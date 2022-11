Literatur Liebe, Spott und grosse Geschichten: Das ist die Winterausstellung in der Stiftsbibliothek Die neue Ausstellung der St.Galler Stiftsbibliothek ist der römischen Literatur gewidmet – und zieht unfreiwillig eine Parallele zur Schepenese-Rückgabe. Rolf App 22.11.2022, 05.00 Uhr

So stellte man sich um 1500 die Stadt Troja vor – mit Fachwerkhäusern, Treppengiebeln und bunten Dachziegeln. Die Federzeichnung steht zu Beginn der Ilias Latina, einer lateinischen Kurzfassung von Homers Epos über den Trojanischen Krieg. Die Ilias Latina ist nur einer von vielen antiken Texten in dieser Handschrift, die ein Schulmeister aus Lindau für den Schulunterricht schrieb. Bild: Stiftsbibliothek St.Gallen

Die Sache ist ihm peinlich, denn Stiftsbibliothekar Cornel Dora hat die ägyptische Mumie Schepenese immer nur sehr zurückhaltend gezeigt. Letzte Woche aber ist sie durch die Forderung des Aktivisten und Theaterregisseurs Milo Rau nach Rückgabe an Ägypten abrupt ins Zentrum einer Debatte gerückt, die Dora gerne an Ort und Stelle geführt hätte.

Debattieren können hätte man zum Beispiel über die Frage, warum man etwas zurückgeben soll, das gar nicht zurückgefordert wird, und das auch nicht gestohlen wurde. Es hätte auch eine Auseinandersetzung über kulturelle Verflechtung daraus werden können. Denn was bedeutet es, wenn – wovon nationalistische Kreise in Ägypten träumen – alle Hervorbringungen dieser uralten Kultur zurückkehren in ihre Heimat? Können wir dann überhaupt noch wahrnehmen, was dieses Land der Welt geschenkt hat, und so auch über unseren eigenen, engen westlichen Horizont hinausschauen?

Vieles wäre ohne die St.Galler Mönche untergegangen

Dass gerade die Klosterbibliotheken ganz hervorragende Aufbewahrungsorte des Fremden sind, das zeigt nichts besser als jene Ausstellung, die heute eröffnet wird, und die der römisch-antiken Literatur in ihren Beständen gewidmet ist. «Die Mönche erwarben Handschriften, stellten Abschriften her und vermittelten die Texte im Schulunterricht, um dadurch die Lateinkompetenz zu fördern», erklärt Cornel Dora, und fügt bei: «Ohne die Klosterbibliotheken wären die Werke von Vergil, Horaz, Ovid und anderen römischen Schriftstellern in der Zeit zwischen 500 und 1000 untergegangen.»

Leicht aufzuspüren waren diese Bestände allerdings nicht, wie die wissenschaftliche Mitarbeiterin Franziska Schnoor und ihr Kollege Philipp Lenz auf dem Rundgang klarmachen. Oft sind nur Bruchstücke erhalten, manches wurde später überschrieben, anderes sogar zu Einbänden verarbeitet. Aber die intensive detektivische Arbeit der beiden hat sich gelohnt.

«Lachend die Wahrheit sagen.»

Denn die Mönche waren offen für vieles. Sie überlieferten mythologische Dichtungen wie Ovids «Metamorphosen» und Vergils «Aeneis», Werke der Geschichtsschreibung wie Sallusts Nacherzählung der Verschwörung des Catilina, widmeten sich in Text und Bild dem Trojanischen Krieg, leisteten praktische Handreichungen wie Vergils Landwirtschafts-Lehrgedicht «Bucolica», oder bargen hymnische Landschaftsbeschreibungen wie Ausonius’ Lobpreis der Mosel. Schliesslich: Getreu der Devise des Horaz («Lachend die Wahrheit sagen»), fanden auch die Satire (etwa über den kaiserlichen «Hohlkopf» Claudius) und Komödie ihren Weg in die Klosterbibliothek, und wurde hier auch kommentiert.

Nicht kommentiert, sondern zensiert wurde die erotische Literatur. Allerdings nicht von den frühen, sondern erst von den späten Mönchen. Ersteren blieb Ovids «Ars amatoria» («Liebeskunst») unverdächtig, obschon er darin zum Ehebruch ermuntert – und wegen seines freizügigen Werks auch von Kaiser Augustus ans Schwarze Meer verbannt wurde, von wo aus er sich bitterlich beklagte. Letztere reagierten im Zeitalter der Gegenreformation auf eine Ode des Horaz mit zensierenden Streichungen, und mit der 1645 angefügten Warnung: «Dieses Buch mögen die Lehrer vorsichtig und züchtig lesen, die Schüler mögen ihre Augen und ihre Hände davon fernhalten.»

Stiftsbibliothek St.Gallen, Winterausstellung, bis 12.März 2023. Eröffnung heute, Dienstag, 18.15 Uhr, Pfalzkeller.