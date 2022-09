Wie sich drei Ostschweizer Paare im Verein lieben gelernt haben

Liebe Vereint, verlobt, verheiratet: Wie sich drei Ostschweizer Paare im Verein kennen- und lieben gelernt haben Bilder: Ralph Ribi Der Verein ist in der Ostschweiz nicht nur Zeitvertreib, sondern auch Partnerbörse. Drei Paare erzählen, wie sie zwischen Musiklager, Volleygrümpeli und Seniorenmatch zueinander fanden. Seraina Hess Jetzt kommentieren Merken Drucken Teilen

Musikverein Weinfelden: Ihre Herzen schlagen im selben Takt

Bruno Uhr Gassner und Johanna Gassner. Bild: Ralph Ribi

Bruno Uhr Gassner (45) erinnert sich an eine verrauchte Bar in Wildhaus, «Alibaba» muss sie geheissen haben, an ein schmuddeliges, rotes Sofa und an rund 20 Jungmusikerinnen und Jungmusiker, die vor der Bühne tanzten. Er erinnert sich auch an die 20-jährige Johanna, die er schon im letzten Jugendmusiklager kennen gelernt hatte und die jetzt neben ihm sass. Auf die Tanzfläche trauten sie sich nicht – aber sie beurteilten die Bewegungen der Kolleginnen und Kollegen, lachten, rückten auf dem abgewetzten Polster vielleicht ein Stückchen näher.

Johanna Gassner (38) erinnert sich an eine Musikreise nach Basel. Von einer Minute auf die andere goss es aus Kübeln. Vorbereitet, wie sie war, hatte sie einen Schirm dabei. Und Bruno, ohne Regenjacke, suchte nicht Zuflucht bei irgendeiner Musikantin, sondern bei ihr.

Zwei Monate lang hielten sie es geheim

Nach dem Jugendmusiklager spielte Johanna Gassner das Waldhorn bald regelmässig unter Brunos Leitung, als er schliesslich im Musikverein Weinfelden zum Dirigenten gewählt wurde. Ein bis zweimal pro Woche probten sie, kehrten im Anschluss ein, verbrachten gemeinsam Ausflüge und Unterhaltungsabende. Heute sei es schwierig zu mutmassen, wann sie sich verliebten, aber irgendwann zwischen den Proben sei es geschen, sagt die Fächergruppenlehrerin.

Die beiden trafen sich immer öfter ausserhalb des Probelokals, in Kradolf oder Bichelsee, ihren damaligen Wohnorten. Stets in der Hoffnung, niemand aus dem Weinfelder Musikverein möge etwas von der sich anbahnenden Beziehung bemerken. «Wir wussten: Wenn wir es öffentlich machen, müssen wir uns wirklich sicher sein, dass es funktioniert.» Wäre die Beziehung zerbrochen, hätte entweder Johannas Hobby oder Brunos Job im Verein auf dem Spiel gestanden.

Die Probe ist heute Paarzeit

So weit ist es nie gekommen. 2012 spielte der Musikverein Weinfelden zusammen mit dem Pendant aus Steinach, wo Bruno Uhr Gassner ebenfalls dirigierte, dem Hochzeitspaar ein Konzert vor der Kirche. Gekommen war sogar der Fähnrich des Kantonalverbandes. Bruno Uhr Gassner, nicht nur Dirigent, sondern auch Musiklehrer, sagt: «Johanna hat mir auf Anhieb gefallen. Aber jemanden zu finden, der auch noch die gleiche Leidenschaft teilt, ist etwas Einmaliges.»

Die wöchentliche Probe im Musikverein Weinfelden besuchen die beiden noch immer, inzwischen nennen sie den Abend «Paarzeit»: Während Johanna spielt und Bruno dirigiert, hütet die Grossmutter die drei Kinder. «Aber beim Bier nach der Probe können wir heute auch einmal getrennt am Tisch sitzen – ganz im Gegensatz zu früher», sagt Johanna Gassner und lacht.

Turnverein Muolen: Nach dem Grümpeli liessen sie sich Zeit

Marleen und Roger Germann mit Tochter Finja. Bild: Ralph Ribi

Die handgefertigte Pfeffermühle mit Inschrift auf dem Esstisch des frisch bezogenen Einfamilienhauses in Sulgen ist Roger Germann (34) ein kleines Mahnmal. Nicht, weil ihm das Hochzeitsgeschenk der Feuerwehr Muolen nicht gefiele. Vielmehr, weil in das Holz das falsche kirchliche Hochzeitsdatum eingebrannt ist, das ihn an die Unwägbarkeiten der letzten beiden Jahre erinnert. Zweimal war das Fest geplant, zweimal kam ihm die Pandemie in die Quere. Marleen Germann (31) sieht die Umstände heute gelassener: «Wir haben schliesslich auch eine Weile gebraucht, bis aus uns etwas Festes wurde.»

Das Team suchte männliche Verstärkung

Die Primarlehrerin war gerade von Konstanz nach Muolen gezogen, als sie dem Turnverein und der freiwilligen Feuerwehr beitrat. Kaum war die Vorstellungsrunde in der Feuerwehr vorbei, traf sie auf Offizier Roger Germann. «Er stand mit verschränkten Armen da. Sympathisch wirkte das nicht», sagt sie. Rogers Erinnerung ist eine andere: «Doch, da wär no eini», sei ihm sofort durch den Kopf gegangen. Bis Marleen ihren ersten Eindruck des Projektleiters zurechtrückte, verstrichen rund eineinhalb Jahre. Für ein Volleyball-Grümpeli suchte ihr Team Verstärkung und wurde in der Männerriege fündig. Mit dabei: Roger.

Die Mannschaft war erfolgreich: Gewonnen hat sie einen Lebensmittelkorb, dessen Inhalt am Wochenende darauf aufgetischt wurde. Noch erfolgreicher war Roger, der fortan immer öfter Nachrichten von Marleen bekam.

Ein Vorbote auf die Hochzeitsodyssee

Ohne die Vereine und ohne besagte Treffen des Volleyteams hätten sie sich wohl nicht kennen gelernt, sagt Roger Germann. «Und das, obwohl wir in Muolen an derselben Strasse wohnten.» Doch die Nähe durch die gemeinsame Freizeitgestaltung sei bedeutsamer gewesen als die geografische. Und die übereinstimmenden Interessen beschränkten sich nicht nur aufs Löschen und Turnen. Roger und Marleen unternahmen bald regelmässig Wanderungen, Skiausflüge oder Spaziergänge durchs Dorf: «Wir hatten unzählige Dates, und doch dauerte es nochmal fast ein Jahr, bis wir zusammengekommen sind», sagt Marleen Germann.

Heute scheint es, als wäre das lange Warten ein Vorbote auf die Hochzeitsodyssee gewesen. Diese soll kommenden Samstag, über ein Jahr nach der zivilen Trauung und der Geburt von Tochter Finja, doch noch im Ehehafen münden. Die Inschrift der Pfeffermühle auf dem Küchentisch bleibt allerdings, wie sie ist – die ursprüngliche Gravur der Trauringe ebenfalls. Marleen Germann sagt: «Beides sind Erinnerungen an eines von vielen Hochzeitsdaten, aus denen wir jetzt auswählen können. Rückwirkend gefällt uns das ganz gut.»

FC Kirchberg: Plötzlich stand er an der Bande

Doris und Richi Rüdlinger. Bild: Ralph Ribi

Nur in der Theorie hätte die Romanze zwischen Klubhaus-Kiosk, Garderobe und Spielfeld schon früh ihren Lauf nehmen können. Als 16-Jährige spielte sie im neu gegründeten Frauenteam, er war mit 22 Leistungsträger bei den Kirchberger Drittligisten. Sie störte sich an der Harley, die er nicht auf den Parkplatz, sondern direkt vor dem Klubhaus abstellte, er scherte sich nicht um Konventionen und schon gar nicht um die neumodische Erscheinung Frauenfussball.

Heute sitzen Doris (44) und Richi Rüdlinger (50) im Garten ihres neuen Eigenheims in Kirchberg. Den mit Holz ausgelegen Sitzplatz zieren Olivenbäume, auf dem Rasen daneben steht ein Tor, auf das die beiden Buben Matti (10) und Kimi (9) bei jeder Gelegenheit zielen, wenn sie nicht auf der Sonnmatt trainieren. Doris Rüdlinger sagt: «Obschon wir uns jahrelang ignoriert haben, wussten wir eines Tages: Das ist es.»

Von Oktober bis Dezember ging alles Schlag auf Schlag

Bis es so weit war, sind zehn Jahre ins Land gezogen. Zehn Jahre, in denen Doris mit ihren Mannschaftskolleginnen Erfolge und Partys feierte und Richi von den Leistungsträgern zu den Senioren wechselte; in denen sie sich mal auf dem Fussballplatz, mal in der Bergbeiz an einem Skiweekend in Samnaun über den Weg gelaufen sind, ohne dass etwas passiert wäre. Bis Richi seine Meinung über den Frauenfussball geändert zu haben schien und eines Sonntags an der Bande stand, als Doris mit ihrem Team um den Sieg kämpfte. «Ich dachte nicht, dass er wegen mir hier war», sagt Doris. Aber das war er, sagt Richi.

Sonntags sass er immer öfter auf den Zuschauerplätzen, und als nach einem Abschiedsfest im «Rössli» seine Einladung auf einen Kaffee folgte, sagte Doris zu. Aus der Einladung zum Latte macchiato im Oktober wurde eine Einladung für immer: Im Dezember zog Doris in Richis Wohnung in Kirchberg ein.

Gemeinsam trainieren sie die Jüngsten

Von nun an gehörten die Wochenenden dem Paar, regiert hat aber der Fussball. Am Freitag stand Richi für die Kirchberger Senioren auf den Plätzen in der Region und Doris am Spielfeldrand, am Samstag chauffierte er seine Freundin, die bereits in der Nationalliga-B-Mannschaft spielte, bis ans andere Ende der Schweiz. Richi Rüdlinger sagt: «Konflikte kannten wir nicht. Wenn man einen Sport wie diesen teilt, verzeiht man der Partnerin auch, wenn sie wegen eines Matches zu spät zum Familienfest erscheint.»

«Der FC hat uns so viel gegeben», sagt Doris Rüdlinger. Bis heute hat ihn das Paar, das längst ein Ehepaar ist, nicht aufgegeben. Nur, dass die Fächergruppenlehrerin und der Hauswart inzwischen gemeinsam am Spielfeldrand stehen, als Trainer der G-Junioren.

