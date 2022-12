Nach Plagiatsvorwürfen: HSG leitet nächste Schritte ein

Massnahmen Nach Plagiatsvorwürfen, Missständen und Drohschreiben an der HSG: Universität leitet nächste Schritte ein Die Universität St.Gallen macht seit Tagen Negativschlagzeilen: Es geht um Plagiatsvorwürfe gegen einen Titularprofessor, um angeeignete Bachelor- und Masterarbeiten und um Missstände an einem Institut der betriebswirtschaftlichen Abteilung. Jetzt hat die HSG eine Untersuchung eingeleitet und will betroffene Studierende anhören. Zudem verurteilt die Uni den juristischen Alleingang des Institutsleiters. Seraina Hess Jetzt kommentieren 13.12.2022, 19.38 Uhr

Die HSG will persönliche Gespräche mit den Studierenden nachholen, die den Plagiatsverdacht über eine Anwältin geäussert haben. Bild: Christian Beutler / Keystone

Nachdem diese Zeitung die Universität St.Gallen mit Plagiatsvorwürfen und weiteren Missständen an einem Institut der betriebswirtschaftlichen Abteilung konfrontiert hat, leitet die HSG nun erste Massnahmen ein. Sie will in vier Sachverhalten tätig werden:

Der österreichische Plagiatsforscher Stefan Weber, der vom «St.Galler Tagblatt» beauftragt worden war, hat in der Habilitation eines Professors an einem Institut der betriebswirtschaftlichen Abteilung mehrere Fremd- und Eigenplagiate festgestellt. Dies, nachdem die HSG bereits aufgrund bestehender Vorwürfe ein Untersuchungsverfahren durchgeführt hatte und zum Schluss gekommen war, dass kein Plagiat vorliege. «Die HSG nimmt die neuerlichen Vorwürfe allerdings sehr ernst», schreibt die Universität am Dienstagabend, weshalb die Untersuchungskommission sich mit den Untersuchungsergebnissen von Stefan Weber auseinandersetzen werde. Letztere wird das «St.Galler Tagblatt» der Universität übergeben. «Dabei wird geprüft, ob neue Fakten auf dem Tisch liegen, die eine wiederholte Untersuchung der Habilitationsschrift nach sich ziehen müssen.» Im Gegenzug will die HSG ihr ursprüngliches Gutachten dem «St.Galler Tagblatt» zur Verfügung stellen.

Weiter kündigt die Universität an, jene Studierenden zu kontaktieren, die über das Schreiben einer Anwältin den Ursprungsverdacht gegen die fragliche Habilitation geäussert haben. Die Rechtsanwältin war stets die erste Ansprechperson der HSG - doch rückblickend räumt die Uni ein, «dass es angemessener gewesen wäre, auch direkt mit den Betroffenen zu sprechen, um deren Sorgen aufzunehmen». Dies werde nun in einem persönlichen Gespräch mit HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller nachgeholt.

Die HSG will prüfen, ob und in welchem Umfang der betroffene Titularprofessor Bachelor- oder Masterarbeiten von Studierenden unzulässigerweise in seinem Namen veröffentlicht hat. Im Auftrag des Rektors habe Martin Eppler, Prorektor Studium und Lehre, die Untersuchung aufgenommen. Bis jetzt wisse die Uni von einem konkreten Fall, heisst es im Communiqué. Darüber hinaus werde geprüft, ob und welche weiteren Bachelor- oder Masterarbeiten betroffen sind. Bei Bedarf will sie zusätzlich einen externen Experten beiziehen.

Über den Institutsleiter, der mittels eines Anwaltsschreibens Druck auf Studierende ausgeübt hatte und sie damit zum Schweigen bringen wollte, war die HSG bereits im November informiert. Unverzüglich habe die HSG am 14. November 2022 reagiert und dem Professor mitgeteilt, dass er nicht berechtigt sei, im Namen der HSG rechtliche Massnahmen anzudrohen oder Verfahrensschritte einzuleiten. Die HSG schreibt:

«Es ist nicht zulässig, dass ein einzelner Mitarbeitender bzw. sein Anwalt oder ein Institut der HSG den falschen Anschein erwecken, im Auftrag der Gesamtuniversität zu handeln oder gar im Namen der HSG juristische Schritte anzukündigen.»

Institute hätten keine eigene Rechtspersönlichkeit. Die HSG werde als öffentlich-rechtliche Anstalt nach aussen durch ihren Rektor vertreten.

Im Communiqué heisst es weiter: «Die HSG bedauert sehr, wenn bei Betroffenen durch individuelles Fehlverhalten der falsche Eindruck entstanden ist, dass ihre Universität rechtlich gegen sie vorgehen.»

Offen bleibt, ob und welche rechtlichen Konsequenzen der Institutsleiter zu erwarten hat.

