handelt.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Das bestätigt Mediensprecher Hanspeter Krüsi. Vergangene Woche habe sich der Beamte freiwillig gemeldet und sich dann kurz darauf krankschreiben lassen. Deswegen sei das interne Verfahren momentan blockiert. Doch bei seiner Rückkehr in den Dienst drohen dem Polizisten personalrechtliche Massnahmen. Krüsi betont jedoch, dass das Sicherheits- und Justizdepartement entscheide, ob und welche Massnahmen ergriffen würden.

Fredy Fässler, Vorsteher des besagten Departements, will sich auf Anfrage nicht zum konkreten Fall äussern, solange der Mann krankgeschrieben sei und kein rechtliches Gehör erhalten habe. Jedoch sagt er:

«Es ist nicht Aufgabe der Polizei, die Rechtmässigkeit von Massnahmen und Gesetzen zu beurteilen. Aufgabe der Polizei ist die Durchsetzung der Rechtsordnung.»

Dies sei den Gerichten vorbehalten.

Ähnlich argumentierte der Sprecher der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten Adrian Gaugler letzte Woche gegenüber «20 Minuten». Die Polizei habe bei der Durchsetzung von Massnahmen, die von politisch legitimierten Organisationen erlassen wurden, keinen Ermessensspielraum:

«Wenn sich Polizisten weigern, diese durchzusetzen, machen sie sich strafbar.»

Diese Haltung teilt auch das Bundesamt für Polizei, welches dem SRF gegenüber schrieb: «In einer Demokratie und einem Rechtsstaat hat die Polizei ideologieneutral zu sein. Dies gilt für jede einzelne Polizistin und jeden einzelnen Polizisten.»

Zwei Zürcher Polizisten freigestellt

Bereits Anfang Monat hatten Recherchen der «Republik» ergeben, dass die Kantonspolizei Zürich zwei Polizisten freigestellt hat, die Wir für Euch angehören. Sie hätten mit der oben erwähnten Anleitung «öffentlich zu Straf­anzeigen gegen Polizistinnen und Polizisten aufgerufen», wird die Kantonspolizei zitiert. Ein derartiger Aufruf verstosse gegen das Polizeigelübde und könne «das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit und Redlichkeit der Kantons­polizei untergraben».

Zu den Gründen, weswegen sich der Mann freiwillig gestellt habe, sagt Hanspeter Krüsi: «Man kennt sich bei uns untereinander. Man weiss, wem diese Stimme gehört.» Er selbst habe zum Zeitpunkt des Bekenntnisses des Mitarbeiters vom Video erfahren. Wer davor schon davon gewusst habe, sei ihm nicht bekannt. Und ob weitere Beamte der Kantonspolizei in Wir für Euch involviert seien, wisse er auch nicht.

Doch Krüsi distanziert sich und die die Kantonspolizei St.Gallen klar von der Gruppe und sagt:

«Die im Video gemachten Aussagen widerspiegeln nicht die Haltung des Polizeikommandos.»