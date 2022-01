Maskenhersteller Flawa fokussiert sich auf Nischenprodukte

Maskenproduktion Masken mit Spitzen, Masken aus dem Automaten und Masken für Hörbehinderte: Flawa konzentriert ihr Geschäft auf Nischenprodukte Nach zwei Jahren Pandemie blickt die Flawiler Firma Flawa auf ihr Maskengeschäft zurück. Der Markt ist abhängig von der Pandemie und den Berichten über Masken, sagt Mediensprecher Alfredo Schilirò. Trotzdem hält die Ostschweizer Firma am Geschäftsfeld fest – und will sich weiter auf Nischenprodukte wie zum Beispiel Masken für Hörbeeinträchtigte fokussieren. Elia Fagetti 20.01.2022, 14.00 Uhr

Seit April 2020 produziert die Flawa Masken. Bild: Raphael Rohner

Die Pandemie forderte die Regierungen der Welt heraus. Masken waren schnell ausverkauft, die Knappheit führte zu einem Preisanstieg. Schnell reagiert die Flawiler Firma Flawa Consumer GmbH und steigt in das Maskengeschäft ein. Ihr Hauptgeschäft ist die Herstellung von Watteprodukten und Frischesohlen. Wie hat sich das Geschäft mit den Masken entwickelt? Mediensprecher Alfredo Schilirò sagt, dass die schwankende Nachfrage von der pandemischen Lage und der medialen Berichterstattung abhängt.

Laut Schilirò habe sich die Nachfrage nach FFP2-Masken in diesem Monat überdurchschnittlich gesteigert. Vor allem Privatpersonen würden sich vermehrt für solche Masken interessieren. Ausserdem habe die mediale Berichterstattung über den Wechsel von chirurgischen auf FFP2-Masken in Spitälern, die Nachfrage auch bei Privatpersonen erhöht.

Flexible Produktion und neue Produkte

Seit Start der Produktion im Frühling 2020 hat die Flawa rund 15 Millionen Masken verkauft. Genauere Zahlen werden nicht kommuniziert. Letzten Sommer habe das Unternehmen deutlich weniger Masken produziert, aktuell werde die Produktion der FFP2-Masken wieder erhöht. Schilirò sagt:

Alfredo Schilirò ist Mediensprecher für die Flawa. Er führt seit 2001 in Zürich eine PR-Firma. Bild: PD

«Wir können die Produktion jederzeit der Nachfrage anpassen.»

Neben der Produktion von herkömmlichen FFP2-Masken setzt das Ostschweizer Unternehmen auf Nischenprodukte wie die zertifizierten, transparenten FFP2-Masken für Hörbeeinträchtigte. «Wir arbeiten daran, die Flawa Consumer GmbH bei der Maskenproduktion in bestimmten Nischen zu positionieren und damit eine langfristige Produktion aufzugleisen», sagt Schilirò. Neben den bereits verfügbaren transparenten Masken Typ II, komme die erste transparente FFP2-Maske im nächsten Monat auf den Markt. Dazu habe die Firma eine weitere Anlage in Betrieb genommen, die sie selbst entwickelt hat. «Auf dieser Anlage können wir transparente und opake FFP2-Masken herstellen», sagt Schilirò.

So sieht eine transparente Maske aus. Bild: PD

Die transparenten Masken sind eine Kooperation zwischen der Flawa Consumer GmbH und dem Schweizerischen Hörbehindertenverband. Die Masken kommen in erster Linie in Institutionen, die mit hörbeeinträchtigen Menschen zusammenarbeiten, zum Einsatz. In der Ostschweiz gibt es mehrere solcher Organisationen, wie zum Beispiel die Beratung für Schwerhörige und Gehörlose an der Merkurstrasse in St.Gallen, oder das Haus Vorderdorf in Trogen. Doch nicht nur spezialisierte Institutionen sind an den Masken interessiert: «Es gibt auch Alters- und Pflegeheime sowie Schulen, die Interesse an den transparenten Masken bekundet haben», sagt Schilirò.

Zu Beginn der Pandemie produzierten die Flawiler Universalmasken, mittlerweile seien es vermehrt FFP2-Masken. Seit Beginn der Produktion habe die Firma die Herstellung sukzessive um die Produktion von FFP2-Masken ergänzt. Hier liege auch der aktuelle Fokus der Firma. Die drei Maschinen, welche FFP2-Masken herstellen, verfügen über eine Produktionskapazität von insgesamt 85’000 Masken pro Tag. «Zahlen aufgesplittet nach Maschinen oder Typ Maske geben wir nicht bekannt», sagt Schilirò.

Die Spitzenmasken, Hygienemasken, die mit St.Galler Spitze überzogen sind, werden nach wie vor angeboten und verkauft. Auch hier handele es sich um ein Nischenprodukt. «Es ist eine schöne regionale Kooperation, die auch bei den Kundinnen und Kunden auf Anklang gestossen ist», sagt der Mediensprecher. Zusammen mit dem Stickereiunternehmen Bischoff Textil und der St.Galler Schneiderei entwickelte die Flawa die Maske. In einem weiteren Projekt verkauft die Flawa in Zusammenarbeit mit den Appenzeller Bahnen über Automaten Masken. Das Projekt läuft nach wie vor. «Doch es ist noch zu früh, um Bilanz zu ziehen», sagt Schilirò.

Masken als zusätzliches Standbein

Die Flawa Consumer GmbH stehe gut da. «Unser Kerngeschäft mit Watteprodukten und Frischesohlen läuft nach wie vor gut», sagt Mediensprecher Alfredo Schilirò. Die Maskenproduktion sei ein neues, zusätzliches Standbein. Hier werde sich die Flawa in Zukunft noch stärker auf Nischen fokussieren.

Sollten die Infektionszahlen weiter sinken, hat das Auswirkungen auf das Maskengeschäft der Flawa. «Die Firma ist auf eine sinkende Nachfrage wie im vergangenen Sommer vorbereitet», sagt Mediensprecher Schilirò. Das Ziel der Flawa sei es, eine nachhaltige Schweizer Maskenproduktion in Nischenfeldern wie den transparenten Masken aufzubauen. Da sich der Markt laufend verändere und volatil sei, müsse die Firma bei der Planung und Umsetzung von Nischenprodukten flexibel sein.