liechtenstein «Es bedarf einer Vollbremsung»: Eine Spielhölle auf 4000 Einwohner – Bürger verlangen den Ausstieg aus dem Casino-Geschäft In Liechtenstein sind fünf Spielbanken in Betrieb, für drei weitere läuft das Verfahren über die Zulassung und zwei Unternehmen sollen sich in den Startlöchern befinden. Die Gruppierung «IG VolksMeinung» möchte mit einer Volksinitiative den Betrieb von Spielbanken verbieten. Günther Meier Jetzt kommentieren 24.03.2022, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit das Geldspielgesetz geändert wurde, braucht ein Unternehmen nur noch eine Polizei- oder Gewerbebewilligung statt eine Konzession. Bild: Heather Ainsworth/AP

Knapp 40 000 Einwohner und nur elf Gemeinden, aber bald zehn Spielcasinos – wohl Weltrekord mit je einer Spielhölle auf 4000 Einwohner. Liechtenstein rühmt sich bei jeder Gelegenheit der kurzen Wege im überschaubaren Raum – wer sein Glück am Spielautomaten oder im Roulette versuchen möchte, kann dies in fast jedem Dorf zu Fuss tun. Die Bewilligungspraxis für die Casinos stösst schon längere Zeit bei Teilen der Bevölkerung auf Unverständnis. Nun hat sich eine Gruppe formiert, die dagegen den Kampf aufgenommen hat. Die «IG Volksmeinung» verlangte bisher «kurzfristig wirksame Massnahmen, um die Ansiedlung weiterer Casinos zu verhindern und eine Exit-Strategie aus dem Casino-Geschäft». Inzwischen hat die Gruppierung ihr Ziel gestrafft und die Exit-Strategie mit der Anmeldung einer Volksinitiative konkretisiert.

Die Verfassung soll um den Zusatz geändert werden: «Der Betrieb von Spielbanken ist verboten.» Sofern die Verfassungsinitiative vom Volk angenommen wird, hätten die bereits bestehenden Spielbanken ihren Betrieb in spätestens fünf Jahren nach der Verfassungsänderung einzustellen. Als Begründung der Volksinitiative nannten Vertreter der «IG Volksmeinung» am Donnerstag die Untätigkeit der Politik: Wenn Politiker bei einer Fehlentwicklung wie bei der Casino-Ansiedlung die notwendigen Konsequenzen nicht zögen, dann müsse das Volk reagieren. Für die Gruppierung sei es eine Bürgerpflicht, das nachzuholen, was man von den politisch Verantwortlichen eigentlich erwartet hätte.

Jeder, der die Auflagen erfüllt, kann ein Casino eröffnen

Das Grundübel für den Wildwuchs in der Casino-Landschaft ortet die Gruppierung bei der Umstellung des Bewilligungsverfahrens. Ursprünglich war geplant, mit dem am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Geldspielgesetz nur eine Konzession für ein Spielcasino zu vergeben. Um diese eine Konzession bewarben sich damals zwei Unternehmen. Die Konzessionserteilung an das Casino Vaduzerhof wurde von der unterlegenen Casino Admiral AG angefochten, was zu einem Rechtsstreit führte. Die Regierung ergriff die Flucht nach vorne und legte dem Parlament eine Änderung des Geldspielgesetzes vor. Statt eine Konzession braucht ein Unternehmen seither nur noch eine Polizei- oder Gewerbebewilligung: Jedes Unternehmen, das die Auflagen erfüllt, kann ein Spielcasino eröffnen. Damaligen Bedenken im Parlament und in der Öffentlichkeit, mit dieser geänderten Bewilligungspraxis könnten sich viele Casinos ansiedeln, trat der zuständige Wirtschaftsminister Thomas Zwiefelhofer mit Hinweis auf die Spielregeln der Marktwirtschaft entgegen: «Dafür werden nicht nur die Marktbedingungen sorgen, sondern auch die unverändert hohen Anforderungen, die das Geldspielgesetz an die Betreiber von Geldspielen stellt.»

«Schleusen für unbegrenztes Wachstum geöffnet»

Die «IG VolksMeinung» übt harte Kritik an dieser Fehleinschätzung und vor allem am Umstand, dass bisher weder die Regierung noch das Parlament ernsthafte Schritte unternommen hätten, um die Fehlentwicklung zu korrigieren. Aus opportunistischen Gründen sei das Bewilligungssystem geändert worden und damit «die Schleusen geöffnet für unbegrenztes Wachstum». Auch die Gruppierung zeigt sich überrascht über den Erfolg der fünf geöffneten Casinos, die im Abrechnungsjahr 2020 bereits einen Bruttospielertrag von 78 Millionen Franken verbuchten, was der Staatskasse Einnahmen von 27 Millionen Franken als Geldspielabgabe bescherten. Auf diesen «goldenen Regen» sei Liechtenstein nicht angewiesen, erklärten die Vertreter der «IG VolksMeinung», denn dieser Betrag entspreche nur 2 Prozent der gesamten Staatseinnahmen. Auch auf die 400 Arbeitsplätze, die in den Casinos geschaffen und vor allem mit ausländischen Arbeitskräften besetzt wurden, sei Liechtenstein nicht angewiesen. Hingegen gehe es um die Frage, ob Liechtenstein wegen der Geldspielabgabe und der geringen Arbeitsplatzzahl seine Reputation und vor allem seine Grundüberzeugungen über Bord werfen solle. Für die Gruppierung ist die Antwort klar:

«Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Spielbankensektors steht in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, welche die Spielbankenbranche uns auf verschiedenen Ebenen einbringt.»

Die «IG VolksMeinung» bemühte schon vor der öffentlichen Bekanntmachung der Volksinitiative auf ihrer Website die emotionale Schiene bei der Argumentation gegen die sich rasch vergrösserte Casino-Landschaft: «Wollen wir für ein paar nicht notwendige Millionen Franken unser kleines, verletzliches Staatsgebilde und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt einer weiteren Zerreissprobe aussetzen, nur damit ein paar ausländische Geldspielkonzerne sich eine goldene Nase verdienen?» Für die Gruppierung ist der Fall klar: «Es bedarf einer Vollbremsung!»

Die Volksinitiative wurde bereits am Mittwoch bei der Regierung angemeldet, die eine formelle Prüfung vorzunehmen hat. Anschliessend können während sechs Wochen die für eine Verfassungsänderung notwendigen 1500 Unterschriften bei den Stimmberechtigten gesammelt werden. Kommen diese Unterschriften zusammen, könnte die Volksabstimmung möglicherweise noch vor der Sommerpause stattfinden, spätestens aber im Frühherbst.

IG VolksMeinung Sorgen über die Folgen des Casino-Booms Die «IG VolksMeinung» bezeichnet sich als politisch und konfessionell unabhängige Interessengemeinschaft. Laut Website gehören dem Kernteam sieben Personen an, unter ihnen Hansjörg Frick (ehemaliger Wirtschaftsminister), Guido Meier (früherer Landtagsabgeordneter), Willi Frommelt (Ex-Skirennfahrer). Als Beweggrund für die Volksinitiative wird angegeben: «Sollen wir warten, bis wir von aussen in die Schranken gewiesen werden?» Wenn die Politiker nicht handelten, müsse das Volk handeln! Die Gruppierung macht sich auch Sorgen über die sozialen Folgen des Casino-Booms: «Wer geht denn ins Casino? Nicht ein paar wenige Millionäre am Roulette-Tisch, um die es einem nicht leidtun müsste, wenn sie Millionen verspielen. Es sind zur Hauptsache durchschnittliche Lohnverdiener, Familienväter, Hausfrauen, Angestellte, die ihr begrenztes Budget verzocken in der illusorischen Hoffnung, doch einmal den grossen Gewinn zu machen und endlich reich zu werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen