Umweltskandal in Goldach: Jetzt äussert sich der Kanton St.Gallen

Löschschaum im Bodensee Giftskandal in Goldach: Hickhack zwischen der Gemeinde und dem Kanton Vom Gelände der Firma Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach sind knapp drei Tonnen giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Nachdem der Goldacher Gemeindepräsident die mangelnde Kommunikation des Kantons kritisiert hat, behauptet dieser nun: Die Gemeinde wurde kontaktiert. Gemeindepräsident Dominik Gemperli bleibt allerdings im Grundsatz bei seiner Kritik. Christa Kamm-Sager, Stephanie Martina und Rudolf Hirtl 1 Kommentar Aktualisiert 08.03.2022, 16.20 Uhr

Vom Gelände der Firma Amcor floss Feuerlöschmittel in den Bodensee, das eine längst verbotene und giftige Chemikalie enthielt. Bild: Raphael Rohner

Beim Aluriesen Amcor Flexibles Rorschach AG, der auf Goldacher Boden eine Produktionsstätte betreibt, kam es im Dezember 2020 und im Januar 2021 zu zwei Gewässerverschmutzungen. Dabei gelangten 2760 Kilogramm Löschschaum in den Bodensee. In diesem Feuerlöschmittel ist die längst verbotene Chemikalie Perfluoroctansulfonsäure, kurz PFOS, enthalten. Diese ist giftig.

Der Fall wurde nun durch die Einsichtnahme des «Tagblatts» in den entsprechenden Strafbefehl publik. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat das Unternehmen wegen Vergehens gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer und wegen Vergehens gegen das Gesetz über den Umweltschutz schuldig gesprochen. Der Konzern muss eine Busse von 5000 Franken bezahlen. Hinzu kommen 28’260 Franken Kosten für die eingesparte Entsorgung im Sinne einer Ersatzforderung, wie aus dem entsprechenden Strafbefehl hervorgeht. Dieser ist noch nicht rechtskräftig.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach Bild: pd

Am Montag äusserte sich bereits Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Er zeigte sich empört darüber, dass er weder von der Firma noch vom Kanton über den Umweltskandal informiert wurde. Gemperli sagt:

«Ich muss sagen, ich bin schockiert, betroffen, und es hat mich ehrlich gesagt auch sehr hässig gemacht.»

Dass nicht darüber informiert wurde, sei für ihn genauso irritierend wie das, was passiert sei.

Kanton widerspricht Gemeinde Goldach

Marco Paganoni, Mitarbeiter Kommunikation beim Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen, teilt am Dienstag auf Anfrage mit:

«Das Amt für Umwelt hat die Gemeinde Goldach am 14. Januar 2021 per Mail und telefonisch über das Ereignis informiert.»

Das Amt für Wasser und Energie habe die Gemeinde ebenfalls an jenem Tag telefonisch kontaktiert.

Über den ersten Vorfall im Dezember 2020 sei der Kanton selbst nicht informiert worden. Erst als es am 13. Januar 2021 zur zweiten Gewässerverschmutzung gekommen sei, sei der Schadendienst des Bau- und Umweltdepartements vom kantonalen Fischereiaufseher informiert worden, weil dieser in der Goldach Schaum bemerkt habe.

Diese Information habe der Schadendienst-Mitarbeiter dann dem Fachspezialisten der Abteilung Industrie und Gewerbe des Amtes für Umwelt weitergeleitet. Der Fachspezialist habe sich daraufhin bei der Firma Amcor telefonisch erkundigt, und das Unternehmen habe den Sachverhalt bestätigt. Zwei Mitarbeiter des Bau- und Umweltdepartements hätten am folgenden Tag vor Ort eine Begehung zusammen mit der Kantonspolizei St.Gallen durchgeführt, erklärt Paganoni. An der Begehung habe die Firma Amcor darüber informiert, dass sich bereits im Dezember 2020 ein erster Schadenfall ereignet habe.

Goldacher Gemeindepräsident erneuert Kritik

Wurde die Gemeinde Goldach vom Kanton nun über die Geschehnisse informiert, wie der Kanton betont, oder nicht, wie der Goldacher Gemeindepräsident am Montag behauptete – was stimmt? Gemeindepräsident Dominik Gemperli räumt auf Anfrage ein, dass ein Mail an einen Mitarbeiter der Gemeinde gesandt wurde. Darin sei aber in erster Linie von Störfällen die Rede gewesen, über die Tragweite der Umweltverschmutzung habe das Mail aber keine Informationen enthalten, die für einen «Nicht-Fachspezialisten» fassbar blieben. Der Mitarbeiter habe die Schwere der Verschmutzung daher auch nicht wirklich einordnen können, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt sei sie wahrscheinlich auch noch nicht einschätzbar gewesen. «Ich bleibe im Grundsatz bei meiner Aussage», sagt Gemperli und bekräftigt:

«Darüber, dass ein Strafverfahren läuft, haben wir erst aus dem ‹Tagblatt› erfahren. Meiner Meinung nach wurden wir nicht mit Nachdruck und den nötigen Informationen von Seiten des Kantons orientiert.»

Im Mail, das dem «Tagblatt» vorliegt, ist die Rede von einer «Anleitung zur Ausarbeitung eines Störfallberichts», die als PDF angehängt ist. Ausserdem heisst es: «Wir haben heute Nachmittag die beiden ArA Steinach und Altenrhein informiert, dass das angelieferte Löschwasser (PFOS-haltig) nicht weiter den Abwasseranlagen zu gegeben werden darf. Wir sind zusammen mit unserer Sonderabfallspezialistin an der Klärung der fachgerechten Entsorgung. Sobald wir Neuigkeiten haben, werden wir uns wieder bei Ihnen melden.»

Informationen, um was es sich handelt, wer dafür verantwortlich ist und dass eine Strafanzeige läuft, sind darin nicht zu finden.

Weshalb wurde die Öffentlichkeit nicht informiert?

Zurück zum Kanton St.Gallen. Unstrittig ist, dass er die Öffentlichkeit nicht aktiv über den Vorfall informiert hat. Weshalb? Als bekannt geworden sei, dass das Havariewasser, das in die Kläranlage gebracht worden war, giftiges PFOS enthält, habe der Schadendienst die Zugabe ins Abwasser unverzüglich gestoppt, hält der Kanton St.Gallen in seiner Stellungnahme fest. «Zum damaligen Zeitpunkt waren keine Auswirkungen auf die Umwelt erkennbar, und die Tragweite der Vorfälle war nicht unmittelbar absehbar», sagt Marco Paganoni von der Kommunikation des Bau- und Umweltdepartements.

Es sei üblich, dass die Kantonspolizei St.Gallen über Umweltereignisse nur dann informiere, wenn Auswirkungen sichtbar seien und ein Aufgebot von Blaulichtorganisationen erfolge, sodass das Ereignis in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde. «Dies war nicht der Fall, weshalb nicht informiert wurde. Die Verfahrensleitung ging folglich an die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen über», erklärt Paganoni.

Vorfall bei der Amcor ein Einzelfall

Laut dem Bau- und Umweltdepartement muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Gewässerverschmutzungen als solche erkannt werden. Mit regelmässigen Kontrollen durch den Betrieb in Eigenverantwortung sowie durch die Behörden könnten Fehler bei Anlagen aber entdeckt und behoben werden. Paganoni sagt:

«Ein Eintrag von PFOS, wie es bei der Firma Amcor passierte, ist ein Einzelfall.»

Der betriebsverantwortliche Fachspezialist des St.Galler Amtes für Umwelt stehe monatlich in Kontakt mit der Amcor AG bezüglich umweltrelevanter Sachthemen wie etwa der Luftreinhaltung, dem Gewässer- oder Lärmschutz sowie der Störfallvorsorge. Das Amt für Umwelt sei auch für den Vollzug umweltrechtlicher Vorgaben verantwortlich. Mit einer Ausnahme: Das Verwendungsverbot von PFOS gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung werde durch das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen vollzogen.

Amcor musste über die Bücher

Der Kanton St.Gallen sei sich der Problematik von PFOS in der Umwelt bewusst. PFOS führe zu keinem unmittelbaren Fischsterben, sei im Gewässer nicht sichtbar, sondern nur mit einer entsprechend aufwendigen Analytik nachweisbar. «Darum laufen und liefen verschiedene Messprogramme zu Untersuchungen von PFOS in unterschiedlichen Probenarten wie Fliessgewässer und Abwasser. Daten aus den aktuellen Messkampagnen liegen voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres vor», erklärt Paganoni.

Wie der Kanton St.Gallen mitteilt, habe die Firma Amcor das PFOS-haltige Schaummittel ersetzt und das Amt für Umwelt umgehend informiert. Für die Kontrolle bezüglich des Ersatzes des PFOS-haltigen Schaummittels in der Sprinkleranlage sei die Gebäudeversicherung St.Gallen zuständig. Auch der defekte Hauptschieber, der das überquellende Löschmittel hätte stoppen können, sei nach der Havarie umgehend durch eine Fachfirma revidiert und geprüft worden. Der Schieber werde wöchentlich mit einer Kamera durch Personen der Amcor AG auf Dichtigkeit geprüft.

Des Weiteren habe das Amt für Umwelt im Bewilligungsverfahren zur neuen Produktionshalle (Ende 2020) und dem dafür notwendigen Update des Störfallkurzberichtes von der Firma Amcor ein Konzept gefordert, welches das bestehende Löschwasserrückhaltekonzept des Betriebs nochmals kritisch hinterfragt.

Gericht kann keine höhere Busse verhängen

Auf viel Unverständnis stösst die in den Augen von Politikern und Umweltschützern milde Busse für die Firma Amcor. Doch Paganoni erklärt: Indem die Staatsanwaltschaft eine Busse von 5000 Franken verhängt habe, habe sie den Strafrahmen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht vollständig ausgeschöpft.

Zusätzlich stelle sie für die Menge des eingeleiteten Schmutzwassers den tatsächlich aufzuwendenden Betrag von 28’260 Franken vollumfänglich als Ersatzforderung in Rechnung. Die umfassende Information der Staatsanwaltschaft durch das Amt für Umwelt habe die Höhe der ausgefällten Strafe einschliesslich Ersatzforderung erst ermöglicht. «Auch wenn vorliegend die Höchststrafe für eine juristische Person ausgefällt worden ist, wäre es aus unserer Sicht als Umweltbehörde wünschenswert, wenn der Strafrahmen im Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht erhöht würde», sagt Paganoni.

SP-Kantonsrat verlangt Antworten von der St.Galler Regierung Auch die St.Galler Regierung wird sich mit dem Vorfall beschäftigen müssen. Der Rorschacher SP-Kantonsrat Guido Etterlin hat eine Einfache Anfrage eingereicht. Darin bittet Etterlin die Regierung um die Beantwortung einiger Fragen. So will der SP-Kantonsrat unter anderem wissen, wie viele solcher Anlagen im Kanton St.Gallen in Betrieb seien und, ob diese angemessen unterhalten würden. Weiter fragt Etterlin, ob der Kanton mit präventiven Kontrollen Möglichkeiten habe, solchen umweltschädigenden Ereignissen entgegenzuwirken und ob untersucht werde, inwieweit das Wasser im Bodensee durch den giftigen Löschschaum verunreinigt worden sei und welche Konsequenzen dies für den Lebensraum Bodensee habe. Zudem will Etterlin wissen: Sieht die Regierung Handlungsbedarf im Bereich des Sanktionssystems auf Bundesebene? (stm)

