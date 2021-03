Lockerungen «Der Entscheid ist nicht nachvollziehbar»: Ostschweizer Wirte verstehen den Bundesrat nicht Die Stühle bleiben auf dem Tisch, die Terrassen leer. Ostschweizer Gastronomen verstehen den Entscheid des Bundesrats nicht. Für Ausflugsbeizen hätte sich die Teilöffnung jedoch ohnehin nicht gelohnt. Janina Gehrig, Hans Suter und Siri Würzer 19.03.2021, 19.06 Uhr

Kein Aufatmen in der Gastronomiebranche: Die Beizen und deren Terrassen bleiben geschlossen. Bild: Michel Canonica

Das Feierabendbier in der Stadt, das Fondue Chinoise in der Ausflugsbeiz müssen warten. Auch das Zurücklehnen im Liegestuhl am Pistenrand. Der Bundesrat hat am Freitag entschieden, lediglich die Fünfpersonenregel für Treffen zu Hause zu lockern. Ab kommendem Montag dürfen zehn statt nur fünf Personen in einem Innenraum zusammenkommen. Die Zahl der Infektionen habe seit Ende Februar wieder zugenommen. «Es ist noch nicht der Moment für einen zweiten, grossen Öffnungsschritt», sagte Bundesrat Alain Berset an der Medienkonferenz. Alle Kantone hatten in der Vernehmlassung die Öffnung der Restaurantterrassen per 22. März unterstützt, die Hälfte der Kantone forderte auch die Öffnung der Innenbereiche, wenn die Lage dies erlaubt. Den Plänen erteilt der Bundesrat eine Absage.

Ruedi Gamper von der Südbar in St.Gallen. Bild: PD

Ruedi Gamper, Geschäftsführer der Südbar in St.Gallen, versteht den Entscheid des Bundesrats nicht. Die Enttäuschung unter den Angestellten, mit denen er die Medienkonferenz aus Bern mitverfolgt habe, sei riesig. «Das sind doch Clowns!», schimpft er. Der Entscheid sei realitätsfern. Die Leute hätten ein zunehmendes Bedürfnis, sich wieder zu treffen. Dass dies nun unkontrolliert zu Hause geschehen dürfe, jedoch nicht auf Restaurantterrassen, sei nicht nachvollziehbar. Man hätte besser die Fünferregel zu Hause beibehalten und die Gastronomie geöffnet, wo Schutzkonzepte vorhanden seien. Zu Hause schaue niemand darauf, ob Abstände und Maskenpflicht eingehalten würden. Dass die 150 Aussensitzplätze am Oberen Graben, wo die Sonne abends am längsten scheint, weiterhin leer blieben, sei mehr als frustrierend, sagt der Wirt. Man werde weiterhin auf Kurzarbeit und Take-away setzen. Und immerhin, scherzt er, dürfe man die Homepartys mit Alkohol beliefern.

Erika Harder, Direktorin Hotel Restaurant Seemöve in Güttingen. Bild: Martina Eggenberger Lenz

«Ich kann den Entscheid nicht nachvollziehen», sagt auch Erika Harder. «Im privaten Bereich, wo keinerlei Schutzkonzepte vorhanden sind und kaum jemand eine Maske trägt, wird das Treffen von fünf auf zehn Personen erhöht», wundert sich die Direktorin des Hotel Restaurant Seemöve in Güttingen, die auch Vertreterin der Region Oberthurgau bei Gastro Thurgau ist. «In Restaurants hingegen, wo Schutzkonzepte vorhanden sind und die Abstandsregeln eingehalten werden, bleibt selbst das Öffnen der Aussenterrassen verboten. Im privaten Bereich stecken sich doch weit mehr Personen an als in einem Restaurant», ist Erika Harder überzeugt.

Die Frage, warum es weniger gefährlich sei, sich zu zehnt zu Hause zu treffen als zu viert in einem Restaurant, wird Bundesrat Alain Berset auch von einem Journalisten gestellt. Und nur vage beantwortet. Der Eingriff in die persönliche Freiheit mit der Fünferregel sei sehr kritisch gewesen, weshalb man vorerst nur dort lockere, sagte Berset.

Schnitzel und Pommes Frites auf dem Boden

Aline Bucher, Wirtin Restaurant Molseralp in den Flumserbergen. Bild: PD

Etwas gefasster wirkt Aline Bucher, Wirtin des Restaurants Molseralp in den Flumserbergen. Angesichts der steigenden Fallzahlen habe sie wenig Hoffnung darauf gehegt, die Aussenterrasse des Pistenrestaurants für die verbleibenden zwei Wochen der Skisaison noch öffnen zu können. Bucher hatte noch auf das Osterwochenende gehofft. Bei schönem Wetter hätten bis zu 100 Personen nach dem Skifahren oder Spazieren einen Platz gefunden. «Das Herz tut einem weh, wenn man seine Gäste draussen auf dem Boden sitzen und die Kinder weinen sieht, weil sie frieren», sagt Bucher. Manche hätten Klappstühle mitgebracht, um ihr Schnitzel, Pommes frites oder ihre Suppe zu essen. Das werde nun bis auf weiteres so bleiben.

«Die Terrassenöffnung hätte nur in Skigebieten funktioniert»

Patrick Wetzold, Wirt der Falkenburg in St. Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Für Patrick Wetzold, Wirt des Ausflugsrestaurants Falkenburg in St.Gallen, hätte die Öffnung der Terrassen jedoch sowieso keinen «wirtschaftlichen Sinn» ergeben. Er glaubt, diese Regelung hätte nur in Skigebieten, wo die Leute bereits im Skianzug Platz nehmen oder eben für Beizen im Stadtzentrum funktioniert. «Wir aber hätten massenhaft Decken oder Wärmepilze anschaffen müssen», sagt Wetzold. So hätte man auf die Öffnung der Terrassen ohnehin verzichtet. «Am Nachmittag geht die Sonne bei uns gegen 15.30 Uhr unter, dann wird es kalt. Niemand isst dann noch ein Dreigangmenu», sagt Wetzold. Die Unsicherheiten bezüglich Personalplanung und Einkauf wären ebenfalls zu gross gewesen. Wenn der Innenbereich des Restaurants geschlossen bleibe, sei man gänzlich vom Wetter abhängig. Auch für Wetzold wäre diese Regelung nicht mit der Gastfreundschaft vereinbar gewesen. «Darf ich einkassieren? Es regnet bald», hätte man dann den Gästen sagen müssen.

Marcel Siegwart, Wirt des Silo5 in Bottighofen. Bild: Reto Martin

Auch Marcel Siegwart vom «Silo5» in Bottighofen ist enttäuscht. Trotz aller Unbill bleibt der Gastronom, der auch als Vertreter der Region Kreuzlingen-Weinfelden von Gastro Thurgau engagiert ist, zuversichtlich: «Am See blicken wir optimistisch in den Sommer und hoffen auf eine Öffnung im April oder spätestens Mai.» Während die Ausflugsbetriebe am See bei schönem Wetter überrannt werden dürften, kann er sich aber gut vorstellen, dass die Gastronomie in den Städten weiterhin zu kämpfen haben wird. «Es wird einige Schliessungen geben, nur sieht man erstaunlicherweise noch nichts davon», sagt Siegwart. Seines Erachtens dürfte es Herbst werden, bis die wahren Auswirkungen für alle sichtbar werden. Betroffen seien aber nicht nur die Gastronomiebetriebe. «Die Zulieferer von Gemüse, Fleisch und anderen Produkten leiden ebenso.»

Freddy Abegg, Inhaber Restaurant Lamm in Schlatt bei Diessenhofen. Bild: PD

«Ich bin enttäuscht», sagt auch Freddy Abegg, Inhaber des Restaurant Lamm in Schlatt bei Diessenhofen, der Vertreter der Region Frauenfeld-Untersee & Rhein bei Gastro Thurgau ist. Seines Erachtens liegt das Problem eher im öffentlichen Verkehr und in den Schulen. «Der Entscheid des Bundesrates führt dazu, dass noch mehr Wirten das Wasser weit höher als nur bis zum Hals steht.» Er befürchtet, dass jedes fünfte Restaurant geschlossen bleiben dürfte.

Ruedi Bartel, Inhaber Krone in Balterswil. Bild: PD

Ruedi Bartel, Inhaber der «Krone» in Balterswil und Präsident von Gastro Thurgau, ist pessimistischer: «Ich schätze, dass mittlerweile etwa 40 Prozent der Betriebe im Thurgau gefährdet sind.» Dass nun auch noch das Ostergeschäft wegfalle, sei tragisch. Am meisten schmerzt Bartel aber, dass es keine Perspektive gibt: «Es wird erst Mitte April über weitere Öffnungsschritte entschieden. Das bedeutet, dass es jetzt wieder einen Monat geht, bis wir mehr wissen.» Er rechnet nicht mehr damit, dass die Gastronomie vor dem 1. Mai öffnen darf. «Ob es dann nur Terrassen oder auch Innenräume sein werden, wissen wir auch nicht.» Bei vielen Wirten steige das Wasser am Hals nochmals. Bartel erinnert aber auch daran, dass nebst den Gastronomen noch viele andere zu leiden hätten, etwa die Zulieferer, aber auch die Schausteller und die Eventbranche ganz allgemein.

Auch Kulturveranstaltungen müssen warten

Nicht nur die Öffnung der Restaurantterrassen stand diese Woche zur Diskussion. Angedacht wurde auch, ob öffentlich zugängliche Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe per 22. März wieder öffnen sollten, der Präsenzunterricht an Hochschulen wieder stattfinden und Sport- und Kulturaktivitäten wieder zugelassen werden sollten. So hatten Theater und Sinfonieorchester St.Gallen gehofft, dass ab kommendem Montag wieder Livekultur möglich sein würde. Der Verzicht auf die Teilöffnung von Theatern und Konzertsälen mache diese Hoffnung für den Moment zunichte. Theater und Sinfonieorchester bedauerten diesen Entscheid, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. Es sei nämlich klar, dass Vorstellungen gekoppelt mit Schutzmassnahmen ein sehr geringes Ansteckungsrisiko darstellten.

Joachim Bodmer, Medienverantwortlicher des Open Air Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Ähnlich ergeht es zurzeit den Festivalveranstaltern. Was die desolate Lage der Organisatoren zusätzlich verschlimmert, ist die vage Kommunikation von Seiten des Bundesrats. Joachim Bodmer, Medienverantwortlicher des Open Air Frauenfeld, sagt: «Ich kenne in der Branche niemanden, mit dem der Bundesrat gesprochen hat. Wir fühlen uns total allein gelassen.» Das Open Air Frauenfeld ist trotz alldem noch nicht definitiv abgesagt. Man werde weiter zuwarten, sagt Bodmer. Er sagt: «Für uns wird es immer schwieriger, je länger der Bundesrat keine klaren Verhältnisse schafft.»

Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Air St.Gallen. Bild: PD

Auch an der Ausgangslage des Open Air St.Gallen hat sich bis jetzt noch nichts geändert. Man werde nun anhand der Aussagen an der Pressekonferenz des Bundesrates das weitere Vorgehen definieren, schreibt Nora Fuchs, Mediensprecherin vom OASG und dem Summerdays Festival in Arbon. «Die grundsätzliche Perspektive für Grossveranstaltungen im Sommer fehlt nach wie vor.» Beim Summerdays Festival sei die aktuelle Situation ähnlich, so Fuchs. Da dieses jedoch erst Anfang September stattfindet, könne man sich bis Ende April für den Entscheid Zeit lassen.