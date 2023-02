LIEFERENGPASS Medikamentenmangel macht sich auch bei Ostschweizer Spitälern und Psychiatrien bemerkbar: «Die Situation wird immer unübersichtlicher» Der Mangel an Medikamenten spitzt sich schweizweit zu. Es fehlen Arzneimittel in Arztpraxen und Apotheken. Der Bund stuft die Lage seit kurzem als «problematisch» ein. Wie erleben die medizinischen Institutionen der Ostschweiz die Engpässe? Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Die Mangellage spitzt sich zu. Der Bund will nun Sofortmassnahmen gegen die Medikamentenknappheit prüfen. Bild: Getty

In den Apotheken sind manche Medikamente nicht mehr erhältlich. Dies schon seit Monaten. Auch in der Ostschweiz macht sich das Problem deutlich bemerkbar. Zeitweise fehlten Grippe-, Diabetes- und Blutdruckmedikamente, sowie Antibiotika. «Das ist lebensbedrohlich für betroffene Patienten», liess sich eine Apothekeninhaberin Anfang Dezember in dieser Zeitung zitieren.