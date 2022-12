Die Rückkehr des Cordon bleus: So bestellt die Ostschweiz

Lieferdienste Vom grossen Comeback des Cordons bleus und von Sushi-Liebhabern in Innerrhoden: So bestellt die Ostschweiz Lieferdienste sind in der Ostschweiz hoch im Kurs. Im Kanton St.Gallen liess sich ein Stammkunde Essen für über 22’000 Franken nach Hause liefern. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten bestellen Schweizer Klassiker und vegetarische Gerichte, wie eine aktuelle Studie zeigt. Malena Widmer 21.12.2022, 14.46 Uhr

Die Kuriere mit den orangen Jacken liefern Mahlzeiten, Snacks und Getränke aus. Bild: PD

Wenn Ostschweizerinnen und Ostschweizer abends der Heisshunger überkommt, dann greifen sie gerne zur kulinarischen Heimlieferung. Der Lieferdienst Just Eat hat einen Jahresrückblick veröffentlicht, in dem er die Vorlieben und Ernährungstrends der hiesigen Bevölkerung ausgewertet hat.

Die absoluten Lieblinge in der Ostschweiz sind die alten Klassiker: Da ist die Pizza in allen erdenklichen Variationen, dicht gefolgt von Burger, Pommes frites, Tacos und Kebab. Das war in den Vorjahren schon so und kommt wenig überraschend.

Die beliebtesten Gerichte in der Ostschweiz: St.Gallen:

1. Burger

2. Pizza Margherita

3. Döner Box Thurgau:

1. Pizza Margherita

2. Pizza Prosciutto

3. Burger Appenzell Ausserrhoden:

1. Pommes frites

2. Pizza Margherita

3. Kebab im Taschenbrot Appenzell Innerrhoden:

1. Pizza Margherita

2. Pizza Salami

3. Gemischter Salat

Cordon bleu auf dem Vormarsch

Ein Ernährungstrend, der hingegen eher unerwartet sein mag, ist das Comeback der traditionellen Schweizer Küche. Während Schweizer Gerichte für lange Zeit oftmals nur noch in ländlicheren Gegenden angeboten wurden, sind diese nun auch in Städten wieder häufiger in Restaurants zu finden. In den Ostschweizer Kantonen ist etwa das Cordon bleu ein Renner, und immer mehr Menschen bestellen sich eine Rösti nach Hause. Plötzlich scheint die traditionelle Ernährung wieder hip zu sein.

Lukas Streich, Country Manager Schweiz von Just Eat. Bild: PD

«Ich erkläre mir das mit der weltpolitischen Lage», sagt Lukas Streich, Country Manager Schweiz von Just Eat. «In Zeiten der Unsicherheit sehnt man sich nach Bewährtem.» Just Eat führt diesen Trend zudem auf die sozialen Medien zurück. Neue Ernährungsphilosophien spriessen da nämlich im Rekordtempo. Dadurch entstehe in der Konsumgesellschaft eine Unsicherheit, es werde deshalb eher wieder zu Ursprünglichem und Überschaubarem gegriffen.

Innerrhoden steht auf vegane Sushis

Trotz des Back-to-the-Roots-Trends steigt gleichzeitig auch die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Produkten stetig. Mittlerweile sind 15 Prozent der Just-Eat-Kunden strikte Vegetarier, 46 Prozent ernähren sich flexitarisch. Der Anteil an Schweizerinnen und Schweizern, die sich rein vegan ernähren, habe sich zudem während dieses Jahres verdoppelt. So ist in Appenzell Ausserrhoden und auch im Thurgau der vegane Kebab ein Publikumsliebling. In Innerrhoden hingegen sind Sushis mit Avocado die beliebteste vegane Option.

So gegensätzlich die Essenstrends scheinen, Nachhaltigkeit habe übergreifend an Bedeutung gewonnen, sagt Lukas Streich. Regionale Produkte sind beliebter geworden. Über die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten gibt an, auf exotische Produkte so gut wie möglich zu verzichten.

Keine Lust, selbst zu kochen

Die Studie gibt nicht nur Auskunft über die liebsten Gerichte der Schweizerinnen und Schweizer, sondern auch über das Bestellverhalten. Grundsätzlich lassen sich mehr Männer als Frauen ihr Essen nach Hause liefern. Die meisten Kunden sind zwischen 25 und 34 Jahre alt. Hauptgrund sei dabei meistens, dass sie keine Lust zum Kochen hätten, geben die Nutzerinnen und Nutzer an. Das ist an Sonntagen und am Tag nach Feiertagen am häufigsten der Fall.

Rekordtage für Just Eat waren deshalb etwa Sonntag, der 2. Januar, oder Montag, der 27. Dezember. An diesen Tagen wurde in der Schweiz in den vergangenen zwölf Monaten am meisten Essen bestellt. Auch gut lief das Geschäft an Spieltagen: «Besonders dann, wenn die Schweizer Nati spielte, erhielten wir mehr Bestellungen», sagt Lukas Streich.

St.Galler bestellt für über 22'000 Franken

Einige Personen machen ihre Bestellungen jedoch nicht von speziellen Tagen abhängig, sondern haben während des ganzen Jahres zugeschlagen. Die meisten Bestellungen hat jemand aus Zürich getätigt: Rund 620 Mal hat er oder sie sich in diesem Jahr das Essen bringen lassen.

Auch eine Person aus St.Gallen hat einen Rekord aufgestellt. Sie hat während der letzten zwölf Monate für über 22’000 Franken Essen bei Just Eat bestellt. Das sind fast 400 Franken pro Woche. Ob diese treue Kundschaft nicht gerne selbst kocht oder einfach Freude daran hat, die Velokuriere auf Trab zu halten?