Luftverkehr Abbau der Finanzhilfe gestoppt: Ständerat will Regionalflugplätze wie Altenrhein auch in Zukunft subventionieren Der Bund wollte seine Beiträge für die Regionalflugplätze reduzieren. Der Ständerat hat nun aber entschieden, dass das Geld weiterhin fliessen soll, und zwar langfristig. Die Kantone sollen sich daran nicht beteiligen müssen. Adrian Vögele 17.03.2021, 16.52 Uhr

Geschäftsflugzeuge am Flugplatz Altenrhein. Bild: Hanspeter Schiess

Der Luftfahrt geht es wegen der Pandemie so schlecht wie nie. Anbieter, die schon vor der Krise mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, sind nun erst recht unter Druck. So zeichnete sich schon vor Jahren ab, dass die Schweizer Regionalflugplätze – auch Altenrhein gehört dazu – künftig mit weniger Bundesbeiträgen würden rechnen müssen. Der Bund zahlt heute 30 Millionen Franken Subventionen für die Flugsicherung an den Regionalflugplätzen. Diese Unterstützung war als vorübergehende Absicherung geschaffen worden, weil es seit 2017 nicht mehr erlaubt war, dass die Landesflughäfen die kleineren Flughäfen quersubventionieren. Noch vor kurzem plante der Bund, diese Übergangsfinanzierung zu beenden. Jetzt aber hat der Ständerat Widerspruch eingelegt: Er hat einstimmig eine Motion von Benedikt Würth (Die Mitte/SG) befürwortet, die verlangt, dass dieses Geld dauerhaft – das heisst, auch nach dem Jahr 2023 – unverändert fliesst.

Benedikt Würth, St.Galler Ständerat (Die Mitte/SG). Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Gerade auch die kleinen und regionalen Flughäfen befänden sich momentan in einer ausserordentlich schwierigen Situation, sagte Würth im Rat. Die Frage der Finanzierung sei schon vor Corona aktuell gewesen – nun gehe es darum, den Flugplätzen «eine gewisse Planungs- und Finanzierungssicherheit» zu geben.

Bundesrat lenkt ein: Kantone müssen nicht mitzahlen

Schon in der Budgetdebatte im vergangenen Dezember hatte Würth einen Antrag mit demselben Ziel durchgebracht. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) zeigte sich einverstanden. Er wandte einzig ein, der Bundesrat finde, dass sich auch die Kantone an den Subventionen für die Regionalflugplätze beteiligen sollten. Schliesslich hätten diese Flugplätze auch eine Bedeutung für die regionale Wirtschaft. «Wir werden das mit den Kantonen besprechen.» Würth widersprach: Das sei nicht sinnvoll. Für die Luftfahrt sei klar der Bund zuständig. In Würths aktueller Motion wird eine Beteiligung der Kantone denn auch explizit ausgeschlossen. Im Februar lenkte der Bundesrat ein und empfahl den Vorstoss dennoch zur Annahme. Nach dem Ja des Ständerats geht die Motion nun an den Nationalrat.