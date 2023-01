Seit 20 Jahren ein «Lost Place»: Die Raststätte am Walensee

lostplace Sextreff und Fotoshootings: Seit 20 Jahren verwahrlost die Autobahnraststätte Walensee Die verlassene Autobahnraststätte «Walensee» ist bei jungen Menschen beliebter denn je. Doch lockt der «Lost Place» nicht nur Fotografen und Models an. Eine Reportage über einen Ort, der zwischen Nostalgie und Vandalismus schwebt. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 20 Jahren lottert sie vor sich hin: Die Raststätte «Walensee». Bilder: Raphael Rohner

Fährt man mit dem Auto von Sargans Richtung Zürich auf der Autobahn A3, begegnet man ihr auf der Höhe der Seerenbachfälle: Die ehemalige Autobahnraststätte «Walensee». Verlassen thront sie an der Seite der Autobahn mit einem einmaligen Ausblick über den See und die dahinterliegenden Berge. Seit 20 Jahren ist das Gebäude nun verlassen und verkommt nach und nach zu einer Ruine. Das geht vielen Anwohnern gegen den Strich. Nachdem mehrere Vorfälle, die sich in der Raststätte abgespielt haben, für nationale Schlagzeilen sorgten, verlangen sie, dass die ehemalige Raststätte endgültig dicht und unzugänglich gemacht wird. Unter anderem fanden in den Räumen der Raststätte Sex-Partys statt und mehrere Male brannte es. Anwohner aus dem nahe gelegenen Ort Filzbach bekommen mit, dass der «Lost Place» ein beliebter Treffpunkt ist:

«Die sollen endlich einen Zaun um die Ruine aufstellen, oder die Bude einreissen. Da schleichen jede Nacht irgendwelche Gestalten herum, das passt uns nicht!»

Auch Anwohner im benachbarten Ort Mühletal sind sauer: «Diese Raststätte ist ein Schandfleck für den Walensee.» Da müsse endlich was passieren, sagen sie. Sie hätten bei der Gemeinde schon oft angefragt, was denn nun der Plan sei, konkret wurde aber nie etwas unternommen.

Polizei sieht sich nicht als Wächter der Raststätte

Die Glarner Kantonspolizei kann den Missmut der Bevölkerung verstehen. Dem Mediensprecher der Polizei, Daniel Menzi sind einige Einsätze wegen illegalen Besuchern der Ruine bekannt. Zur Anzeige gebracht wird aber fast nichts: «Die Schäden durch Vandalen haben in den letzten Wochen und Monaten ein Ausmass angenommen, dass man nicht mehr klar sagen kann, wann welches Delikt begangen wurde.»

Zuletzt war die Polizei vor Ort, als es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Brandausbruch kam. «Wir haben zwar Spuren gesichert, doch ist deren Auswertung äusserst schwierig und aufwendig, weil da so viele Leute ihren Dreck lassen», sagt Menzi. Hin und wieder patrouilliere man schon beim Gelände, aber es sei nicht die Aufgabe der Polizei, diese Ruine zu bewachen.

Auch an einem Samstagnachmittag im Januar herrscht Betrieb in der verlassenen Raststätte: Im ehemaligen Speisesaal posieren zwei junge Frauen in Kleidchen vor der Kamera eines jungen Fotografen. Überall liegen Scherben, Abfall und Brandschutt herum. Es riecht modrig und fast alle Fensterscheiben sind eingeschlagen. Am Boden im Treppenhaus liegt ein schmutziger Galgenstrick und Patronenhülsen lassen darauf schliessen, dass hier auch schon geschossen wurde. Die beiden jungen Frauen sind begeistert: «Es ist so grässlich hier drin, dass es schon wieder irgendwie schön ist», sagt eine der Damen. Auch ihre Kollegin ist von der Kulisse überwältigt: «Man traut sich gar nicht, hier etwas anzufassen. Alles ist schmutzig und eklig. Da passen unsere feinen Kleidchen so gar nicht dazu. Das gibt einen wunderbaren Kontrast.»

Der Zustand des Interieurs der Raststätte hat sich über die letzten Jahre deutlich verschlechtert. Wo ein Jahr zuvor noch gelbe Gardinen hingen, sind nun nur noch vom Schimmel zerfressene Lumpen. Überall ist es feucht und der Keller steht unter Wasser. In einigen Zimmern liegen benutzte Präservative herum und homoerotische Magazine.

So sah es im Speisesaal in den 1980er Jahren aus. Archivbild

Verfahrene Situation mit den Ämtern

Mehrere Versuche, der ehemaligen Raststätte wieder Leben einzuhauchen, sind gescheitert. 2013 kaufte der Österreicher Heinz Peter Moravcik das Gebäude und nahm immer wieder neue Pläne in Angriff. Unter anderem wollte er die Raststätte zu Wohnungen umbauen – an exklusiver Lage. Vor zwei Jahren gab der damals 80-Jährige dann bekannt, dass er es aufgebe zu kämpfen und die Raststätte sich selber überlasse. Gekauft hat Moravcik die Raststätte, die einst für ihr «Poulet im Körbli» berühmt war, für 800'000 Franken.

ASTRA will Raststätte kaufen

Hindernis Nummer eins, sei das Bundesamt für Verkehr (ASTRA) gewesen, das die Bewilligungen für eine Umnutzung abgewiesen habe, betonte Moravcik immer wieder in Interviews. Man habe ihm Steine in den Weg gelegt. Unter anderem sei laut dem Bundesamt die Beschleunigungsspur der Raststätteneinfahrt zu kurz und nicht mehr sicher gewesen. Ebenso hätte das ASTRA immer wieder neue Gründe gefunden.

Über all die Jahre argumentierte das ASTRA unter anderem damit, dass der Beschleunigungsstreifen der Einfahrt zu kurz sei, um wieder auf die Autobahn aufzufahren. Dass die rund 140 Meter lange Einfahrt im Gegensatz zur Autobahneinfahrt von Mühlehorn, welche gar keinen Beschleunigungsstreifen vorweist, zu kurz ist für einen Betrieb, sei nicht Hauptgrund für die Schliessung der Raststätte, betont das Bundesamt auf Nachfrage. Die fehlende Infrastruktur auf dem Rastplatz und weitere Differenzen seien das Problem.

Der Beschleunigungsstreifen sei gar nicht das Problem für die Raststätte.

Eine Nachfrage beim Bundesamt für Verkehr offenbart einen völlig neuen Aspekt des Streits: Das ASTRA wollte die Autobahnraststätte längst kaufen, sagt Mediensprecher Julian Räss: «Im Wissen um die standortbedingten Herausforderungen haben der Kanton Glarus und das ASTRA dem aktuellen Besitzer verschiedentlich angeboten, das Grundstück zu kaufen und die Verantwortung für alle nötigen baulichen Massnahmen zu übernehmen.» Bislang konnte aufgrund der unterschiedlichen Preisvorstellungen jedoch keine Einigung erzielt werden. Das ASTRA sei auch heute noch interessiert, eine gütliche Lösung zu finden, ergänzt Räss. Ob Moravcik auf dieses Angebot eingeht, ist nicht bekannt. Seit einigen Monaten ist er nicht mehr erreichbar.

Einblicke in das Fotoshooting in der verlassenen Autobahnraststätte. Video: Raphael Rohner

Besitzer haftet noch immer für Unfälle in der Geister-Raststätte

Bei einem anderen Besuch der Ruine ertönt eine Stimme aus der Dunkelheit: «Ist da jemand?» Statt einer Antwort hört man nur knarrende Schritte aus dem Keller der Raststätte und leises Flüstern. Wie sich herausstellt, gehören die Stimmen zu zwei jungen Männern, aus Winterthur die sich hier umsehen und mit ihren Smartphones als Taschenlampen durch die Untergeschosse schleichen. Zwischen einer Lifttüre und einem Raum mit zwei alleingelassenen Deckenleuchten stehen sie im düsteren Gang: «Wir wissen, dass das schon etwas gefährlich ist. Es hat überall Scherben und es stinkt grauenhaft. – Aber das macht doch den Reiz aus, oder?» Mit ihren Turnschuhen laufen sie vorsichtig durch ein Meer aus glitzernden Scherben am Boden. Es knarrt und kracht bei jedem Schritt: «Jetzt bloss nicht hinfallen, sonst haben wir ein Problem», flüstert einer der beiden Männer seinem Kollegen zu.

Ein Unfall in diesem verlassenen Gebäude könnte auch juristisch zu einer heiklen Situation führen. Solange die Ruine nicht eingezäunt oder abgesperrt ist, haftet der Besitzer noch immer. Das bestätigt auch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) auf Anfrage: «Nach Artikel 58 OR muss der Eigentümer eines Gebäudes den Schaden ersetzen, der infolge fehlerhafter Anlage oder Herstellung sowie mangelhaften Unterhalts verursacht wird. Wenn der Besitzer sein Gebäude also nicht richtig unterhält, könnte er dafür haftbar gemacht werden», sagt Simone Isermann von der Suva. Dass die morbide Raststätte nicht eingezäunt und abgesperrt ist, sei heikel, betont die Suva.

Während der Fotograf und die zwei jungen Frauen die Raststätte wieder verlassen, kommen ihnen bereits die nächsten Abenteuerlustigen entgegen: Mit Stativen und Lampen wollen auch sie dem «Schandfleck vom Walensee» einen Besuch abstatten. Zielgerichtet steigen sie in die Bauruine und verschwinden in der Dunkelheit dieses fast vergessenen Ortes. Was aus der Raststätte einst werden soll, ist ungewiss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen