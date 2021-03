LOCKERUNGEN Endlich, endlich, endlich: Die St.Galler Museen öffnen wieder – wie sich das für Besucher und Mitarbeiter anfühlt Tag eins, Stunde null – nach über zwei Monaten Dornröschenschlaf sind Museen die Ersten im coronagebeutelten Kultursektor, die einen Schritt in Richtung Normalität gehen dürfen. Mitarbeiter des Textilmuseums St.Gallen und der Kunstzone in der Lokremise zeigen ihr persönliches Herzenstück der frisch wiedereröffneten Ausstellung. Viola Priss 01.03.2021, 20.23 Uhr

Aufatmen vom Lockdown im Textilmuseum mit Pia Zweifel, Leiterin des Besucherservice.

Bild: Ralph Ribi

Textilmuseum, Pia Zweifel:

Es hat noch nicht 10 Uhr geschlagen, da steht bereits die erste kleine Gruppe wartender Museumsfans in der St.Galler Altstadt und tritt von einem Bein auf das andere. Immer wieder werden die Öffnungszeiten in Augenschein genommen: «Es ist doch aber wieder geöffnet ab heute?» – «Molmol ...»: Gesprächsfetzen an einem Montagvormittag, an dem nicht nur der März mit zaghaften Krokusknospen den Frühling ankündigt. Mit der Öffnung der Museen macht sich zaghaft der Kulturfrühling bemerkbar.

Über zehn Wochen blieb der Eintritt den Museumsgästen verwehrt. Nun aber ist es so weit. Die Ausstellungsräume der Schweiz dürfen wieder mit Leben, Stimmen, Staunen und Lachen gefüllt werden.

«Haben Sie die Gäste extra organisiert?», fragt Pia Zweifel, Leiterin des Besucherservice des St.Galler Textilmuseums, und lacht. Der angereisten Familie macht sie gleich doppelt eine Freude: Heute zahlen alle nur den Studentenpreis, da im zweiten Stock noch umgebaut wird. Die Vorbereitungen zur Ausstellung «Robes politiques – Frauen Macht Mode» sind in vollem Gange, am 19. März wird sie eröffnet. Sie werde die Arbeiter später noch bitten müssen, etwas weniger inbrünstig zu singen, sagt sie augenzwinkernd.

Endlich wieder anschauen, anfassen und Spuren hinterlassen

In den letzten Monaten waren die ansonsten verwaisten Museumsgänge erfüllt von geschäftigem Trubel auf der Baustelle. Wie es ihr nun, da es so weit ist, gehe? «Ich freue mich extrem und bin total gespannt», sagt sie. Sie sei sogar mit einem richtigen Glücksgefühl am heutigen ersten März aufgestanden.

Frottee, Leinen, Tüll und Spitze: In Coronazeiten ist die «Garderobe zum Anfassen» der Textilhauptstadt ein besonderer Genuss für die Sinne. Bild: Viola Priss

Zwar dürfen vorerst keine Eröffnungsfeiern und Veranstaltungen stattfinden; zweimal in der Woche wird aber, wie sonst auch, die Webmaschine im Erdgeschoss bedient werden. «Das ist einer der Publikumsmagneten», sagt Pia Zweifel. Ein weiterer Höhepunkt mit Prominentenbonus: Paola Felix' Hochzeitskleid. Viele fragen aber nach dem Kleid, das Paola am Grand Prix Eurovision, dem heutigen ESC, getragen hat. Ihr persönliches Herzensstück sei aber ein anderes. Womöglich ganz unscheinbar für andere, für sie aber ganz unmittelbar mit Kindheitserinnerungen verwoben – «im wahrsten Sinne des Wortes», wie sie sagt.

Kindheitserinnerungen aus Helancagarn

Bei ihrer Einführungstour vor fünf Jahren sei ihr sofort die Skihose ins Auge gestochen, «seitdem muss ich immer schmunzeln, wenn ich daran vorbeigehe», gesteht sie: die Skihose aus Helanca. «Ich hatte sofort eine Kindheitserinnerung, wie meine Eltern im Winter riefen: ‹Zieh die Helanca an, wir gehen Ski fahren›.» So gehe es vielen Gästen, ob aus dem Welschen oder Ausland, jeder verbinde etwas ganz Persönliches mit einem Stoff. Stoffe seien mehr als Trend oder überdauerten diesen. Gerade in einer vom Wechsel geprägten Zeit seien Museen kleine Oasen und «sehr wichtig für die Menschen».

Spuren hinterlassen: Im Textilmuseum St.Gallen dürfen sich Gäste am Stickrahmen versuchen und verewigen. Ein Kleinjuwel der Interaktion. Bild: Viola Priss

Die Kleinfamilie betrachtet jeden Schaukasten, betastet jeden Stoff. «Wir sind extra wegen des Textilmuseums aus Graubünden angereist», berichtet die Mutter, «unsere Tochter war die treibende Kraft und hat schon lange darauf gewartet. Endlich ist es wieder möglich.» Und, fast wie abgesprochen, fragen sie unisono: «Wo ist denn das Kleid, das Paola beim Grand Prix anhatte?»

Kunstzone der Lokremise, Markus Mosman:

Das Lieblingsexponat Markus Mosmans ist ein Raum, der einlädt zum Abheben. Bild: Ralph Ribi

Wie seltsam brisant das Thema ihrer neuen Ausstellung würde, konnten die Mitarbeiter 2019 noch nicht ahnen. Als die Idee zu der unrealen Stadt, der «Città irreale» entstand, waren Räume noch vor allem dazu da, betreten zu werden, und Verbotsschilder die Ausnahme. So viel sich geändert hat in den vergangenen Monaten, so blieben doch die Installationen in den Hallen der Lokremise. Was die Werke miteinander verbinde, so Mosmann, sei nicht nur die Thematik der Räumlichkeit: «Sie alle sind Teil der Sammlung des Kunstmuseums St.Gallen und doch in neuer Anordnung eine ‹eigene Kreation›.»

Licht am Ende des Tunnels: Die Museen machen den Anfang vom Ende des Lockdowns: hier eine Installation Sara Masügers in der Kunstzone der Lokremise. Bild: Viola Priss

Es sei auch sein erster Tag, berichtet Markus Mosmann, Mitarbeiter der Kunstzone. Als das ganze Team samt Künstler mit dem Aufbau der Werke beschäftigt gewesen sei, im Herbst letzten Jahres, sei das ein komisches Gefühl gewesen. Ein wenig wie ins Nichts hinein, erinnert er sich.

«Umso besser, wird Kunst endlich wieder das eine, wofür sie gedacht ist: erlebbar.»

Ein wenig getrübt sei die Eröffnung zwar, da Kino und Bar derzeit noch geschlossen bleiben müssten. Die Installationen aber geniessen dadurch uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Der goldene Sockel Nina Beiers etwa, der etwas repräsentiert, was nicht tatsächlich da ist. Ein nahezu klaustrophobisch enger Raum aus Federkernmatratzen, installiert von Bob Gramsa, wirkt auf den lockdowngeprägten Besucher allzu vertraut: Mit der Kühlschranktür am Eingang fehlt nur noch der PC und die heimische Zelle der vergangenen Monate wäre komplett rekonstruiert.

Wie war das noch, das Reisen? Ausflug in die erste Klasse einer original Flugzeugkabine – es fehlen nur die Luftlöcher für das perfekte Reisegefühl. Bild: Ralph Ribi

Ein Kleinod der Vergangenheit und deshalb auch «Sehnsuchtsort» von Museumsmitarbeiter Markus Mosmann hingegen ist die restrukturierte Kabine einer Swissair-MD-11: «Das hat mich an Urlaub erinnert, ans Verreisen. Beim Betreten der Kabine betritt man wirklich kurz eine andere Welt.»

Kaum ist die Kunstzone eröffnet, schon erkundet der erste Gast den Kubus aus Legosteinen von Künstlerin Jessica Stockholder. Als sie das E-Mail mit der Einladung bekommen habe, erzählt die 80-Jährige, war ihr sofort klar, dass Montag Museumstag würde. Hinter ihrer Maske macht sich ein Lächeln breit. Auch sie fasst den ersten Tag der Lockerungen zusammen mit einem für andere Montage so ungewohnten Wort: «Endlich!»