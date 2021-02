Lockerungen «Dieses Machtspiel ist völlig daneben»: Bundesrat soll nicht mehr allein über Coronamassnahmen entscheiden dürfen – das sagen Ostschweizer Parlamentarier dazu Soll das Parlament dem Bundesrat vorschreiben, wann er die Restaurants wieder zu öffnen hat? Diese Frage kommt nächste Woche in der Frühlingssession auf den Tisch. Ostschweizer Parlamentsmitglieder sind uneins – die Attacken der SVP gegen Gesundheitsminister Alain Berset werden jedoch scharf kritisiert. Adrian Vögele 26.02.2021, 05.00 Uhr

Bundesrat Alain Berset am Donnerstag bei einem Besuch im Kanton Aargau. Bild: Severin Bigler

«Die Nerven liegen blank»: Das stellte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) am Donnerstag vor den Medien fest. Die jüngste Lockerung der Coronamassnahmen geht vielen zu wenig weit. Läden dürfen öffnen, Restaurants bleiben noch geschlossen. Einen nächsten Öffnungsschritt prüft der Bundesrat für den 22. März.

Im Bundesparlament wächst die Kritik am Vorgehen der Regierung. Wenn nächste Woche die Frühlingssession beginnt, wird eine Frage im Zentrum stehen: Soll der Bundesrat in der Pandemiebekämpfung Kompetenzen abgeben müssen? Soll ihm das Parlament sogar verbindlich einen nächsten Lockerungsschritt für den 22. März vorschreiben? Die Gesundheitskommission (SGK) des Nationalrats verlangt auf diesen Termin die Öffnung von Gastronomie und Kulturbetrieben. In der Wirtschaftskommission (WAK) liegt ein Antrag der SVP vor, der fordert, dass die Kommissionen das Veto gegen Coronamassnahmen des Bundesrats einlegen können.

Geteilte Meinungen in der Mitte

Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat Bild: PD

Entscheidend wird sein, wie sich FDP und Mitte in dieser Frage verhalten. Was sagen Ostschweizer Parlamentsmitglieder dazu? «Dieses Machtspiel in der aktuellen Situation ist völlig daneben», sagt Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat und Mitglied der Gesundheitskommission. Zwar hätte er sich vom Bundesrat ein klareres Öffnungsszenario für die Restaurants und den Freizeitbereich gewünscht. Und natürlich müsse das Parlament mitreden können, aber:

«Ein anderes System, als dass der Bund und die Kantone sich auf konsequent umzusetzende Regeln einigen, sehe ich nicht.»

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Nicolo Paganini (Mitte/SG) ist unzufrieden mit den Beschlüssen vom Mittwoch – er hätte im Minimum die Aufhebung der Fünferregel für private Treffen in Innenräumen und die Öffnung der Restaurantterrassen erwartet. Und er sagt:

«Da der Bundesrat Kantone, Parlamentskommissionen, Verbände und Parteien nur noch pro forma anhört, muss das Parlament intervenieren.»

Vielleicht gebe es Alternativen zum fixen Öffnungsdatum im Gesetz, räumt Paganini ein. «Aber es darf nicht passieren, dass der Bundesrat nach der Session die Öffnungen wieder auf den Sanktnimmerleinstag verschiebt.»

Markus Ritter, St.Galler Mitte-Nationalrat Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Markus Ritter (Mitte/SG) fragt sich, «ob die Entscheide des Bundesrats noch in allen Teilen nachvollziehbar sind». Restaurants müssten trotz Schutzkonzepten geschlossen bleiben, ohne Perspektive. Gut gefüllte Trams und Züge etwa seien aber weiterhin erlaubt. In der Machtfrage bleibt Ritter vorsichtig: «Grundsätzlich solle die Entscheidkompetenz über Massnahmen gegen eine Epidemie beim Bundesrat liegen. Er müsste aber auch die Befindlichkeiten des Parlaments zur Kenntnis nehmen.»

«Das kann nicht funktionieren»

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Keystone

Deutlich äussert sich Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG): Der Vorwurf, der Bundesrat handle diktatorisch, sei schlicht falsch. Der Bundesrat handle gemäss dem Epidemiengesetz. Dass man dem Bundesrat diese Kompetenzen nun wieder entziehen wolle, töne angesichts der verbreiteten Unzufriedenheit natürlich gut, sei aber nicht zu Ende gedacht. «Rein praktisch ist es unsinnig, einem Parlament mit 246 Mitgliedern und entsprechend zeitaufwendigen Abläufen Entscheidkompetenz in Krisensituationen zu übergeben. Das kann nicht funktionieren.» Prüfenswert sei, ob die Kommissionen stärker einbezogen werden sollen.

Links-Grün verlangt mehr Fachwissen in der Debatte

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Barbara Gysi (SP/SG), die ebenfalls Mitglied der SGK ist, zeigt sich mit den jüngsten Beschlüssen des Bundesrats einverstanden, sie seien «verantwortungsvoll und nachvollziehbar». Auch Gysi warnt davor, dem Bundesrat Kompetenzen wegzunehmen.

«Das Parlament wird viel stärker von einzelnen Interessen gesteuert und bezieht oft nicht alle Aspekte mit ein.»

So habe die SGK vergangene Woche das Covid-19-Gesetz ohne Fachpersonen und Expertise aus dem Gesundheitsbereich behandelt. «Das hätte aber sein müssen.»

Franziska Ryser, Nationalrätin Grüne/SG Bild: Keystone

Mehr Fachwissen in der Diskussion fordert auch Franziska Ryser (Grüne/SG). Sie vermisst eine nachvollziehbare Öffnungsstrategie:

«Wieso genau ist ein Museumsbesuch möglich, das Affenhaus aber bleibt zu?»

Andere Länder hätten Studien in Auftrag gegeben, um zu untersuchen, wo und wie sich das Virus verbreitet. «Die Schweiz scheint bisher mehr nach dem Prinzip ‹Trial and Error› zu funktionieren.» Ryser beantragt darum, dass der Bundesrat einen wissenschaftlich fundierten Bericht zum Risiko verschiedener Lockerungen vorlegt.

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Tobias Garcia

Die SVP wehrt sich massiv gegen den Kurs des Bundesrats – doch die Tonalitäten innerhalb der Fraktion sind unterschiedlich. «Die Geschäfte und Aussensportanlagen zu öffnen, ist überfällig», sagt Verena Herzog (SVP/TG), vorausgesetzt, es seien sorgfältige Schutzkonzepte vorhanden, «die mangels Disziplin eines Teils der Bevölkerung auch kontrolliert werden müssen».

«Unter den gleichen Bedingungen hätten auch Speiserestaurants sowie deren Aussenterrassen längst geöffnet werden können.»

Leider seien auch diesmal einzelne Massnahmen widersprüchlich, etwa die 15er-Regelung für Treffen im Freien und die Nichtöffnung von Aussenterrassen. Was den Einfluss des Parlaments angeht, so sagt Herzog. «Bei einer deutlichen Kommissionsmehrheit erwarte ich, dass der zuständige Bundesrat diese demokratisch errungenen Entscheide ernst nimmt und in seine Strategie einbezieht.»

Scharfe Kritik an Eggers «roter Karte»

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Mike Egger (SVP/SG) geht mit dem Bundesrat hart ins Gericht. «Wir von der SVP hätten uns vom Bundesrat gewünscht, dass jetzt auch Restaurants und Fitnesscenter wieder öffnen dürfen. Der Bundesrat hat viel Vertrauen verspielt – weil er die Haltung des Parlaments sowie der Mehrheit der Kantone leider beiseitegeschoben hat. Der Unmut darüber ist spürbar.» Darum sei es unbedingt notwendig, dass das Parlament bei den Coronamassnahmen mitbestimmen könne, etwa mit einem Vetorecht der Kommissionen. Egger hat diese Woche angekündigt, einen Vorstoss zu prüfen, der fordert, dass das Parlament gegenüber dem Bundesrat gestärkt werde mit der Einführung eines Misstrauensvotums. Das sei als Signal gegen die Umgehung von Parlament und Kantonen zu verstehen, so Egger – «als rote Karte». Es sei wichtig, dass Bundesrat, Parlament und Kantone nun im Verbund eine «vernünftige Strategie» entwickeln könnten.

Eggers angekündigter Vorstoss ist allerdings sogar innerhalb der SVP umstritten. «Bireweich», lautet Herzogs Kommentar dazu. «Es wäre schlicht fahrlässig und kurzsichtig, jetzt einen Präzedenzfall zu schaffen, um bewährte Strukturen über den Haufen zu werfen.» Auch Ostschweizer Parlamentsmitglieder aus den anderen Fraktionen üben scharfe Kritik. «Die Spaltungsversuche der SVP sind hochproblematisch», sagt Gysi. Lohr hält fest: «Mit solchen Vorstössen will man eine Regierung nur destabilisieren, was ganz sicher nicht unserer Schweizer Politkultur entspricht.»