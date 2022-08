Logiernächte: Die St.Galler Hotels haben aufgeholt

Tourismus Mehr Gäste in der Stadt, gebremster Boom im Appenzellerland: So geht es den Hotels in der Ostschweiz Die Ostschweizer Hotellerie hat stärkere Gästezahlen als vor der Pandemie und liegt über dem nationalen Durchschnitt. Warum? Ein Blick auf die neuesten Zahlen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 09.08.2022, 12.00 Uhr

Jetzt kommen auch die Gäste aus Übersee wieder: Der Tourismus in der Region St.Gallen-Bodensee hat sich von Corona erholt. Bild: Ralph Ribi

Vom Coronaloch ist nichts mehr zu sehen: Die Ostschweizer Hotellerie hat im ersten Halbjahr 2022 kräftig aufgeholt. Die Zahl der Logiernächte ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um 18 Prozent gestiegen und hat wieder das Niveau aus der Zeit vor Corona erreicht. Der Wert von 2019 wurde sogar um vier Prozent übertroffen. Damit geht es der Branche in der Ostschweiz überdurchschnittlich gut: Gesamtschweizerisch ist die Zahl der Logiernächte nämlich immer noch zehn Prozent tiefer als 2019, wie neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen.

Für diese Entwicklung in der Ostschweiz gibt es vor allem einen Grund. Im Kanton St.Gallen hatte die Hotellerie länger als in anderen Regionen mit dem coronabedingten Einbruch zu kämpfen. Während etwa der Thurgau bereits im Sommer 2021 wieder sehr gute Gästezahlen vermeldete und der Tourismus im Appenzellerland boomte wie noch selten, verlief die Erholung in St.Gallen langsamer. Dass viele ausländische Gäste wegblieben, wirkte sich hier stärker aus als anderswo, insbesondere in den städtischen Gebieten. Doch jetzt haben auch die St.Galler Hotels die Baisse überwunden und im ersten Halbjahr auch die Logiernächtezahl von 2019 übertroffen. Im Vergleich mit dem Vorjahr legten etwa die Regionen St.Gallen-Bodensee und Zürichsee (Rapperswil) um über 40 Prozent zu.

Fünfmal mehr Touristen aus den USA

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus. Bild: Michel Canonica

Die Branche ist davon selber positiv überrascht. Noch im Winter sah es angesichts der Omikron-Welle eher düster aus. Doch nun hätten sich die Zahlen in den ersten sechs Monaten besser entwickelt als prognostiziert, bestätigt Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee Tourismus. Er stellt fest, dass wieder vermehrt Gäste aus dem Ausland Hotelübernachtungen buchen:

«Vor allem bei den Gästen aus den USA ist der Anstieg überdurchschnittlich.»

Über 3000 Amerikaner waren es im ersten Halbjahr, die Logiernächtezahl hat sich gegenüber der Vorjahresperiode verfünffacht. Aus dem näheren Ausland, Deutschland beispielsweise, kommen ebenfalls wieder viel mehr Gäste in die Region St.Gallen-Bodensee. Auch in den Bergregionen zeigt sich dieser Trend, im Heidiland hat sich beispielsweise die Zahl der Holländer fast verzehnfacht.

Toggenburg: Ferienwohnungen immer beliebter

Christian Gressbach, Geschäftsführer Toggenburg Tourismus. Bild: Christof Lampart

Einen deutlichen Anstieg der Logiernächtezahl um über 30 Prozent verzeichnet auch das Toggenburg, nach wie vor kommen über 85 Prozent der Gäste aus dem Inland. Das gute Wetter in den vergangenen Monaten habe geholfen, sagt Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus.

«Zusätzlich werden nun auch wieder mehr Hotels für geschäftliche Anlässe wie Seminare gebucht.»

Allerdings zeige die Zahl der Logiernächte nicht die gesamte touristische Entwicklung, sagt Gressbach: Mit Corona habe die Beliebtheit von Ferienwohnungen im Toggenburg noch zugenommen, diese Übernachtungen werden aber in der Statistik nur zum Teil erfasst.

Leichter Rückgang im Thurgau und beiden Appenzell

Während die St.Galler Hotellerie also aufgeholt hat, hat sich die Entwicklung in anderen Ostschweizer Kantonen wieder etwas abgeschwächt. Im Thurgau sind die Zahlen um fünf Prozent gesunken, die Logiernächtezahl liegt jetzt leicht tiefer als 2019.

Andreas Frey, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus AR. Bild: PD

Auch in den beiden Appenzell gab es etwas weniger Übernachtungen. In Appenzell Ausserrhoden waren es im ersten Halbjahr 2022 rund 47'000 Logiernächte (2021: 54'300). Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR, sagt, die Entwicklung sei dennoch erfreulich. Denn obwohl zwei grössere Hotelbetriebe in Heiden vorübergehend geschlossen waren, habe man bei den Logiernächten fast das Niveau des ersten Halbjahres 2019 erreicht. Ausserdem geht Frey davon aus, dass der Anteil der Geschäftsreisenden im Tourismus abnahm – unter anderem wegen des Homeoffice-Trends –, dafür habe aber die Zahl der Freizeitgäste deutlich zugenommen. «Das zeigen Absatz-Entwicklungen bei der beliebten Oskar-Gästekarte.» Und:

«Die meisten unserer Gäste kommen nach wie vor aus der Schweiz.»

