Vergessene Atombunker in den Wäldern um Romanshorn entdeckt

An einem sonnigen, aber kalten Februarmorgen im Romanshorner Wald steht ein Pilzsammler auf einer kleinen Lichtung und ist verwundert: «Hier irgendwo war es doch. Hier irgendwo höhlelet es, wenn man auf den Boden stampft.» Anstelle von Samtfussrüblingen und Wintertrichterlingen fand der Pilzler vor einigen Jahren unter knarrenden Ästen und Laub eine vergitterte Türe mit rostigen Beschlägen. Darunter verbirgt sich eine moosbewachsene Treppe, die zu einem kleinen Bunkereingang führt, mitten im Wald.

Verwundert über seinen Fund, geht der Pilzler wieder heim und will sich am Stammtisch bei seinen Kollegen erkundigen, was er da gefunden hat. Über die Antwort, die er bekommt, ist er verblüfft: «Das war wahrscheinlich einer der vergessenen Geheimbunker der Armee, die es hier überall gibt. Wo genau weiss aber niemand mehr.» Noch einmal hat der Pilzler die Stelle mit der Türe im Waldboden nicht gefunden, bedauert er und sagt: «Die Bunker sind da draussen irgendwo tief im Wald, ganz sicher!»

Das Gerücht von den Bunkern im Romanshorner Wald hält sich seit Jahren an manchen Stammtischen und immer wieder erzählt man sich von geheimen Türen und Luken im Waldboden. Auch der Romanshorner Lokalhistoriker Hermann Roth hat schon davon gehört: «Ich weiss, dass es beim Reservoir einst etwas gab. Da waren aber noch einige weitere geheime aus dem Kalten Krieg. Es wäre sicher spannend, da mehr herauszufinden.»

Beim Thurgauer Amt für Archäologie runzelt man die Stirn über mögliche Bunker im Romanshorner Wald: «Dazu haben wir bislang keine Funde dokumentiert.» Auch gebe es kein Bunkerverzeichnis der Gemeinde Romanshorn. Auf Anfrage heisst es:

«Da ist nichts. Zumindest ist da noch nichts entdeckt worden.»

Fast unsichtbar: In der Mitte dieses Bildes steht ein kleiner Einstieg in einen Kugelbunker. (Kamin) Bild: Raphael Rohner

Eine versteckte Eingangstüre im Waldboden. Bild: Raphael Rohner

Der pensionierte Leiter des Amtes für Archäologie, Jost Bürgi, erinnert sich noch gut daran, wie die Armee vor rund 30 Jahren Hunderte von militärischen Bauten im ganzen Kanton loswerden wollte: «Als die Mauer fiel, wollte das Militär viele Bunker und Unterstände so schnell wie möglich loswerden.» Der Armeebestand verkleinerte sich massiv. Die Armee habe einige wenige Bunker und Unterstände verkauft, andere einfach mit Erde zugeschüttet. «Womit sich die Sache damals für den Bund erledigt hat.» Während sich in Kreuzlingen der Verein «Festungsgürtel» den Bunkern aus dem zweiten Weltkrieg annahm, gerieten die restlichen Anlagen in Vergessenheit:

«Ich bin überzeugt, dass man auch heute in den Wäldern noch Bunker finden kann.»

Die hastige Stilllegung der Bunker um Romanshorn, hat auch Revierförster Daniel Hungerbühler erlebt: «Die Armee wollte uns irgendwann einen alten Kommandobunker gleich neben dem Wasserreservoir für 2000 Franken verkaufen. Da wir ihn nicht kaufen wollten, kamen eines Tages einige Soldaten und haben den Bunker abgerissen und mit Erde zugeschüttet.» Was sie mit den anderen Bunkern gemacht haben, weiss Hungerbühler nicht mehr genau: «Einige haben sie auch mit Erde zugeschüttet, oder zumindest haben sie den obersten Teil verschwinden lassen. Andere Bunker sind noch im Wald und warten wohl auf bessere Zeiten. Schliesslich wurden sie vergessen.» Hin und wieder melde sich jemand, zum Beispiel ein Pilzsammler, der mitten im Wald eine verborgene Tür oder einen Eingang gefunden hat.

56 Militärische Kampfbauten in der Umgebung von Romanshorn

Infanteristen bei einem Militärmanöver 1980 zwischen Romanshorn und Güttingen. Archivbilder: VBS Ein Soldat mit einem Feldtelefon. Ein AMX-Panzer wird im Wald versteckt. Tee-Pause 1981 in einem Waldstück im Thurgau.

Eine Anfrage bei der Schweizer Armee bringt nicht viel mehr Klarheit. Auf Anfrage verweist die Kommunikationsstelle der Armee ans Bundesamt für Rüstung, Armasuisse, da dieses für die baulichen Bestände der Armee zuständig ist. Armasuisse-Mediensprecher Kaj-Gunnar Sievert bringt etwas Licht in die Dunkelheit: «Es befinden sich insgesamt rund 20 Unterstände in den Wäldern nahe Romanshorn. Sämtliche Objekte wurden vor dem Jahr 1975 gebaut und sind bereits seit Jahren stillgelegt. Das heisst, die Unterstände wurden ausgeräumt, permanent verschlossen und können nicht mehr genutzt werden.» Eine genaue Zahl nennt Armasuisse nicht. Auch kommentiert das Bundesamt nicht, ob einige Unterstände zugeschüttet oder nur teilweise abgebrochen wurden.

Recherchen dieser Zeitung zeigen: In den Wäldern rund um Romanshorn sind noch viel mehr militärische Anlagen zu finden. Still verstecken sie sich fernab der Waldwege, und ihre Zugänge liegen verborgen im Gehölz, in stacheligen Brombeersträuchen oder unter einem rostigen Gitter im feuchtkalten Waldboden.

Bunker sind noch im Wald vergraben

Die genauen Standorte der Unterstände und Bunker waren aus taktischen Gründen bis 1995 geheim – bis jetzt: Vertiefte Recherchen in mehreren Archiven, Fachbüchern und in alten militärischen Unterlagen zeigen erstmals, wie viele militärische Kampfbauten um Romanshorn wirklich zu finden wären. Klarheit schafft eine klassifizierte Karte der Thurgauer Kampfbauten aus den 2000er-Jahren. Die Karte wird im Kanton an einem gesicherten Ort aufbewahrt und ist normalerweise nicht zugänglich. Sie zeigt die Standorte fast aller militärischer Bauten: In den Waldböden rund um Romanshorn sind 56 militärische Bauten verzeichnet. Bei einigen handelt es sich sogar um grössere Unterstände, die als Bataillonskommandoposten gedient haben.

Eine Bunkertüre unter dem Hafen von Romanshorn. Vergessene Munition bei einem Bunkereingang? - Wohl eher ein Geocache. Unter dem Waldboden verbirgt sich ein Bunkereingang. Eine luftdichte Türe in einem atomsicheren Unterstand.

Verlassene Bunker sind besenrein

Zurück im Wald auf der Lichtung zeigt sich: Der Pilzsammler stand nur wenige Meter neben einer versteckten Türe im Waldboden. Nun liegen einige Äste, Laub und allerlei anderes Grünzeug nicht mehr auf der vergitterten Türe. Nur schwer lässt sich diese öffnen, um über eine moosbewachsene Treppe zur Pforte zu gelangen. Die Schiebebolzen sind verrostet und klemmen etwas – doch permanent verschlossen sind sie nicht. Im Gegenteil: Mit einem kräftigen Ruck lassen sich die Bolzen zurückschieben und die Panzertür öffnet sich. Ein dunkler, betonierter Gang führt in die Dunkelheit.

Die Geräusche des Waldes hallen in den Raum hinein. Hinter dem Gang liegt noch eine weitere Panzertür, die in den ehemaligen Unterkunftsraum des Unterstandes führt. Der Raum wirkt, als hätten die letzten Besucher jedes Stäubchen sauber herausgefegt, bevor der Bunker verlassen wurde. Nur abgeschliffene Armierungen lassen darauf schliessen, dass in diesem leeren Raum einst ein Etagenbett für die Soldaten verbaut war. Viel mehr ist nicht mehr da. Zwei Stahltüren und leere Räume – wie es Kaj-Gunnar Sievert vom Bundesamt für Rüstung gesagt hat: ausgeräumt.

Jeder Bunker hatte mindestens ein solches Türmchen, das als Ausguck, Einstieg und als Luftzufuhr gedient hat. Diese Skizzen zeigen, dass die Unterstäde als Beobachtungsposten und Unterkunft gedient haben.

So spartanisch waren die atomsicheren Unterstände einst eingerichtet.

Das Innere eines Bunkers im Romanshorner Wald. Bild: Raphael Rohner

Bei den Bunkern in den Wäldern um Romanshorn handelt es sich um atomsichere Unterstände (ASU), von denen die Schweizer Armee bis in die 1980er-Jahre landesweit rund 7800 vergraben hat. Die Armeeführung pries diese Art der «dezentralen und versteckten» Kampfunterkünfte 1976 als ein modernes Mittel gegen die Bedrohung eines Atomschlages und gegen einen Einfall fremder Truppen. In der Fachliteratur über den militärischen Schutz des Bodenseeraums heisst es, dass 1995 allein am Bodensee und im direkten Hinterland rund 800 permanente Waffenstellungen, Kommandoposten und Unterstände zur Verfügung standen. Die Grenzbrigade 7 war auch verantwortlich für die militärische Sicherung des Festungsgürtels Kreuzlingen, wo die dichteste Bebauung von Bunkeranlagen der ganzen Schweiz noch heute gut sichtbar ist.

Den Romanshorner Hafen im Visier

Doch nicht nur im Romanshorner Wald und im Güttinger Wald verbergen sich militärisch befestigte Anlagen. Die schön gelegene Aussichtsterrasse des Schlössli bietet nicht nur einen prächtigen Ausblick auf die Hafeneinfahrt und den Inselihafen von Romanshorn: Wenige Meter unter den Girlanden und Gartenstühlen befinden sich zwei Schiessstellungen der Armee. Ein unscheinbarer Schacht führt hinunter in einen Bunker, wo einst zwei schwere Maschinengewehrstellungen den See im Blick hatten. Heute ist der Ort vergessen. Der derzeitige Leiter des Hotels, Sami Debbabi, weiss nicht, was er mit der ehemaligen Geschützstellung mit Wänden aus Stahlbeton machen soll: «Ein Weinkeller wäre eine tolle Idee, aber es versuchen immer wieder Lausbuben hineinzuklettern, und das ist uns zu unsicher.»

Unter der Terrasse des Inseli verbirgt sich ein Bunker aus dem zweiten Weltkrieg.

Die Bunkerwiese im Hafen heisst nicht ohne Grund so. Ein etwa 20 Meter langer Gang fürt zu einer Schiessstellung. Von Bunkerwiese hat man die Hafeneinfahrt schön im Visier. Eine Treppe führt zu einem verborgenen Eingang. Die Anlagen gehören teilweise noch immer dem Bund.

Auch auf der anderen Seite der Hafeneinfahrt, auf der Bunkerwiese, verbirgt sich hinter einer Panzerstahltüre eine ehemals geheime Stellung: Ein rund 20 Meter langer Stollen führt zu einem ehemaligen Ausguck, von dem aus Soldaten in den 1970er-Jahren mit Panzerabwehrlenkwaffen einfahrende Schiffe hätten beschiessen können. Dereinst soll die Schiessstellung als Höhle für einen geplanten Spielplatz umgenutzt werden, sagt man bei der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt (SBS) auf Anfrage, die das Land mit dem Bunker gekauft hat – im Glauben, der Bunker gehöre auch dazu, was das Bundesamt für Rüstung dementiert: «Diese stillgelegte, ehemalige militärische Anlage ist nach wie vor im Besitz des Bundes und kann nicht für zivile Zwecke genutzt werden», heisst es auf Anfrage.

Ungewisse Zukunft für die Romanshorner Bunker

Während am Hafen darüber nachgedacht wird, wie man die Bunker künftig nutzen könnte, ist die Zukunft der Anlagen im Romanshorner Wald ungewiss. Kaj-Gunnar Sievert vom Bundesamt für Rüstung, Armasuisse, schliesst eine erneute militärische und zivile Nutzung der Atomunterstände aus: «Es handelt sich um Bauten, die aus sicherheitstechnischer und militärischer Sicht veraltet sind. Sie eignen sich daher grundsätzlich weder für eine zivile noch eine militärische Nachnutzung.» Eine Abgabe an einen Verein wäre laut Sievert nicht ausgeschlossen.

Bei vielen der vergrabenen atomsicheren Unterständen ist der heutige Zustand unbekannt. Während einige Zugänge mit etwas Aufwand auch heute noch zu finden sind, verbergen sich andere noch irgendwo im Waldboden. Dass die Suche nach den Bunkern beim Bundesamt für Rüstung nicht gerade für Freude sorgt, zeigt die Tatsache, dass mehrere während der Recherche gefundene Zugänge erst vor kurzer Zeit frisch zugeschweisst wurden: