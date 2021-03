Lockerungen

Knapper Entscheid im Nationalrat: Bundesrat soll am 22. März die Restaurants öffnen – so haben die Ostschweizer Ratsmitglieder abgestimmt

Der Nationalrat hat am Mittwochmorgen eine Erklärung an den Bundesrat verabschiedet: Dieser soll am 22. März die Gastronomie wieder öffnen und die Fünf-Personen-Regel aufheben. Nur wenige Stimmen machten den Unterschied.