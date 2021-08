Umfrage: Soll die Maskenpflicht aufgehoben werden?

Coronamassnahmen «Wir sind keine Polizisten»: So reagieren St.Galler Gewerbe, Gastronomie und Heime auf den Ruf nach Zertifikatspflicht Die Fallzahlen steigen – und die Debatte, ob die Politik bei der Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften zu weit geht, nimmt rasant Fahrt auf. Die Zertifikatspflicht müsse ausgeweitet werden, sagen die einen. Die Masken sollen fallen, die anderen – eine Umfrage. Regula Weik und Christoph Zweili 04.08.2021, 05.00 Uhr

Normalität. Das Wort ist derzeit in vieler Munde. Erst Ferien, dann Normalität. So hatten sich die allermeisten diesen Sommer vorgestellt. Doch Gesundheitsminister Alain Berset liess die Hoffnung auf Normalität twitternd mit wenigen Buchstaben platzen: Es sei vorläufig keine Konsultation bei den Kantonen zur Aufhebung der Massnahmen geplant. Das war der ursprüngliche Plan des Bundesrats, um dann nächste Woche an seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause darüber zu befinden. Dazu kommt es nun also nicht.

Dafür hat der Bundesrat den Kantonen ein «Empfehlungsschreiben» geschickt: So rät er ihnen zu einer Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besuchern von Spitälern und Heimen. Der Bundesrat ist nicht der Einzige, der eine Ausdehnung der Zertifikatspflicht ins Spiel bringt. Kann bald nur noch im Restaurant essen oder im Hotel übernachten, wer ein Zertifikat vorweisen kann, so wie es einzelne Stimmen fordern? Muss das Zertifikat bald auch am Eingang zum Fitnesscenter vorgewiesen werden? Oder auch fürs Konzert, wie vergangenes Wochenende am Festival da Jazz in St.Moritz?

Was halten St.Galler Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaft, Gastronomie und Pflegeeinrichtungen davon? Und wie kommt der Vorschlag von Ständeratspräsident Alex Kuprecht, der die Maskenpflicht in grösseren Läden aufheben will, bei ihnen an?

Eine unterschiedliche Handhabe je nach Grösse des Ladens sei «unverständlich», sagt Felix Keller, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands St.Gallen. Wenn schon, dann sollte die Maskenpflicht für alle Geschäfte fallen – oder für alle beibehalten werden. Alles andere sei «kaum umsetzbar» und für die Kundinnen und Kunden irritierend und wenig hilfreich.

Und was hält er von einer Ausweitung der Zertifikatspflicht? Keller verfolgt die steigenden Fallzahlen, vor diesem Hintergrund sagt er: «Wir stecken in einer Übergangsphase.» Wie lange diese noch dauern werde, könne niemand sagen. Doch für ihn ist klar: «Lieber jetzt konsequent auf die 3-G-Regel – geimpft, genesen, getestet – setzen, denn eines darf nicht mehr passieren: Die Läden und Restaurants dürfen nicht mehr geschlossen werden. Darin sind sich wohl alle einig.» Wird das Covid-Zertifikat immer öfter und ausgedehnter als «Zutrittsticket» verlangt, kommt dies nicht einer versteckten Impfpflicht gleich?

«Ich würde es nicht so formulieren», sagt Keller, «denn jede und jeder hat die Möglichkeit, sich testen zu lassen – und hat dann auch Zugang.»

«Wir müssen zurück zur Normalität»

Ganz anders tönt es bei der Toggenburger SVP-Nationalrätin und Beizerin Esther Friedli. «Ich bin klar gegen die Benützung des Covid-Zertifikates im Inland.» Und daher auch klar gegen eine mögliche Ausweitung. «Wir dürfen nicht eine Zweiklassengesellschaft schaffen, in denen Personen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht haben impfen lassen, diskriminiert werden. Wer sich nicht impfen lässt, darf keine gesellschaftliche, soziale oder wirtschaftliche Diskriminierung erfahren.»

Auch ihr Partei- und Berufskollege, der St.Galler SVP-Kantonsrat und Gastrounternehmer Linus Thalmann, Vorstandsmitglied von Gastro St.Gallen und des kantonalen Gewerbeverbandes, wehrt sich gegen eine Zertifikatspflicht für den Besuch von Restaurants oder Hotels:

«Druck erzeugt Gegendruck. Der Bundesrat wird so sein Ziel nicht erreichen.»

Nur bei Konzerten und Veranstaltungen ab 1000 Personen will der Kirchberger eine Ausnahme machen – und das Zertifikat verlangen.

«Wir sind keine Polizisten», schliesst sich der St.Galler Gastropräsident Walter Tobler den beiden an. In die Beiz nur noch mit Zertifikat gehe nicht – «nicht nur, dass die Akzeptanz sehr gering ist: Wir müssen zurück zur Normalität». Eine einzige Ausnahme würde er machen – wenn die Spitäler und Intensivstationen überfüllt sind. Doch ebenso klar ist für ihn: «Bevor wir die Restaurants wieder schliessen müssen, sind neue Ideen gefragt.»

Sollen die Masken fallen?

Sollen die Masken in grösseren Läden fallen? Esther Friedli lehnt wie Felix Keller eine mögliche Unterscheidung von kleinen und grossen Läden ab. «Das würde die kleinen Geschäfte benachteiligen.» Sie geht denn auch deutlich weiter als ihr Parteikollege und Ständeratspräsident Kuprecht; sie will der Maskenpflicht generell ein Ende setzen: Der Bundesrat solle diese aufheben. «Wer noch freiwillig eine Maske tragen will, soll dies tun. Aber es soll nicht mehr obligatorisch sein. Und zwar überall.»

Auch Linus Thalmann ist klar für die Aufhebung der Maskenpflicht in Geschäften, «aber dann auch für die Gastronomie». So wie aktuell die Masken getragen würden, mache dies aus hygienischer Sicht «keinen Sinn mehr»: Tagelang die gleiche Maske zu tragen und sie im Hosensack oder in der Tasche aufzubewahren, das gehe nicht.

Kuprecht dürfte mit seinem Anliegen nicht wenigen Kundinnen und Kunden aus dem Herzen gesprochen haben. Einmal doppelt geimpft, erscheint die Maskentragpflicht beim Einkaufen gerade bei schwülem Wetter als Schikane. Wie geht es da erst den Angestellten, die den Mundschutz während acht Stunden am Tag tragen müssen? Der Grossverteiler Migros hält sich mit Aussagen zu einer allfälligen Aufhebung der Maskenpflicht zurück. Bei der Medienstelle heisst es: «Wenn die Fallzahlen sinken, gehen wir davon aus, dass im Zuge des durch den Bundesrat festgelegten Drei-Phasen-Modells auch die Maskenpflicht in Läden aufgehoben wird.»

Ganz anders tönt es bei Daniel Thoma. Eine Aufhebung der Maskenpflicht in den Läden wäre für den Leiter der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel «ein wesentlich zu früh angesetzter Schritt, wenn gleichzeitig alle umliegenden Staaten die Massnahmen rauffahren». Man könne ja schon liberaler sein, «aber das Virus ist nicht anders, ob es sich nun in Frankreich, Deutschland oder der Schweiz bewegt». Der stellvertretende Leiter von Curaviva St.Gallen, dem Verband der Betagten- und Pflegeheime im Kanton, ist gegen eine Zertifikatspflicht für Besuche von Heimen: «Das ist letztlich eine politische Frage, die aber einen Riesenkontrollapparat bedingen und ein Grundbedürfnis, nämlich den Kontakt zu den wichtigsten Bezugspersonen, deutlich erschweren würde.» Die Besucher stammten meist aus den gleichen Familien, da seien Covid-Zertifikate hinderlich. «Wir sollten unsere Besuche möglichst unkompliziert regeln können.»

Auch Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, sieht aktuell keinen Grund, die Maskenpflicht fallen zu lassen:

«Die Masken sind unangenehm, unbestritten. Aber sie sind erwiesenermassen eben auch effektiv. Sprich: Eine kleine Einschränkung mit grosser Wirkung.»

Es ergebe deshalb Sinn, die Maskenpflicht an stark frequentierten Orten vorerst noch beizubehalten.

«Druck durch Anreize ist zulässig»

Zur aktuellen Debatte über eine Ausweitung der Zertifikatspflicht meint Bänziger: Es solle jedem Unternehmen freigestellt sein, das Covid-Zertifikat einzusetzen. Restaurants und kleinere Konzerte könnten bereits heute den Zutritt auf Gäste mit einem gültigen Zertifikat beschränken. Darüber hinaus sollten aber auch Arbeitgeber von ihren Mitarbeitenden einen Nachweis verlangen können, sodass sie zum einen Einschränkungen im Betrieb aufheben und zum andern ihrer Fürsorgeverpflichtung nachkommen können. «Doch dazu fehlt heute weitgehend die Rechtsgrundlage», so der IHK-Direktor.

Wird dadurch nicht der Druck auf die Nichtgeimpften erhöht? Druck durch Anreize wie eine Ausweitung der Zertifikatspflicht sei «durchaus zulässig», sagt Bänziger. Und er ergänzt: «Das Zertifikat schränkt uns nicht in unseren Freiheiten ein. Im Gegenteil: Es ermöglicht geimpften und genesenen Personen eine Rückkehr zu weitgehenden Freiheiten – und dies in einer nach wie vor äusserst herausfordernden epidemiologischen Lage.»