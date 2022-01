Literatur «Ich wollte wissen, was in all den Büchern steht»: Die Thurgauer Autorin Tabea Steiner über ihre allererste Leseerfahrung und ihr zweites fertig geschriebenes Buch Einen Namen hat sie sich zuerst als Literaturveranstalterin gemacht. Nun steht Tabea Steiner mit ihrem zweiten Buch in den Startlöchern. Worum es darin gehen wird, wo sich ihre Thurgauer Wurzeln in ihren Werken verstecken und warum sie über einen Hirsch philosophiert, verrät sie im Interview. Aylin Erol Jetzt kommentieren 08.01.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tabea Steiner (40) hofft noch in diesem Jahr ihr zweites Buch rausbringen zu können. Fertig geschrieben ist es bereits. Bild: Tobias Garcia

Tabea Steiner, wissen Sie noch, mit welchem Buch Sie lesen gelernt haben?

Tabea Steiner: Das allererste Buch, das ich gelesen habe, hiess «Sieben kleine Heimatlose». Es ging um sieben Kinder, die ihre Eltern verloren haben, im Winter mit dem Schlitten durch den Wald voller Wölfe stapfen und ein Kind verlieren. Ganz schön gfürchig für ein Kind. Ich weiss gar nicht mehr, wie es mir in die Hände fallen konnte. Ich habe seither schon ein paar Mal versucht, es wiederzufinden, auch online, aber ohne Erfolg. Vielleicht existiert es noch in einem Antiquariat. Auf jeden Fall war ich extrem stolz mein erstes Buch, das keine Bilder hatte und sehr kleingeschrieben war, gelesen zu haben.

Und dann hat Sie gleich die Begeisterung dafür gepackt?

Ich habe davor schon den Drang verspürt, wissen zu wollen, was denn in all den Büchern steht. Und mit diesem Buch hatte ich erstmals den Beweis: Ich kenne jetzt alle Buchstaben, ich kann mich so lange konzentrieren, ich kann jetzt Bücher lesen. Und seither habe ich nicht mehr damit aufgehört. Spätestens in der zweiten Klasse habe ich dann auch das Schreiben für mich entdeckt.

2019 kam mit «Balg» Ihr erstes Buch heraus. Bekannt sind Sie vor allem aber auch wegen Ihres Engagements als Literaturveranstalterin geworden. Was ist Ihnen in dieser Position wichtig?

Ich möchte «gerecht» sein, also möglichst allen Talenten, die es in der Schweiz gibt, dieselben Chancen geben. Als Veranstalterin habe ich ja trotzdem – wenn auch in einem kleinen Kreis - eine Machtposition inne. Mit der Entscheidung, wen ich einlade, bestimme ich ja gleichzeitig auch, wer nicht eingeladen wird.

Und wie schaffen Sie es, möglichst gerecht zu bleiben?

Ich versuche etwa möglichst selten Autorinnen und Autoren ein zweites Mal einzuladen, einfach weil es noch so viele tolle, talentierte Schriftsteller und Schriftstellerinnen gibt, die noch nicht so oft die Chance hatten, sich über solche Plattformen bekannter machen zu können. Aber klar, irgendwo durch ist dieser Entscheidungsprozess nicht immer fair und kommt auch auf meinen Geschmack drauf an. Ich möchte schliesslich jene einladen, die aus meiner Sicht wirklich gute Werke haben.

Sie moderieren auch immer wieder Lesungen, etwa beim Literaturfestival «Wortlaut» in St.Gallen. Was liegt Ihnen an Literatur denn so am Herzen?

Literatur ist für mich auf eine Art Dialog. Es fliessen viele Gedanken, die man aus anderen Texten und Büchern hat, wieder in neue Werke. Das Ganze ist sozusagen ein fortlaufendes, grosses Gespräch. Darum ist mir Lesen auch extrem wichtig. Schreiben, ohne zu lesen, kann ich mir nicht vorstellen.

Was lesen Sie denn selbst gerade?

Generell lese ich viel querbeet und oft verschiedene Bücher und Genres parallel. Eines der Bücher, das ich für einen eigenen Essay, den ich gerade über einen Hirsch schreibe, herangezogen habe, ist von Susan Sontag «On Photography».

Hirsch und Fotografie? Wie kommt es zu diesem Zusammenhang?

Über Weihnachten und Neujahr 2020 war ich mit meinem Partner in den Bergen, in einer Ferienwohnung, bei der regelmässig ein Hirsch ans Fenster kommt. Es hat etwas wahnsinnig Beeindruckendes, wenn dieser Hirsch so nahe ist. Ich habe bemerkt, dass ich jedes Mal den Drang verspüre, ein möglichst schönes Foto von ihm zu machen, um es dann auf Instagram hochzuladen. Deshalb habe ich mich gefragt: Wieso möchte man eigentlich etwas fotografieren, um es dann auf Social Media zu teilen?

Warum muss man versuchen, den Moment festzuhalten und kann ihn nicht einfach für sich im Hier und Jetzt geniessen?

Und die Antwort ist …?

Ich bin der Antwort noch auf der Spur. Den Hirsch habe ich dieses Jahr aber wieder gesehen. Wir waren wieder in derselben Ferienwohnung über die Feiertage.

Und haben Sie den Hirsch schlussendlich fotografiert?

Ja, und auch auf Instagram gepostet. Und das Lustige ist: Ich habe später eine Autorin für eine Veranstaltung eingeladen, die mir dann erzählte, dass wegen meines Hirschfotos nun ein Hirsch in ihrem Buch vorkommt.

Da haben Sie wohl gerade jemanden inspiriert. Man sagt doch immer, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller Inspiration aus eigenen Erfahrungen holen. Stimmt das bei Ihnen?

Ja, teilweise schon. In meinem ersten Buch hat es zum Beispiel eine Figur, die ziemlich genau wie mein Grossvater ist – der Konrad, ein Dorfbewohner, der immer mal kommt und geht, bei dem man nie so genau weiss, wo er eigentlich wohnt und was er den ganzen Tag macht. So ist auch mein Grossvater gewesen und er hat auch Konrad geheissen.

Warum musste Ihr Grossvater ins Buch?

Ich habe gemerkt, dass sich eine Person wie mein Grossvater es gewesen ist, irgendwie in all meine Texte einschleicht. Deshalb sagte ich mir bei «Balg» dann: Gut, wenn Du Dich schon immer aufdrängst, dann mache ich jetzt auch eine richtige Figur aus Dir und benenne sie auch nach Dir.

Hat damit der Spuk Ihres Grossvaters in Ihren Texten ein Ende gefunden?

Ja, jetzt hat er seinen Platz. Jetzt ist er versorgt und muss in meinem nächsten Buch nicht mehr vorkommen. Aber er darf natürlich.

Heisst das, wir können uns auf ein baldiges weiteres Buch von Ihnen freuen?

Ja, mein zweiter Roman ist tatsächlich schon fast fertig. Das Lektorat dauert meistens nochmals ein halbes Jahr. Aber meine Hoffnung ist schon, dass es in diesem Herbst erscheinen kann.

Die Autorin studierte Germanistik und Geschichte an der Universität Bern. Bild: Tobias Garcia

Worum wird es gehen?

Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ich kann höchstens sagen: Es spielt diesmal nicht auf dem Land, sondern in der Stadt und es ist eine Liebesgeschichte.

Sie selbst sind im Thurgauer Dorf Altishausen in Kemmental aufgewachsen, wohnen jetzt aber in Zürich. Gibt es da Parallelen zu Ihren Büchern?

Durchaus. Bei «Balg» hatte ich beim Beschreiben der Landschaft und des Dorfs den Thurgau im Kopf. Es kommt auch eine zerfallene Kegelbahn vor, die es in Altishausen tatsächlich gegeben hat. Aber auch das gesellschaftliche Miteinander in einem kleinen Dorf, beschrieb ich teilweise so, wie ich es erlebt habe.

Wie sieht dieses typisch thurgauische Dorfleben denn aus Ihrer Erfahrung aus?

Ja, das gilt wahrscheinlich für viele kleine Dörfer in der Schweiz. Aber ich kenne es halt vom Thurgau. Etwa dieses Transgenerationale: dass man schon den Grossvater einer Person gekannt hat, und der ist bekanntlich auch schon ein Schwieriger gewesen. Oder dass jeder so ein bisschen weiss, was wo bei wem läuft. Als ich klein war, wackelte zum Beispiel immer, wenn meine Familie nach Hause kam oder wir das Haus verliessen, der Fenstervorhang bei der alten Nachbarin gegenüber. Solche Sachen eben … Der Ort, an dem man aufwächst, prägt einen natürlich.

Über ihr literarisches Schaffen Die Autorin und Literaturveranstalterin Tabea Steiner (40) ist in Altishausen auf einem Bauernhof aufgewachsen und studierte an der Universität Bern Germanistik und Geschichte. 2004 gründete sie das Thuner Literaturfestival «Literaare», das jeweils im Frühling und Herbst Lesungen veranstaltet. Auf Anfrage des Schlachthaus Theaters initiierte Steiner 2014 zusammen mit ihrer Co-Kuratorin ausserdem das Berner Lesefest «Aprillen». Obwohl sie auch als Literaturveranstalterin immer wieder Texte veröffentlichte, wurde ihr Name 2019 mit ihrem ersten Buch «Balg» schweizweit bekannt. Für den Roman, der von einer Kindheit auf dem Land erzählt, wurde Steiner für den Schweizer Buchpreis nominiert. Im Juni vergangenen Jahres erhielt sie im Rahmen der Kunstpreisverleihung Zollikon den Förderpreis. (aye)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen